Robert Cazanciuc, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE: Am arătat că sprijinirea rezilienței R. Moldova poate fi o poveste de succes pentru organizație
Senatorul PSD Robert Cazanciuc reprezintă România la Adunarea Parlamentară a OSCE, unde tema dominantă a întrevederii este războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
„Viena. Sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE se desfașoară într-o capitală imperială acoperită de zăpadă, căzută parcă pentru a-i face pe participanți, în special pe cei din țările care au văzut omăt doar la televizor sau cred că geografia singură îi poate feri de agresiune, să înțeleagă mai bine spusele reprezentanților Ucrainei care atrăgeau atenția asupra unei arme neconvenționale, de distrugere în masă, folosită de Rusia împotriva civililor ucraineni: frigul! Discursurile și discuțiile informale reflectă o realitate pe care nimeni nu credea că o poate trăi: un razboi în mijlocul Europei care durează deja mai mult decât a durat Al Doilea Război Mondial pentru multe țări”, a subliniat Cazanciuc într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
În discuțiile cu secretarul general al OSCE, Feridun Sinirlioglu, Robert Cazanciuc a arătat că „sprijinirea rezilienței Republicii Moldova poate fi o poveste de succes pentru o organizație care își caută căile adecvate pentru ca principiile care o guvernează să poată fi protejate în lumea reală.”
„M-am bucurat să aud că toată lumea pare că înțelege, cel puțin formal, că, fără un stat de drept în care drepturile fundamentale să poată fi protejate în mod real, nu există democrație, iar o presă liberă poate contribui la prevenirea și sancționarea derapajelor”, a menționat senatul PSD.
Sute de parlamentari din întreaga zonă OSCE s-au adunat în capitala Austriei pentru o întâlnire de două zile, ca să discute chestiuni cheie legate de securitate, drepturile omului, democrație și provocări economice și de mediu, potrivit unui comunicat al OSCE.
Întâlnindu-se cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, vorbitorii au deplâns impactul acesteia asupra poporului ucrainean și asupra principiilor pe care se bazează Organizația Națiunilor Unite și OSCE, subliniind că este timpul să se pună capăt vărsării de sânge și să se clădească un viitor pașnic și prosper al Ucrainei.
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, în calitate de lider de parteneriat a lansat proiectul „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” (SMIS 35209), cel mai amplu program de screening, din România, pentru cancerul de sân. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite cu ajutorul unităților mobile, dar și prin înființarea și dotarea a cinci centre regionale de prevenție. Managerul proiectului DARIA este Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu.
Proiectul este implementat în parteneriat cu instituții medicale și academice de prestigiu din România, precum și cu organizații neguvernamentale active în domeniul sănătății publice, contribuind la consolidarea rețelei naționale de prevenție și la dezvoltarea unui model sustenabil de screening, centrat pe pacient și comunitate, potrivit comunicatului oficial al IOCN.
Obiective specifice ale proiectului
- Asigurarea participării a 119.000 de femei la nivel național la testare gratuită, dintre care dintre care 107.000 din regiuni mai puțin dezvoltate și 12.000 din regiuni mai dezvoltate.
- Înființarea și dotarea a 5 centre regionale de prevenție și utilizarea de unități mobile pentru extinderea accesului în comunități greu accesibile.
- Formarea și instruirea personalului medical implicat în screening pentru 592 de persoane (radiologi, medici de familie, anatomopatologi, tehnicieni, mediatori, psihologi, personal DSP.
- Organizarea unei campanii de informare și educare în domeniu screeningului cancerului de sân, cu accent pe comunități marginalizate și grupuri vulnerabile/defavorizate socio-economic și informarea, consilierea, conștientizarea și mobilizarea unui număr de 149.000 de femei.
- Implementarea unui registru electronic unic interoperabil, dezvoltarea de metodologii și protocoale standardizate, monitorizarea indicatorilor de calitate și asigurarea continuității programului după finalizarea proiectului.
Proiectul are ca obiectiv general creșterea accesului echitabil la servicii moderne de prevenție și diagnostic precoce al cancerului de sân, printr-o abordare integrată, multidisciplinară și centrată pe pacient.
Proiectul este finanțat în proporție de peste 81% din fonduri europene (FSE+), iar aproape 97% din valoarea totală este nerambursabilă.
- Valoare totală eligibilă: 261.263.760,67 lei
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri FSE+: 212.156.477,75 lei
- Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 40.190.817,66 lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2029
Datele OCDE, prezentate în cel mai recent document privind Registrul european al inegalităților în domeniul cancerului, arată că accesul românilor la programele de screening rămâne extrem de limitat, ceea ce duce la diagnostic în stadii avansate, cu impact direct asupra mortalității. De asemenea, realizatorii Registrului și analizei OCDE nu au putut accesa registrele României de cancer, pentru că nu erau disponibile în momentul procesului de analiză.
Citiți și: OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene
Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei, atât la nivel mondial, cât și european și național, arată o analiză a INSP.
În România, acesta ocupă primul loc în rândul cancerelor feminine, reprezentând 26,9% din totalul cazurilor noi, cu peste 12.000 de diagnostice înregistrate în 2020.
În același an, aproape 3.500 de femei au murit din cauza acestei boli, rata mortalității fiind de 30,7 la 100.000 de femei. Deși incidența este ușor sub media europeană, mortalitatea rămâne mai ridicată, iar supraviețuirea la 5 ani (75%) este sub media UE (82%), situație corelată în principal cu rata foarte scăzută de participare la screening mamografic, de doar 9% în România.
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
Uniunea Europeană alocă 225 de milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării vaccinurilor antigripale de nouă generație, care vor oferi protecție împotriva unei game mai largi de variante ale virusului gripal și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice, potrivit comunicatului oficial.
Este pentru prima dată când Comisia Europeană va utiliza achizițiile precomerciale pentru a avansa produsele prin etapele de studii clinice, asigurând respectarea unor criterii stricte de siguranță, calitate și eficacitate, dar și sprijinind inovații care, în lipsa intervenției publice, ar putea stagna.
Finanțarea va susține vaccinuri concepute pentru a fi administrate mai ușor — pe cale nazală, orală sau prin plasturi cutanați — și care pot fi produse rapid la scară largă în situații de urgență.
Virusurile gripale evoluează constant, ceea ce înseamnă că tehnologia vaccinurilor trebuie să țină pasul cu aceste schimbări. Această investiție va accelera dezvoltarea vaccinurilor și va consolida capacitatea Europei de a răspunde la scară largă.
Prin dezvoltarea clinică completă a unor candidați promițători, Uniunea Europeană urmărește extinderea portofoliului de vaccinuri aflate în dezvoltare, sporind astfel șansele ca produse inovatoare să ajungă pe piață și să facă tranziția de la descoperiri de laborator la protecție reală.
Aceasta înseamnă că noile soluții vor putea fi integrate mai rapid în programele naționale de vaccinare, oferind vaccinuri mai ușor de administrat și permițând statelor să răspundă mai rapid și mai coordonat atunci când focarele se intensifică.
Contractele semnate vor avea o durată de 98 de luni, acoperind întregul parcurs de dezvoltare clinică până la obținerea autorizației de punere pe piață.
Prin extinderea capacității de producție a vaccinurilor și introducerea unor tratamente inovatoare, această investiție va contribui la o mai bună pregătire a Europei și a comunității internaționale pentru viitoare focare de gripă sau pandemii.
Această investiție utilizează modelul de achiziții precomerciale, care finanțează activitățile de cercetare și dezvoltare în condiții favorabile pentru a stimula o piață mai incluzivă, în special pentru IMM-uri. Programul acoperă trei etape ale achizițiilor precomerciale, inclusiv dezvoltarea studiilor clinice de fază I, II și III, precum și activități premergătoare intrării pe piață, care conduc la obținerea autorizației de comercializare.
Acțiunile sunt finanțate prin Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în Situații de Urgență Sanitară a Comisiei Europene, în cadrul programului EU4Health, și sunt gestionate de Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digitalizare.
Ministrul Finanțelor: Decizia CCR privind reforma pensiilor speciale a crescut încrederea piețelor și a redus costurile de finanțare pentru România
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că reacția piețelor financiare după decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor speciale indică o creștere a încrederii investitorilor și o reducere a costurilor de finanțare pentru România.
„Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor și costuri mai mici de finanțare pentru România”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook, subliniind legătura directă dintre reformele structurale și evoluția dobânzilor la care statul se împrumută.
Potrivit acestuia, după hotărârea CCR privind reforma pensiilor speciale, considerată o reformă esențială și inclusă între jaloanele asumate de România pentru accesarea fondurilor din PNRR, randamentele obligațiunilor românești pe 10 ani s-au ajustat semnificativ într-un interval scurt.
„După decizia de ieri a CCR privind reforma pensiilor speciale — o reformă esențială, cerută și de UE pentru accesarea fondurilor din PNRR — obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi și sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului”, a precizat Alexandru Nazare.
Ministrul a arătat că dobânda la care se împrumută statul român a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, atingând cel mai redus nivel din ultimii doi ani, evoluție care ar putea influența treptat și costurile de creditare din economie.
„Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Scăderea dobânzilor la credite va veni treptat, însă faptul că statul se împrumută mai ieftin este un prim pas necesar”, a explicat acesta.
În viziunea ministrului Finanțelor, consecvența în implementarea reformelor va avea efecte directe asupra bugetului pe termen lung, prin reducerea cheltuielilor cu dobânzile și crearea unui spațiu fiscal mai mare pentru investiții.
„Iar consecvența reformelor se va vedea direct și în buget, prin cheltuieli mai mici cu dobânzile pe termen lung, adică mai mulți bani pentru investiții și dezvoltare. România merită încrederea tuturor”, a transmis Alexandru Nazare.
Reforma pensiilor de serviciu ale magistraților reprezintă unul dintre jaloanele incluse în PNRR, iar neîndeplinirea acestuia la termen a dus la reținerea unei sume de aproximativ 231 milioane de euro din componenta de granturi aferentă unei cererii de plată nr. 3.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că autoritățile române au informat Comisia Europeană cu privire la evoluțiile legate de jalonul privind pensiile magistraților, subliniind că, după promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, România va retransmite documentele care atestă îndeplinirea jalonului aferent cererii de plată nr. 3 din PNRR.
