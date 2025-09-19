„Risc real de blackout”: Ministerul Energiei va trimite explicații tehnice CE privind necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat vineri că România s-ar putea confrunta cu un risc real de blackout dacă ar închide toate grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, așa cum prevede jalonul din PNRR, relatează Agerpres.

„Am comandat prin TransElectrica un studiu independent care a arătat că România, în momentul de față, are în față patru scenarii, cel în care noi, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout. Am venit cu argumente tehnice. Acest studiu are peste șase mii de pagini”, a declarat ministrul într-o conferință de presă la sediul PSD.

Ivan a explicat că România și-a asumat, prin PNRR, „cea mai agresivă țintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană”, respectiv închiderea tuturor centralelor pe cărbune până la sfârșitul anului 2025. „Condiția a fost foarte simplă – să punem în loc alte centrale pe gaz”, a spus el.

Problema este că investițiile promise prin PNRR nu s-au concretizat. „România a luat aproximativ 2 miliarde de euro din acest jalon PNRR, dar centralele pe gaz și proiectele care trebuiau făcute cu acești bani sunt pe hârtie în momentul de față”, a arătat ministrul.

El a precizat că în această săptămână au avut loc negocieri intense la Bruxelles, unde oficialii europeni au cerut explicații: „Este evident că cei din Comisia Europeană, pe bună dreptate, ne-au întrebat – oameni buni, v-am dat banii; sau ne dați banii înapoi, dacă vreți să țineți în continuare centralele pe cărbune, sau le închideți”.

Potrivit lui Ivan, specialiștii din minister și experți europeni lucrează la validarea studiului tehnic pentru a găsi o soluție. „Colegii mei din minister, împreună cu cei din Comisia Europeană, în ultimele săptămâni, au lucrat și în weekend-uri și noaptea peste program pentru a putea agrementa acest studiu la nivel tehnic”, a spus el.

Ministrul speră ca argumentele prezentate să ducă la o soluție care să evite penalitățile și să permită păstrarea în funcțiune a unei părți din capacitatea pe cărbune.

„Sper că argumentele aduse vor crea cadrul în care România să nu mai aibă penalități pentru neînchiderea la timp și nerespectarea angajamentelor luate și să putem păstra în continuare cel puțin trei grupuri în funcțiune și alte două grupuri de rezervă din cele cinci care astăzi se află parte din acel jalon”, a transmis Bogdan Ivan.