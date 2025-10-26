INTERNAȚIONAL
Robert Fico refuză să permită Slovaciei să participe la programele UE de finanțare a ajutorului militar pentru Ucraina
Premierul slovac, Robert Fico, susține că țara sa nu va lua parte la niciun program al Uniunii Europene care are ca scop finanțarea sprijinului militar pentru Ucraina, relatează Reuters.
Declarațiile sale vin în contextul în care liderii europeni au convenit recent să răspundă nevoilor financiare urgente ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar au amânat decizia privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea unui împrumut de 140 de miliarde de euro către Kiev.
„Refuz să permit Slovaciei să participe la orice schemă financiară menită să ajute Ucraina să gestioneze războiul și cheltuielile militare”, a declarat Fico într-o conferință de presă televizată.
De la preluarea mandatului, în 2023, Guvernul slovac condus de Fico a oprit ajutorul militar de stat pentru Kiev, permițând doar vânzările comerciale de armament.
Citiți și: Liderii UE nu au ajuns la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru 140 de miliarde de euro în apărarea Ucrainei, dar proiectul “nu este îngropat”
Liderii europeni au convenit, la summitul de joi de la Bruxelles, doar să ceară Comisiei Europene să prezinte „opțiuni pentru sprijin financiar” pentru Ucraina, fără o referire directă la activele rusești înghețate.
În concluziile adoptate de șefii de stat sau de guvern în format 26, fără Ungaria, se insistă că de a începutul războiului de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat 177,5 miliarde de euro în sprijin pentru Ucraina. Totodată, liderii au invitat „Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni pentru sprijin financiar, pe baza unei evaluări a necesităților de finanțare ale Ucrainei” pentru a putea reveni asupra acestui subiect la următorul summit.
„Uniunea Europeană este hotărâtă să răspundă nevoilor financiare urgente ale Ucrainei pentru următorii doi ani, inclusiv prin sprijin pentru eforturile sale militare și de apărare”, a transmis președintele Consiliului European, António Costa, la finalul summitului.
Până când nu va exista o perspectivă clară a unui acord care să garanteze pacea, Trump nu are în plan o nouă întâlnire cu Putin: ”Nu îmi voi pierde timpul”
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că nu are în plan o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin până nu va exista perspectiva clară a unui acord care să garanteze pacea între Rusia și Ucraina, relatează Reuters.
„Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul”, a afirmat Donald Trump.
Trump s-a întâlnit sâmbătă, la bordul avionului său, cu emirul și premierul Qatarului pentru discuții privind fragilul armistițiu din Fâșia Gaza, în timpul unei escale la Doha, în drumul său către Malaezia.
Casa Albă nu exclude un summit între președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin, dar a atras atenția joi că Trump „dorește să vadă acțiuni, nu doar vorbe” din partea liderului de la Kremlin pentru o încetare a focului în Ucraina.
„O întâlnire între cei doi lideri nu este complet exclusă. Cred că președintele (Trump) și întreaga administrație speră ca într-o zi acest lucru se va putea întâmpla din nou, dar dorim să ne asigurăm că va exista un rezultat pozitiv tangibil în urma acestei întâlniri și că ea nu este o pierdere de timp pentru președinte”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, la o conferință de presă.
Ilie Bolojan, de Ziua Armatei: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un fapt, iar apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate.
“Trăim astăzi o perioadă complicată, și în plan intern, și în plan extern. În plan intern trebuie să facem ordine în finanțele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase și să corectăm nedreptățile. În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram că este stabil în regiunea noastră. Pacea nu mai este un fapt. În jurul nostru vedem cum armele clasice se combină cu noi forme de conflict – dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice. Asta înseamnă că apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate”, a spus premierul Ilie Bolojan, într-un discurs susținut la Carei, cu ocazia Zilei Armatei, citat de Agerpres.
El a adăugat că armata trebuie să fie pregătită și întărită, lucruri care presupun și alocări financiare pe măsură.
Premierul a precizat că o parte importantă a bugetului național va fi destinată achiziției de echipamente moderne, formării personalului militar și protejării infrastructurii esențiale, “pentru că România nu-și permite să fie nepregătită”.
“Pentru țara noastră, polița de asigurare este capacitatea de a ne apăra și de a avea o armată profesionistă. De aceea, un obiectiv important în această perioadă este să întărim armata, industria de apărare și infrastructura critică și să investim mai mult în pregătirea oamenilor și în tehnologie. De aceea, o parte importantă a bugetului va fi destinată formării, echipamentelor moderne și protejării infrastructurii esențiale, pentru că România nu-și permite să fie nepregătită”, a mai spus Ilie Bolojan, în discursul său.
El a adus un mesaj de recunoștință militarilor români pentru profesionalismul dovedit în misiunile NATO și UE.
“Armata României este mai mult decât o forță militară – este un exemplu de ordine, seriozitate și solidaritate. Avem nevoie de aceste valori și în viața civilă”, a continuat el.
Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române.
Nicușor Dan, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina: Noile sancțiuni americane și europene sporesc presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul
Noile sancțiuni americane și europene sporesc presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul, a declarat vineri președintele Nicușor Dan, după participarea la o reuniune prin videoconferință a „Coaliției celor dispuși” (Coalition of the Willing), convocată de premierul britanic Keir Starmer și la care a fost prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Potrivit unui comunicat transmis după întâlnire, liderii au discutat despre consolidarea sprijinului internațional pentru Ucraina și despre măsurile coordonate de presiune asupra Rusiei.
Președintele Nicușor Dan a subliniat că noile sancțiuni anunțate de președintele american Donald Trump împotriva companiilor petroliere Lukoil și Rosneft, împreună cu al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat joi în cadrul Consiliului European, „vor crește presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război”.
I participated in a videoconference meeting of the #CoalitionOfTheWilling, chaired by Prime Minister @Keir_Starmer , with President @ZelenskyyUa in attendance.
We unanimously agreed that the new sanctions announced by President Trump against Lukoil and Rosneft, alongside the… pic.twitter.com/dThubMlToR
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 24, 2025
Șeful statului a reafirmat angajamentul României față de principiile fundamentale ale dreptului internațional, declarând că „frontierele internaționale nu pot fi modificate prin forță”.
El a făcut apel la intensificarea presiunii diplomatice asupra Moscovei pentru a o determina să se angajeze într-un proces real de negociere.
„Rămânem uniți în sprijinirea apărării Ucrainei și în consolidarea poziției sale, aspect esențial pentru securitatea europeană și euroatlantică”, a afirmat președintele Nicușor Dan.
Citiți și Coaliția de Voință: Aliații Ucrainei au căzut de acord să intensifice presiunea asupra Rusiei, “de la câmpul de luptă până la economia sa război”
Reuniunea Coaliției celor dispuși – formată din Statele Unite, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, România și alte state europene – a avut loc la o zi după summitul Consiliului European, unde liderii UE au convenit să mențină presiunea economică asupra Rusiei și să continue sprijinul militar și financiar acordat Ucrainei în lunile următoare.
