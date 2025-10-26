Robert Fico refuză să permită Slovaciei să participe la programele UE de finanțare a ajutorului militar pentru Ucraina

Premierul slovac, Robert Fico, susține că țara sa nu va lua parte la niciun program al Uniunii Europene care are ca scop finanțarea sprijinului militar pentru Ucraina, relatează Reuters.

Declarațiile sale vin în contextul în care liderii europeni au convenit recent să răspundă nevoilor financiare urgente ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar au amânat decizia privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea unui împrumut de 140 de miliarde de euro către Kiev.

„Refuz să permit Slovaciei să participe la orice schemă financiară menită să ajute Ucraina să gestioneze războiul și cheltuielile militare”, a declarat Fico într-o conferință de presă televizată.

De la preluarea mandatului, în 2023, Guvernul slovac condus de Fico a oprit ajutorul militar de stat pentru Kiev, permițând doar vânzările comerciale de armament.

Liderii europeni au convenit, la summitul de joi de la Bruxelles, doar să ceară Comisiei Europene să prezinte „opțiuni pentru sprijin financiar” pentru Ucraina, fără o referire directă la activele rusești înghețate.

În concluziile adoptate de șefii de stat sau de guvern în format 26, fără Ungaria, se insistă că de a începutul războiului de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat 177,5 miliarde de euro în sprijin pentru Ucraina. Totodată, liderii au invitat „Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni pentru sprijin financiar, pe baza unei evaluări a necesităților de finanțare ale Ucrainei” pentru a putea reveni asupra acestui subiect la următorul summit.

„Uniunea Europeană este hotărâtă să răspundă nevoilor financiare urgente ale Ucrainei pentru următorii doi ani, inclusiv prin sprijin pentru eforturile sale militare și de apărare”, a transmis președintele Consiliului European, António Costa, la finalul summitului.