Robert D. Marin: Performanță și performativitate în diplomația contemporană

Editorial de Robert D. Marin

În diplomația contemporană, diferențierea dintre eficacitatea reală și manifestările sale simbolice devine tot mai problematică. Expansiunea diplomației digitale accelerează această tendință, creând un context în care performativitatea asociată vizibilității imediate riscă să substituie, în mod iluzoriu, performanța instituțională autentică.

Conceptul de performativitate în context diplomatic poate fi înțeles prin cadrul dramaturgic propus de Erving Goffman în The Presentation of Self in Everyday Life (1959). Goffman interpretează interacțiunea socială ca o formă de punere în scenă, în care actorii gestionează impresia produsă asupra audienței, navigând între front stage, spațiul vizibil al interacțiunii, și back stage, unde munca instituțională rămâne în afara scrutinului public. Aplicat diplomației, acest cadru permite interpretarea reprezentării diplomatice ca ansamblu de practici publice și ritualuri instituționalizate prin care legitimitatea mandatului este reafirmată și recunoscută. Performanța, în schimb, privește capacitatea misiunilor diplomatice de a transforma inițiativele și angajamentele în rezultate concrete și evoluții durabile în planul relațiilor internaționale.

Distincția conceptuală dintre performativitate și performanță este fundamental complicată de ecosistemul digital, unde algoritmii rețelelor sociale privilegiază sistematic expunerea în detrimentul impactului real. Pentru sisteme diplomatice aflate la intersecția dintre priorități strategice și responsabilitatea față de o diasporă numeroasă, corelarea vizibilității cu impactul demonstrabil devine o necesitate instituțională.

Dimensiunea performativă nu este nici superficială, nici recentă pentru practica diplomatică. Neumann arată etnografic că diplomații își exercită mandatul prin „practici”, în sensul școlii constructiviste, integrate în rutine instituționale care reproduc și reafirmă legitimitatea rolului diplomatic. Ceremoniile de acreditare, protocolul vizitelor oficiale, schimbul de declarații comune constituie, din această perspectivă, mecanisme de co- producție a autorității diplomatice, prin care statele își reafirmă capacitățile și angajamentele reciproce.

Diplomația digitală a amplificat exponențial această dimensiune performativă. Bjola și Holmes definesc diplomația digitală ca procesul deintegrare a tehnologiilor informaționale în exercitarea funcțiilor diplomatice, într-un ecosistem în care comunicarea devine publică, interactivă și supusă evaluării permanente din partea unor audiențemultiple și eterogene. În practică, instituțiile diplomatice utilizează frecvent indicatori cuantificabili ai activității online, precum numărul de followers, like-uri sauretweet-uri, pentru a evalua performanța comunicării digitale. Această practică se înscrie într-o tendință mai amplă de metrificare a activității publice. În analiza mediilor digitale, Rogers descrie acești indicatori drept vanity metrics, asociați unei logici organizaționale de success theater, în care performanța este evaluată prin vizibilitate numerică mai degrabă decât prin influență substanțială. Cu toate acestea, utilizarea directă a acestor metrici drept proxy ai eficacității instituționale generează stimulente distorsionate în cadrul organizațiilor.

O clarificare conceptuală suplimentară impune introducerea noțiunii de diplomație publică. În sensul definit de Nye (2004) și sistematizat de Cull (2009), diplomația publică este fundamental comunicativă, urmărind influențarea percepțiilor publicului extern pentru a crea condiții favorabile obiectivelor de politică externă. Performativitatea, în sensul utilizat în prezentul articol, nu se suprapune cu diplomația publică, ci desemnează patologia sa posibilă: momentul în care actul comunicativ se autonomizează față de obiectivul strategic care îl justifică și devine scop în sine.

Performativitatea devine astfel o componentă structurală a practicii diplomatice, întrucât mandatul diplomatic este exercitat și validat în timp real, prin expunere publică și reacție imediată, uneori chiar înainte ca raportarea formală să parcurgă circuitul instituțional până în capitala statului trimițător.

Pe de altă parte, performanța în diplomație, trebuie înțeleasă într-un sens distinct de performativitate, ca eficacitate instituțională măsurabilă. Literatura din domeniul managementului public oferă un instrument analitic valoros pentru operaționalizarea conceptului de performanță diplomatică sub forma taxonomiei outputs (rezultate imediate), outcomes (efecte) și impact, elaborată de Oran Young în contextul analizei regimurilor internaționale. Aplicată sistematic la practicadiplomatică, această taxonomie permite o distincție precisă între nivelurile de evaluare a eficacității instituționale.

Outputs desemnează produsele imediate și direct cuantificabile ale acțiunii diplomatice: declarații comune, acorduri semnate, vizite oficiale, întâlniri bilaterale sau cu reprezentanții diasporei, note verbale, rezoluții susținute în foruri internaționale. Aceste produse sunt tangibile, documentabile și frecvent amplificate în spațiul digital.Tocmai vizibilitatea lor ridicată le face vulnerabile la asimilarea cu performanța diplomatică efectivă: outputs-ul este o condiție necesară, dar nu suficientă, a performanței instituționale.

Outcomes vizează schimbările generate de outputs în planul politicilor, al relațiilor bilaterale sau al serviciilor furnizate cetățenilor: ajustări ale cadrului normativ în urma unui acord, activarea mecanismelor de cooperare instituțională, îmbunătățiri concrete în furnizarea serviciilor consulare, recunoașterea unor priorități ale diasporei în planurile comune de lucru bilateral. La acest nivel, atribuirea rezultatelor unei acțiuni diplomatice devine dificilă, fără a fi însă imposibilă.

Impactul desemnează transformările sistemice pe termen lung: avansarea obiectivelor strategice de politică externă, alinierea instituțională durabilă, îmbunătățirea fundamentală a relației dintre stat și cetățenii săi din străinătate, schimbări de poziție ale partenerilor internaționali pe dosare prioritare. Acesta este nivelul cel mai dificil de atribuit metodologic unei acțiuni diplomatice specifice și, totodată, nivelul cel mai relevant pentru evaluarea eficacității instituționale pe termen lung.

Pentru statele cu o diasporă numeroasă, impactul presupune și capacitatea de a contribui la adaptarea răspunsului instituțional al statului gazdă, astfel încât nevoile cetățenilor să fie abordate sistematic, fie că este vorba de protecția drepturilor muncii, accesul la protecție socială, educație în limba maternă sau mecanisme de repatriere și reintegrare în țara de origine.

În sfera consulară, aplicarea acestei taxonomii relevă o problematică specifică. Evaluările oficiale ale activității consulare tind să opereze preponderent la nivelul outputs-urilor: timpi de procesare, număr dedocumente eliberate, rata de soluționare a dosarelor. Acești indicatori sunt utili pentru monitorizarea eficienței administrative, dar rămân insuficienți pentru măsurarea eficacității instituționale, înțeleasă ca capacitate de a gestiona în mod strategic vulnerabilitatea cetățenilor reprezentați.

Performanța consulară autentică presupune capacități instituționale de alt ordin: identificarea timpurie a persoanelor în situații de risc, mecanisme funcționale de referire către autorități locale și organizații ale societății civile, protocoale clare de intervenție în situații de urgență și criză, parteneriate operaționale cu instituțiile statului gazdă. Această abordare implică coordonare interinstituțională, ajustare continuă a practicilor în funcție de realitățile din teren și o concepție a serviciului consular ca instrument de protecție și nu exclusiv ca mecanism de furnizare de servicii administrative.

În ambele componente, diplomatică și consulară, tensiunea dintre performativitate șiperformanță derivă în principal din faptul că acestea funcționează în regimuri temporale și de vizibilitate diferite. Performativitatea operează în timp real și devine imediat vizibilă în spațiul public digital, în timp ce performanța se construiește prin coordonare susținută și eforturi instituționale pe termen lung, ale căror efecte apar gradual. În acest context, distincția dintre performanță și performativitate nu este determinată de nivelul de expunere al unei inițiative, ci de designul și finalizarea ei. Pentru a constitui performanță, orice acțiune trebuie să se înscrie într-un parcurs structurat către schimbare, definit de trei elemente esențiale: un obiectiv strategic clar, o legătură credibilă între produsul diplomatic (output), efectele (outcomes) și impactul vizat, respectiv indicatori de performanță și mecanisme de evaluare cu responsabilități și termene precise.

Credibilitatea corpului diplomatic în secolul XXI depinde de capacitatea de a transcende reprezentarea simbolică în favoarea unei performanțe operaționale verificabile. Riscul esențial al erei digitale pentru instituțiile diplomatice nu rezidă în vizibilitate per se, ci în normalizarea acesteia ca indicator al eficacității instituționale, ceea ce poate distorsiona structura stimulentelor organizaționale.

Diplomația contemporană trebuie să utilizeze instrumentele performativității digitale în serviciul performanței reale. Aceasta presupune o reconceptualizare a criteriilor de succes. Vizibilitatea nu poate constitui un substitut al impactului, iar evaluarea activității diplomatice trebuie ancorată în rezultate verificabile și mecanisme instituționale de responsabilizare.

Robert D. Marin activează la intersecția dintre diplomație, practică instituțională și cercetare, cu un focus pe cooperarea internațională și pe vulnerabilitățile care afectează diaspora românească. În prezent, este Consul General al României la Londra, Președintele Corpului Consular străin acreditat la Londra și membru fondator al Asociației Corpului Consular Român. Opiniile exprimate în acest articol aparțin autorului și reflectă o analiză personală.