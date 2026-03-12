Rivalul lui Orban în alegerile parlamentare acuză Kremlinul că sprijină campania electorală a premierului ungar prin videoclipuri care dezinformează  

Liderul opoziției maghiare, Peter Magyar, acuză Kremlinul că susține campania electorală a prim-ministrului Viktor Orbán cu o nouă serie de videoclipuri care dezinformează care ar urma să apară joi, informează Politico Europe.

Orban este liderul european cel mai apropiat de Vladimir Putin, manifestându-și în repetate rânduri opoziția față de sprijinul acordat de UE Ucrainei. Premierul ungar se confruntă cu cea mai dificilă luptă din cariera sa politică, în contextul în care sondajele pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie îl plasează cu 10 puncte în urma lui Magyar.

Magyar, fost membru al partidului Fidesz din care face parte Orban, înțelege strategia acestuia.

Liderul opoziției maghiare a declarat marți că a primit informații potrivit cărora atacul va lua forma a „14 videoclipuri de denigrare generate de inteligența artificială” și s-a plâns că această campanie de dezinformare a fost produsă „cu ajutorul serviciilor de informații rusești”.

Membrii partidului Tisza al lui Magyar și analiștii din Budapesta se așteptau ca lupta electorală să devină murdară pe măsură ce se apropie de final.

Tactica lui Magyar este să tragă un semnal de alarmă cu privire la presupusele atacuri de denigrare împotriva lui Tisza înainte ca acestea să aibă loc, în speranța de a le atenua impactul.

Aceasta este aceeași strategie pe care a adoptat-o la mijlocul lunii februarie, când s-a confruntat cu perspectiva ca adversarii săi să facă publică o înregistrare video cu caracter sexual în care apărea el.

El a făcut publică această informație și a acuzat Fidesz că intenționează să facă publică o înregistrare „realizată cu echipament al serviciilor secrete și posibil falsificată, în care eu și iubita mea de atunci suntem filmați în timp ce întreținem relații sexuale”.

Deocamdată, această intervenție pare să fi dat roade, iar un astfel de videoclip nu a fost încă lansat.

Joi, chiar când Magyar va ajunge într-o circumscripție electorală de pe malul Dunării, în apropiere de Budapesta, echipa sa se așteaptă ca Fidesz să atace candidata locală și familia acesteia cu videoclipuri generate de inteligența artificială, care vor fi promovate prin conturi false.

Magyar și-a exprimat îngrijorarea pe rețelele de socializare și i-a cerut lui Orbán „să oprească imediat frauda electorală planificată și să ordone agenților ruși să părăsească Ungaria”.

Este prea devreme pentru a evalua dacă această strategie de a face publică informația va avea succes în cazul casetei sexuale și în viitoarele campaniile de denigrare, a declarat Péter Krekó, director executiv al Political Capital, o companie independentă de consultanță în domeniul cercetării politice. El a adăugat însă că anticiparea mișcărilor Fidesz a funcționat „foarte bine” pentru a-i construi lui Magyar o imagine de invincibil.

Tisza a semnalat, de asemenea, spectrul interferenței străine, acuzându-l deschis pe Orbán că a invitat spioni ruși să se amestece în alegeri, în urma unor informații publicate de media independentă VSquare și de jurnalistul Szabolcs Panyi.

Fidesz neagă acuzațiile. „Acuzația de stânga legată de jurnalistul Szabolcs Panyi, care susține că Rusia s-a amestecat în alegeri, este falsă”, a declarat biroul de comunicare internațională al guvernului maghiar într-o declarație pentru POLITICO.

„Nicio informație nu susține prezența sau activitățile în Ungaria ale persoanelor specifice numite de Szabolcs Panyi sau ale oricăror alte persoane care ar fi implicate în astfel de activități. Nici serviciile de informații ale altor țări nu dețin informații concrete cu privire la această chestiune.

Membrii Fidesz insistă că Magyar este finanțat de Ucraina cu scopul de a instala un guvern marionetă care să fie loial Kievului și Bruxelles-ului.

Ei îl acuză pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski de ingerință în campania electorală prin blocarea importurilor de petrol rusesc prin conducta Drujba și prin amenințări la adresa lui Orban.

Această din urmă acuzație a venit după ce liderul ucrainean a insinuat că îl va trimite pe Orban în fața trupelor ucrainene pentru o discuție directă „în propria lor limbă”.

Deoarece termenul limită pentru înregistrarea candidaților pentru alegerile din 12 aprilie a expirat, numele de pe listele partidelor nu mai pot fi modificate.

Din acest motiv, analistii spun că Fidesz ar putea încerca acum să găsească informații compromițătoare cu privire la candidații Tisza din cele 106 circumscripții electorale, pentru a-i elimina din cursă, fără nicio speranță de înlocuire.