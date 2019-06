RO2019EU Ministrul Comunicațiilor Alexandru Petrescu va prezida vineri, la Luxemburg, reuniunea formală a Consiliului TTE

Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, va prezida vineri, 7 iunie 2019, la Luxembourg, sub auspiciile președinției României la Consiliul UE, reuniunea formală a Consiliului TTE (Transporturi, Telecomunicații și Energie) – componenta Telecomunicații, Societate Informațională și Servicii Poștale, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În cadrul reuniunii semestriale, reprezentanții statelor membre vor discuta în vederea adoptării următoarele documente: Concluziile privind viitorul unei Europe cu grad ridicat de digitalizare după 2020: „Sporirea competitivității digitale și economice în UE și a coeziunii digitale”, precum și Decizia Consiliului privind poziția adoptată, în numele UE, la Conferința Mondială pentru Radiocomunicații (WRC – 19) a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

”Sub mottoul <<Europa Digitală fără granițe și în continuă transformare>>, președinția română și eu, în particular, am acordat o atenție deosebită calității legislației, reflectată de exemplu în adoptarea cu succes a Directivei privind reutilizarea informațiilor din sectorul public sau înțelegerea comună privind programul Europa Digitală. De asemenea, am acordat o atenție deosebită lansării dezbaterii privind viitorul Europei puternic digitalizată și rolului acesteia în promovarea creșterii economice durabile și favorabile incluziunii, îndeplinindu-ne astfel obiectivele strategice privind construirea unui cadru european solid, care să susțină dezvoltarea capacității tehnologice și industriale ale Uniunii prin extinderea tehnologiilor-cheie cum ar fi inteligența artificială.” a declarat Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

În condițiile negocierilor pe marginea viitorului Cadru Financiar Multianual, președinția română a Consiliului Uniunii Europene invită miniștrii de resort la un dejun de lucru pe tema ”Digitising the European economy: EU strategic priorities”, în vederea stabilirii priorităților pentru următorii ani.