Roberta Metsola, elogiu la adresa primei femei din Europa comandant al Stației Spațiale Internaționale: O ”sursă de inspirație pentru ca fiecare tânără din Europa să ajungă la stele”

Parlamentul European celebrat Ziua Internațională a Femeii alături de prima femeie din Europa comandant al Stației Spațiale Internaționale, Samantha Cristoforetti, și de laureata premierul Nobel, Shirin Ebadi.

”De pe Stația Spațială Internațională, în Parlamentul European. Samantha Cristoforetti a învins toate așteptările, devenind prima femeie din Europa comandat al Stației Spațiale Internaționale. Sursă de inspirație pentru ca fiecare tânără din Europa să ajungă la stele. Samantha, îți mulțumesc pentru steag. Vom continua să-l arborăm cu mândrie”, a precizat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-un mesaj pe Twitter.

From space 🛰 to @Europarl_EN 🇪🇺@AstroSamantha has beat all odds, becoming the first European woman commander of the @Space_Station.

An inspiration to every young girl in Europe to reach for the stars.

Samantha, thank you for the flag. We will continue to fly it proudly. pic.twitter.com/KXrJ9wBz7B

— Roberta Metsola (@EP_President) March 15, 2023