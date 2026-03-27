Robert Fico cere sprijinul României pentru candidatura Slovaciei la Consiliul de Securitate ONU și subliniază dorința de a fi “parteneri în OCDE”

INTERNAȚIONAL
Robert Lupițu
Robert Lupițu
de citit in2 min.
© Guvernul României

Premierul Robert Fico a solicitat, vineri, sprijinul României pentru candidatura Slovaciei la un mandat de membru nepermanent în cadrul Consiliul de Securitate al ONU pentru perioada 2027–2028, în contextul discuțiilor oficiale purtate la București.

„V-am rugat astăzi deschis să ne sprijiniți candidatura de membru în Consiliul de Securitate în anii 2027-2028 și vă mulțumesc pentru acordul pe care ni l-ați dat”, a declarat acesta, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.

Șeful executivului slovac a subliniat că întrevederea cu omologul român s-a desfășurat într-un climat de respect reciproc, evidențiind totodată relațiile bilaterale solide dintre cele două state. În acest context, el a apreciat atenția acordată minorității slovace din România, pe care a descris-o drept o comunitate de cetățeni loiali, care și-au păstrat identitatea națională.

Referindu-se la fundamentele istorice ale relației dintre cele două țări, Robert Fico a evocat contribuția armatei române la eliberarea Slovaciei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. „Ar trebui să mă întorc în timp foarte mult pentru a caracteriza relațiile bilaterale româno-slovace. (…) Trebuie să mulțumesc pentru contribuția pe care ați avut-o la eliberarea Slovaciei. Când vorbim despre eliberarea Bratislavei, mereu menționăm armata română, care pe navele de pe Dunăre a ajutat la eliberarea Slovaciei”, a afirmat acesta.

În același registru, premierul slovac a dat asigurări că autoritățile de la Bratislava vor continua să acorde respectul cuvenit monumentelor dedicate ostașilor români căzuți în luptele pentru eliberarea țării sale în perioada 1944–1945.

Totodată, Robert Fico a amintit și de poziția României în contextul invadarea Cehoslovaciei din 1968, subliniind că Bucureștiul nu a participat la intervenția militară destinată opririi reformelor de la Praga. De asemenea, el a menționat faptul că România s-a numărat printre primele state care au recunoscut independența Slovaciei după dizolvarea pașnică a Cehoslovaciei, în timp ce Republica Slovacă a sprijinit, la rândul său, aderarea României la Uniunea Europeană.

„Vreau ca încrederea să se manifeste în continuare. Vrem să fiți parteneri în OCDE. Este o organizație extrem de importantă”, a mai declarat premierul slovac.

În încheiere, Robert Fico a subliniat că slovacii sunt un popor „mândru”, care știe să își apere suveranitatea și să își promoveze interesele pe plan internațional.

Ultimele Articole

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Ministrul german al apărării respinge temerile privind raza de acțiune a rachetelor iraniene: Europa este protejată de NATO
Ministrul german al apărării respinge temerile privind raza de acțiune a rachetelor iraniene: Europa este protejată de NATO
Articolul următor
Bolojan și Fico doresc ca Europa Centrală și de Est să aibă “o participare mai puternică în proiecte europene competitive”
Bolojan și Fico doresc ca Europa Centrală și de Est să aibă “o participare mai puternică în proiecte europene competitive”
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare