ROMÂNIA
RO AI Factory: ICI București și Politehnica București vor construi prima infrastructură națională de Inteligență Artificială, confirmând rolul important al României în transformarea digitală a Europei
România se numără printre cele șase țări europene selectate în cadrul ultimei runde de evaluare a programului EuroHPC – AI Factories, o inițiativă europeană dedicată dezvoltării de centre de inteligență artificială și supercomputing, anunță Comisia Europeană printr-un comunicat.
Noile fabrici de IA selectate se vor alătura celor 13 locații alese anterior, formând o rețea interconectată de centre de IA gata să stimuleze inovarea în întreaga Europă.
Cehia, Lituania, Țările de Jos, Polonia și Spania, țări cu tradiție în domeniul supercomputingului și al tehnologiilor avansate, au fost, de asemenea selectate pentru a contribui la crearea unui continent aflat în avangarda dezvoltării acestei tehnologii.
Alături de România, inițiativele acestor state vor forma o rețea europeană strategică de AI Factories, menită să stimuleze colaborarea între centrele de cercetare, universități și industrie, consolidând poziția Europei ca lider global în dezvoltarea și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.
În ceea ce privește țara noastră, prima infrastructură națională de Inteligență Artificială va lua numele de RO AI Factory și va fi construită de ICI București (hosting entity) și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, alături de un consorțiu de parteneri academici, de cercetare și industrie.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, RO AI Factory va include achiziția și operarea unui supercomputer de ultimă generație optimizat pentru inteligență artificială, precum și dezvoltarea unui set de servicii și infrastructuri avansate dedicate cercetării, mediului de afaceri și sectorului public.
Printre domeniile prioritare de aplicare se numără: producția și industria, securitatea cibernetică, științele vieții, serviciile publice digitale și sistemele autonome. Inițiativa va sprijini nu doar cercetătorii și universitățile, ci și startup-urile, IMM-urile și instituțiile publice, oferind acces la resurse de calcul de înaltă performanță, seturi de date, instrumente software și programe de formare.
„Rezultatul confirmă că România poate juca un rol important în transformarea digitală a Europei. RO AI Factory va fi piatra de temelie pentru viitoare proiecte europene de infrastructură AI, deschizând drumul către noi investiții, colaborări și parteneriate internaționale” a declarat dr. ing. Adrian-Victor Vevera, Director General ICI București.
Succesul acestui proiect reprezintă un moment semnificativ pentru cercetarea și inovarea românească. Sub coordonarea ICI București, proiectul își propune să transforme întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din simple utilizatoare de tehnologie în actori activi ai inovației, prin oferirea de servicii, formare și acces la infrastructuri moderne de inteligență artificială.
„Prin această investiție strategică, România se așază la masa marilor actori europeni în domeniul inteligenței artificiale. Politehnica București are tradiția, expertiza și resursa umană necesară pentru a transforma acest proiect într-un motor de progres științific și economic. Este o oportunitate unică de a construi aici, în România, tehnologii de vârf care să influențeze întreaga societate”, a declarat prof. univ. dr. ing. Mihnea Costoiu, rectorul universității Politehnica București.
Selecția acestui proiect reprezintă o continuare a demersurilor inițiate de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, care, încă din luna mai, a reunit la invitația sa și a ICI București, experți și instituții-cheie într-o platformă națională dedicată implicării României în inițiativa europeană EuroHPC – AI Factories.
RO AI Factory va fi găzduită și co-coordonată de ICI București și Politehnica București, reunind un consorțiu solid de parteneri naționali din cercetare, educație și industrie Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), Asociația Transilvania IT (ATIT), Institutul de Cercetare pentru Inteligență Artificială (ICIA), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și Asociația Hub-urilor de Inovare Digitală din România (RoDIH).
ENERGIE
PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București
PPC Energie a pregătit o experiență imersivă, ENERGY PULSE by PPC, pentru a întâmpina vizitatorii festivalului Spotlight – International Light Art Festival, care are loc în acest weekend în București. Aflat la a 9-a ediție, Spotlight este un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.
Proiectul interactiv, dezvoltat de RIZI Studio și amplasat în Piața Revoluției, în zona monumentului dedicat lui Iuliu Maniu, celebrează conexiunea dintre oameni și natură, transformând un copac cu o coroană de peste 10 metri diametru, în centrul unei experiențe imersive.
Vizitatorii sunt invitați să interacționeze cu elementele instalației de mari dimensiuni și să genereze #EnergiePentruOrice printr-un pupitru cu senzor, care schimbă în timp real culorile celor zece coloane luminoase ce înconjoară copacul. Sunetul însoțește transformarea vizuală, amplificând senzația de energie vie și conexiune dintre om și mediu.
Mai multe detalii despre instalația ENERGY PULSE by PPC sunt disponibile aici.
PPC susține Spotlight din 2017.
Festivalul Spotlight 2025, a cărui temă din acest an este SIMBIOZĂ / SYMBIOSIS, transformă Calea Victoriei și zonele adiacente într-o galerie de lumină între 10 și 12 octombrie, în intervalul 19:00 – 23:00: video mapping pe fațade-emblemă, instalații interactive, sculpturi luminoase și experiențe sonore. Vor fi expuse peste 20 de lucrări internaționale și locale – de la păduri de lumină și păsări mitice, la fantomele Pac-Man și balene zburătoare.
În București, companiile din grupul PPC în România susțin parteneri culturali precum Opera Națională București, Teatrul Național București, ARCUB, Opera Comică pentru Copii, Muzeul Național Cotroceni, Turneul Internațional Stradivarius 2025. În această vară, PPC a fost prezent pe Calea Victoriei și în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, cu instalația „Big Energy for Big Gadgets”, creată special de PPC România pentru acest eveniment.
PPC Energie se implică activ în proiecte de artă din toată țara și susține instituții culturale reprezentative care îmbogățesc viața comunităților din care fac parte.
Susținerea proiectelor culturale din toată țara se aliniază cu strategia companiei de a se implica în dezvoltarea comunităților, în paralel cu furnizarea de servicii integrate, adaptate consumului eficient și responsabil de energie electrică.
PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de circa 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.
ROMÂNIA
Ilie Bolojan, mesaj direct către Viktor Orbán la Congresul UDMR: România și Ungaria trebuie să colaboreze pentru stabilitate și prosperitate în regiune
Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri un mesaj în care a pledat pentru cooperare și respect reciproc cu omologul maghiar, Viktor Orbán, prezent la Congresul UDMR de la Cluj, subliniind importanța relației bilaterale româno-maghiare pentru stabilitatea Europei Centrale și de Est.
„Domnule prim-ministru, țările noastre sunt legate prin oameni, prin istorie și prin economie, dar și prin responsabilitatea pe care o avem împreună să contribuim ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și al prosperității, iar asta înseamnă colaborare și respect reciproc și vă asigur de disponibilitatea Guvernului României de a merge pe acest drum”, a spus Ilie Bolojan, adresându-se direct lui Viktor Orbán.
Același mesaj i l-a adresat premierul lui Orbán și în urmă cu trei luni, când au avut o întrevedere bilaterală la Palatul Victoria, premierul maghiar aflându-se atunci în România pentru participarea tradițională la lucrările Universității de Vară de la Băile Tușnad.
Șeful Executivului român a punctat că România are nevoie de guvernare stabilă și coerentă pentru a răspunde provocărilor interne și externe din actualul context geopolitic.
„Traversăm o perioadă de schimbări istorice, cu provocări interne și externe. Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă și coerentă. E nevoie să trecem dincolo de zgomotul politic și să ne concentrăm pe rezultate”, a spus premierul care conduce un guvern de coaliție format din patru partide: PNL (al cărui lider este), PSD, USR și UDMR, plus grupul minorităților naționale.
În discursul său, Bolojan a subliniat dimensiunea umană și istorică a relațiilor dintre români și maghiari, pledând pentru respect, toleranță și încredere între comunități.
„În această parte a României, românii și maghiarii trăiesc de sute de ani unii lângă alții. În afară de lucrurile care ne pot diferenția, de muzica pe care o ascultăm sau dansurile noastre, de alte lucruri mai mici sau mai mari, lucrurile care ne unesc sunt mult mai puternice. Ne unește dorința de a trăi mai bine, de a ne păstra identitatea și de a contribui împreună la viitorul nostru european”, a spus el, mulțumind comunității maghiare din România pentru contribuția adusă la dezvoltarea țării și pentru bogatul patrimoniu cultural comun.
Premierul a evidențiat și rolul UDMR ca factor de echilibru și cooperare în politica românească.
„UDMR a fost și rămâne o punte între România și Ungaria. UDMR a arătat că e un partener responsabil și de acest lucru avem nevoie și în perioada următoare: de responsabilitate, de colaborare. Mă bazez pe UDMR pentru acest lucru”, a continuat el.
ROMÂNIA
Departamentul de Stat: Rubio și Țoiu au discutat despre rolul companiilor din SUA în proiectele României în domeniul energiei nucleare și gazelor naturale
Statele Unite și România și-ar putea extinde parteneriatul strategic în domeniul energiei, prin rolul pe care companiile americane îl pot juca în proiectele românești din sectorul nuclear civil și al gazelor naturale, a transmis Departamentul de Stat american după întâlnirea de la Washington dintre secretarul de stat Marco Rubio și ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu.
Potrivit declarației purtătorului de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, cei doi oficiali „au analizat elemente ale dialogului nostru strategic bilateral, inclusiv consolidarea cooperării în domeniile apărării, energiei și securității frontierelor”.
În plan economic, discuțiile s-au concentrat asupra investițiilor comune în infrastructura energetică și asupra rolului pe care îl joacă companiile americane în proiectele strategice românești.
„Secretarul de stat și ministrul de externe au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor americane în proiectele românești din domeniul energiei nucleare civile și al gazelor naturale, precum și despre oportunitățile de extindere a cooperării economice”, precizează comunicatul Departamentului de Stat.
Cooperarea româno-americană în domeniul energiei nucleare este deja una de referință în regiune ca urmare a declarației comune prezidențiale semnate în anul 2019 de președinții Donald Trump și Klaus Iohannis.
Companii americane sunt implicate în proiectele Centralei de la Cernavodă, care vizează retehnologizarea Unității 1 și construirea Unităților 3 și 4, precum și în proiectul inovator al reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltat în parteneriat cu compania NuScale Power în județul Dâmbovița.
În ceea ce privește gazele naturale, companiile americane și-au redus implicarea în astfel de proiecte energetice după legea promovată în anul 2018 de fostul președinte al Camerei Deputaților și lider al PSD, Liviu Dragnea, privind exploatarea offshore, creând mai multe reglementări și bariere pentru investiții. Drept reacție, la acel moment, compania americană ExxonMobil a stopat investițiile.
Modificarea legii a fost demarată în toamna lui 2019, după vizita fostului președinte Klaus Iohannis la Washington și declarația comună convenită cu Trump.
În prima jumătate a aceluiași an, România a jucat un rol crucial în modificarea directivei europene privind gazele naturale, conducând negocierile dintre statele membre în calitate de președinție rotativă la Consiliul UE. Directiva negociată de președinția României la Consiliul UE protejează Europa de monopolul Rusiei, aflat la momentul anului 2019 în plină extindere a gazoductelor Nord Stream care creșteau dependența energetică a Europei de Rusia, un aspect în care UE și Germania erau criticate virulent de prima administrație Trump.
Modificarea respectivei directive a întărit regulile europene și le-a extins și asupra actorilor terți. Astfel, liniilor de transport al gazelor dintre un stat membru și o țară terță li se aplică normele care reglementează piața internă a UE a gazelor naturale. Totodată, nicio companie de furnizare sau de producție nu este autorizată să dețină o cotă majoritară sau să intervină în activitatea unui operator de sistem de transport.
În ceea ce privește România, perimetrul offshore Neptun Deep din Marea Neagră ar trebui să înceapă să producă în 2027 și deține o cantitate de gaze recuperabile estimată la 100 de miliarde de metri cubi (bcm), fiind unul dintre cele mai importante zăcăminte de gaze naturale din UE și urmând să transforme România în cel mai mare product de gaz din Uniune.
Proiectul este gestionat printr-o participație 50%-50% de compania românească Romgaz și de compania austriacă OMV, dar acesta are și componentă de securitate având în vedere proximitatea geografică cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și provocările generate în regiunea Mării Negre, inclusiv incursiuni cu drone sau mine marine.
