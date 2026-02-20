Robert Cazanciuc, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE: Am arătat că sprijinirea rezilienței R. Moldova poate fi o poveste de succes pentru organizație

Senatorul PSD Robert Cazanciuc reprezintă România la Adunarea Parlamentară a OSCE, unde tema dominantă a întrevederii este războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

„Viena. Sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE se desfașoară într-o capitală imperială acoperită de zăpadă, căzută parcă pentru a-i face pe participanți, în special pe cei din țările care au văzut omăt doar la televizor sau cred că geografia singură îi poate feri de agresiune, să înțeleagă mai bine spusele reprezentanților Ucrainei care atrăgeau atenția asupra unei arme neconvenționale, de distrugere în masă, folosită de Rusia împotriva civililor ucraineni: frigul! Discursurile și discuțiile informale reflectă o realitate pe care nimeni nu credea că o poate trăi: un razboi în mijlocul Europei care durează deja mai mult decât a durat Al Doilea Război Mondial pentru multe țări”, a subliniat Cazanciuc într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

În discuțiile cu secretarul general al OSCE, Feridun Sinirlioglu, Robert Cazanciuc a arătat că „sprijinirea rezilienței Republicii Moldova poate fi o poveste de succes pentru o organizație care își caută căile adecvate pentru ca principiile care o guvernează să poată fi protejate în lumea reală.”

„M-am bucurat să aud că toată lumea pare că înțelege, cel puțin formal, că, fără un stat de drept în care drepturile fundamentale să poată fi protejate în mod real, nu există democrație, iar o presă liberă poate contribui la prevenirea și sancționarea derapajelor”, a menționat senatul PSD.

Sute de parlamentari din întreaga zonă OSCE s-au adunat în capitala Austriei pentru o întâlnire de două zile, ca să discute chestiuni cheie legate de securitate, drepturile omului, democrație și provocări economice și de mediu, potrivit unui comunicat al OSCE.

Întâlnindu-se cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, vorbitorii au deplâns impactul acesteia asupra poporului ucrainean și asupra principiilor pe care se bazează Organizația Națiunilor Unite și OSCE, subliniind că este timpul să se pună capăt vărsării de sânge și să se clădească un viitor pașnic și prosper al Ucrainei.