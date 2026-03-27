Robert Fico cere sprijinul României pentru candidatura Slovaciei la Consiliul de Securitate ONU și subliniază dorința de a fi “parteneri în OCDE”

Premierul Robert Fico a solicitat, vineri, sprijinul României pentru candidatura Slovaciei la un mandat de membru nepermanent în cadrul Consiliul de Securitate al ONU pentru perioada 2027–2028, în contextul discuțiilor oficiale purtate la București.

„V-am rugat astăzi deschis să ne sprijiniți candidatura de membru în Consiliul de Securitate în anii 2027-2028 și vă mulțumesc pentru acordul pe care ni l-ați dat”, a declarat acesta, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.

Șeful executivului slovac a subliniat că întrevederea cu omologul român s-a desfășurat într-un climat de respect reciproc, evidențiind totodată relațiile bilaterale solide dintre cele două state. În acest context, el a apreciat atenția acordată minorității slovace din România, pe care a descris-o drept o comunitate de cetățeni loiali, care și-au păstrat identitatea națională.

Referindu-se la fundamentele istorice ale relației dintre cele două țări, Robert Fico a evocat contribuția armatei române la eliberarea Slovaciei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. „Ar trebui să mă întorc în timp foarte mult pentru a caracteriza relațiile bilaterale româno-slovace. (…) Trebuie să mulțumesc pentru contribuția pe care ați avut-o la eliberarea Slovaciei. Când vorbim despre eliberarea Bratislavei, mereu menționăm armata română, care pe navele de pe Dunăre a ajutat la eliberarea Slovaciei”, a afirmat acesta.

În același registru, premierul slovac a dat asigurări că autoritățile de la Bratislava vor continua să acorde respectul cuvenit monumentelor dedicate ostașilor români căzuți în luptele pentru eliberarea țării sale în perioada 1944–1945.

Totodată, Robert Fico a amintit și de poziția României în contextul invadarea Cehoslovaciei din 1968, subliniind că Bucureștiul nu a participat la intervenția militară destinată opririi reformelor de la Praga. De asemenea, el a menționat faptul că România s-a numărat printre primele state care au recunoscut independența Slovaciei după dizolvarea pașnică a Cehoslovaciei, în timp ce Republica Slovacă a sprijinit, la rândul său, aderarea României la Uniunea Europeană.

„Vreau ca încrederea să se manifeste în continuare. Vrem să fiți parteneri în OCDE. Este o organizație extrem de importantă”, a mai declarat premierul slovac.

În încheiere, Robert Fico a subliniat că slovacii sunt un popor „mândru”, care știe să își apere suveranitatea și să își promoveze interesele pe plan internațional.