Riscurile din partea Rusiei la adresa R. Moldova vor crește, avertizează Maia Sandu: „Pericolul va continua atât timp cât războiul împotriva Ucrainei este în desfășurare”
Riscurile din partea Rusiei la adresa securității Republicii Moldova vor crește, motiv pentru care autoritățile nu trebuie să se relaxeze, a declarat președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate desfășurată marți la Chișinău, relatează Deschide.md, IPN și Radio Chișinău, potrivit Agerpres.
Maia Sandu a afirmat că incidentele cu drone care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă un risc real și constant, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, subliniind că autoritățile lucrează la consolidarea capacităților de apărare și monitorizare, însă nu există soluții imediate.
„Dacă nu vom înțelege riscurile și pericolele, nu ne vom putea proteja. Acest pericol există și va continua atât timp cât războiul Rusiei împotriva Ucrainei este în desfășurare. Soluții magice nu sunt”, a spus Maia Sandu într-o conferință de presă la finalul reuniunii Consiliului Național de Securitate.
Guvernul de la Chișinău a început să investească în radare, echipamente de apărare și tehnică necesare pentru detectarea obiectelor neautorizate. În paralel, continuă discuțiile cu partenerii externi pentru obținerea de tehnologie suplimentară destinată protejării spațiului aerian, potrivit acesteia.
„Nu este suficient doar să depistăm. Este important să ne putem proteja cetățenii. Siguranța oamenilor este principala noastră preocupare”, a subliniat ea, condamnând totodată atitudinea Rusiei față de violările spațiului aerian al Republicii Moldova și al altor state europene.
Pe 25 noiembrie, o dronă s-a prăbușit nordul Republicii Moldova. În aceeași zi, poliția de frontieră a anunțat că o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian național în sudul Republicii Moldova. Dispozitivul a fost detectat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, după care s-a deplasat spre frontiera cu România, în zona dintre localitățile Colibași și Vadul lui Isac, traversând ulterior în spațiul aerian al României.
Întrebată dacă anunțul făcut de oligarhul fugar Ilan Șor despre închiderea tuturor „proiectelor sociale” în Republica Moldova și retragerea sprijinului politic oferit unor reprezentanți locali ar însemna că Rusia își schimbă atitudinea în raport cu Chișinăul, Maia Sandu a spus că nu crede că Moscova își va schimba atitudinea.
„Nu cred că Moscova își va schimba atitudinea în raport cu Republica Moldova, din păcate. Am vrea să avem o relație normală și am vrea să știm că Kremlinul nu se amestecă în treburile noastre interne. Dar, așa cum am văzut în ultimii ani și, inclusiv, ce am văzut după alegeri, atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat. Fiind conștienți că riscurile nu doar că nu dispar, dar vor crește, pentru că devin mai complexe măsurile și metodele prin care se intervine, nu trebuie să ne relaxăm. Dimpotrivă, trebuie să fim și mai vigilenți și mai pregătiți”, a afirmat președinta Maia Sandu.
Rutte: Trebuie să ne asigurăm că pe durata negocierilor de pace, Ucraina are cea mai puternică poziție posibilă pentru a face față rușilor
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bruxelles, că speră ca negocierile privind un posibil plan de pace pentru Ucraina să ducă la rezultate, însă Alianța trebuie să rămână pregătită să sprijine Kievul în continuare dacă procesul nu avansează suficient, informează EFE, preluat de Agerpres.
„Discuțiile de pace sunt în curs, iar asta e bine, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că, pe durata lor – și nu știm când se vor încheia – Ucraina are cea mai puternică poziție posibilă pentru a continua lupta, pentru a face față rușilor, dar și cea mai puternică poziție posibilă atunci când discuțiile chiar ajung în punctul în care se așază la masa negocierilor”, a spus Rutte înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO.
Întrebat despre declarațiile recente ale lui Vladimir Putin privind un eventual conflict cu Europa, Rutte a evitat să răspundă direct.
„Nu voi reacționa la tot ce spune Putin. L-am văzut în uniformă militară, îmbrăcat ca un soldat de pe front, dar nu se afla pe linia frontului – era destul de departe de aceasta, alaltăieri – așa că nu voi reacționa la fiecare declarație”, a spus el.
Comentând întrebările jurnaliștilor privind discuțiile purtate ieri la Moscova între Putin și reprezentanții americani, Rutte a subliniat rolul Washingtonului în relansarea negocierilor:
„Mă bucur foarte mult că președintele SUA a deblocat impasul din negocierile cu Putin și a inițiat întregul proces de pace. Doar Statele Unite, sub conducerea președintelui Trump, au putut face acest lucru. Dar nu vreau să comentez fiecare pas; noaptea trecută a fost, desigur, importantă, vor urma și alți pași, însă nu mă veți auzi comentând fiecare etapă intermediară”, a spus el.
Secretarul general a insistat asupra strategiei duble a Alianței:
„Procesul este în desfășurare. Am avut întâlniri reușite la Geneva și Miami între echipele americană și ucraineană, a avut loc și întâlnirea de aseară de la Moscova. Nu voi comenta fiecare pas. Important este ca procesul de pace să continue. Sper că va duce la rezultate, iar dacă va dura prea mult sau nu va aduce rezultate, cel mai bun mod de a pune presiune pe ruși este prin două lucruri: mai întâi, să ne asigurăm că rușii înțeleg că fluxul de arme către Ucraina va continua – ceea ce se întâmplă acum datorită Statelor Unite și europenilor – și, în al doilea rând, să ne asigurăm că sancțiunile economice sunt eficiente”, a spus Rutte.
Întrebat despre cel mai recent scandal de corupție din Ucraina, Rutte a reafirmat poziția NATO:
„Am comentat deja acest lucru înainte. Desigur, atunci când există corupție, este important ca ucrainenii să lupte împotriva ei, iar ei o fac. Cred că președintele Ucrainei ia toate măsurile necesare pentru a eradica corupția”, a mai declarat el.
Discuțiile între SUA și Rusia pentru un acord de pace în Ucraina, „foarte utile și constructive”, dar încheiate fără un compromis
Rusia și SUA nu au înregistrat progrese în direcția unui acord de pace pentru Ucraina în cadrul discuțiilor purtate marți, a declarat consilierul principal al lui Vladimir Putin, la câteva ore după ce președintele rus a amenințat că Rusia este pregătită pentru război cu Europa, relatează CNN și The Guardian.
Întâlnirea de la Kremlin, la care au participat emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, a încheiat o săptămână de diplomație accelerată în încercarea administrației americane de a opri războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
Potrivit lui Ushakov, discuțiile au fost „foarte utile, constructive și extrem de substanțiale”, însă „nu s-a ajuns la niciun compromis”.
El a spus că „unele dintre propunerile americane par mai mult sau mai puțin acceptabile, deși trebuie discutate”, în timp ce altele „nu ni se potrivesc”. „Munca va continua”, a adăugat el.
Tonul prudent al părților a contrastat cu declarațiile dure ale lui Putin făcute chiar înainte de discuții. Liderul rus a acuzat statele europene că „sunt de partea războiului” și că „cererile europene privind încheierea războiului nu sunt acceptabile pentru Rusia”.
„Europa împiedică administrația americană să obțină pacea în Ucraina”, a insistat Putin, reiterând acuzația că UE ar încerca să saboteze negocierile.
El a adăugat și un avertisment: „Rusia nu intenționează să lupte cu Europa, dar dacă Europa începe, suntem pregătiți chiar acum.”
Putin nu a precizat la ce cereri europene se referă. Totodată, Ushakov a mai declarat că o eventuală întâlnire directă între Trump și Putin „va depinde de progresul pe care îl vom putea obține”.
După întâlnirea de la Kremlin, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că s-au înregistrat „anumite progrese” privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.
„Am încercat – și cred că am făcut câteva progrese – să înțelegem cu ce ar putea trăi ucrainenii, astfel încât să primească garanții de securitate pentru viitor”, a spus Rubio la Fox News.
El a adăugat că SUA speră ca un eventual compromis să permită Ucrainei „nu doar să își reconstruiască economia, ci să prospere ca țară”.
Witkoff, aflat la a șasea vizită la Moscova în acest an, urma să îi prezinte lui Putin o versiune actualizată a planului de pace american, un proiect elaborat inclusiv cu aportul unui oficial rus de rang înalt și modificat ulterior pentru a răspunde obiecțiilor Ucrainei.
Înaintea întâlnirii, SUA erau „foarte optimiste” în privința obținerii unui acord pentru încheierea războiului de trei ani și jumătate, potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
Kremlinul insistă, însă, ca Ucraina să renunțe la aspirația de aderare la NATO și să cedeze teritorii din Donbas, cereri pe care Kievul le respinge ca fiind inacceptabile. De altfel, un oficial NATO a declarat că Moscova nu dă semne ca ar accepta „concesii semnificative” și urmărește în continuare „slăbirea cât mai mult posibil a capacităților militare ale Ucrainei”.
Întâlnirea dintre Putin și negociatorii SUA a avut loc după discuțiile de duminică din Miami dintre oficiali americani și o delegație ucraineană — discuții pe care secretarul de stat Marco Rubio le-a descris drept „foarte productive”, deși a subliniat că mai este nevoie de muncă.
Înaintea reuniunii de la Kremlin, Witkoff și Kushner au fost văzuți plimbându-se prin Piața Roșie alături de reprezentantul Kremlinului Kirill Dmitriev, potrivit imaginilor difuzate de agenția TASS. Cei doi au luat prânzul cu Dmitriev la un restaurant cu stele Michelin, unde au servit caviar, prepeliță, carne de cerb și crab, a declarat directorul localului pentru ziarul Izvestia.
Ministrul Finanțelor a deschis reuniunea regională dedicată achizițiilor publice și parteneriatelor public-private: Expertiza partenerilor americani este acceleratorul de care avem nevoie pentru a demara PPP în România
Expertiza și know-how-ul partenerilor americani sunt acceleratorul de care avem nevoie pentru a demara, în sfârșit, PPP în România, a subliniat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Acesta a deschis marți o reuniune regională importantă dedicată Achizițiilor Publice și Parteneriatelor Public-Private (PPP) la București, împreună cu partenerii noștri strategici de la Departamentul pentru Comerț al Statelor Unite, divizia CLDP – Programul pentru Dezvoltare în Domeniul Dreptului Comercial.
„Relansare: Bani pentru România şi dezvoltare strategică prin PPP. O şansă uriaşă de creştere, de atragere de noi surse de finanțare în economie şi de import de know-how din SUA şi alte state care au dezvoltat cu succes PPP. Un eveniment important pentru România, pentru că marchează trecerea de la teorie la proiecte concrete, având ca subiect central domeniul infrastructurii. Este un pas concret și important în această direcție, după vizitele la Washington din acest an și după discuțiile privind PPP derulate atât cu interlocutori internaționali cât și cu reprezentanții mediului de afaceri din România pe acest subiect”, a subliniat Nazare.
Potrivit ministrului Finanțelor, prin organizarea evenimentului, România obține, „în concret”, următoarele lucruri:
- Consolidarea parteneriatului cu SUA. „Continuăm, prin acest eveniment, un format de lucru inaugurat anul trecut cu CLDP, înainte de preluarea actualului mandat. Practic, reprezentanții Departamentului pentru Comerț SUA derulează o sesiune intensivă de training aplicat și lucru direct pe proiecte cu potențial real. Acest format permite transferul direct de know-how și îmbunătățirea capacităților specialiștilor români în domeniul PPP și achiziții, iar prezența experților americani – care au gestionat portofolii de tranzacții de peste 150 miliarde USD – este o garanție a seriozității programului”, a arătat oficialul român.
- Schimb internațional de bune practici, prin implicarea în acest eveniment a unui grup de peste 40 de specialiști din 11 țări din regiune. Astfel, Bucureștiul va fi poziționat într-un centru de expertiză regională, potrivit lui Nazare.
- Focus pe România. „Ziua de vineri este dedicată exclusiv proiectelor PPP cu potențial pentru România. Evenimentul va găzdui o sesiune aplicată, centrată pe portofolii concrete, în cadrul căreia experții americani vor lucra direct cu reprezentanții ministerelor și ai autorităților locale pentru a calibra proiectele viabile”, a adăugat ministrul Finanțelor.
Obiectivul României, conform ministrului Finanțelor, este de a dezvolta „un pipeline de proiecte solide, care să atragă capital privat și investitori de încredere.”
„Nevoia de infrastructură este uriașă, iar parteneriatele public-private, corect implementate, reprezintă o soluție pe care România trebuie să o valorifice la potențial maxim”, a conchis Alexandru Nazare.
