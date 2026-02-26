Roberta Metsola face trimitere la „arta posibilului” pentru a sublinia nevoia unei resetări pragmatice a relațiilor dintre UE și Marea Britanie: Într-o lume care pare în flăcări, este mai înțelept să navigăm în formație

Este timpul să resetăm parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit într-un mod care să respecte alegerea poporului britanic, dar care să poată răspunde realităților actuale într-o manieră pragmatică, bazată pe buna-credință și avantajoasă pentru toate părțile, este apelul lansat de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul unui discurs susținut la prestigiosul think-tank Chatham House din Londra, cu prilejul unei vizite efectuate în capitala britanică ce a cuprins mai multe întâlniri, printre care și una cu premierul Keir Starmer, la aproape zece ani de când cetățenii britanici au decis în cadrul unui referendum să părăsească Uniunea Europeană.

Într-o referire la esența pragmatismului politic definită de aforismul atribuit lui Otto von Bismarck – „politica este arta posibilului” – Metsola a reliefat că „o relație mai strânsă și puternică, bazată pe pragmatism, este în interesul tuturor” într-o „ lume care pare adesea în flăcări.”

„Este vorba despre găsirea de soluții care să ne permită să avansăm mai repede împreună, făcând ceea ce este mai bine pentru Uniunea Europeană și Regatul Unit în prezent. Trebuie să înțelegem ceea ce Bismarck numea <<arta posibilului>>, iar astăzi sunt posibile multe lucruri care ieri nu erau posibile și care mâine s-ar putea să nu mai fie”, a descris președinta Parlamentului European oportunitățile de apropiere dintre cele două părți ale Canalului Mânecii într-o configurație geopolitică turbulentă ce determină Europa, în lumina declarațiilor și repoziționărilor unor parteneri strategici precum Statele Unite, să își consolideze capacitatea de a se apăra singură, gestionând în același timp tensiunile comerciale cu Washington, privind către zările noilor acorduri cu alte piețe.

The European Union and the United Kingdom can steer their own ships. But we must also know when it is wiser to sail in a convoy. Watch my speech at @ChathamHouse on resetting the EU-UK partnership 🇪🇺🇬🇧 https://t.co/D5FSajyWGU — Roberta Metsola (@EP_President) February 25, 2026

Făcând trimitere la noțiunea duală a conceputului de securitate, Roberta Metsola a reliefat că „securitatea nu este doar un concept militar, ci are implicații economice vitale”, arătând că „este vital să asigurăm reziliența lanțurilor noastre de aprovizionare și să limităm dependențele neobișnuite.”

Președinta Parlamentului European a listat o serie de reușite care pot constitui o bază în perspectiva summitului UE-Regatul Unit din acest an: acordul recent privind Erasmus+, colaborarea în domeniul noilor arme defensive, care includ drone și rachete, cooperarea în domeniul nuclear între Regatul Unit și Franța.

De altfel, în timp ce oficialul european se afla la Londra, Comisia Europeană și Regatul Unit au semnat Acordul de cooperare în materie de concurență.

Acordul stabilește un cadru nou și clar pentru cooperarea în materie de concurență între, pe de o parte, Comisia și autoritățile de concurență ale statelor membre ale UE și, pe de altă parte, Autoritatea pentru concurență și piețe din Regatul Unit.

Este primul acord specific între UE și Regatul Unit axat în totalitate pe cooperarea în materie de concurență după retragerea Regatului Unit din Uniune, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

„Vreau să fiu foarte limpede când spun că nu este vorba despre cedarea suveranității sau pierderea controlului. Este vorba despre recunoașterea faptului că, fără cooperare, riscăm să pierdem ambele. Orice adversar trebuie să știe că, în cazul unei crize, se va confrunta cu puterea noastră economică și militară combinată.

Nu îmi fac iluzii că vom fi de acord în toate privințele. Avem structuri diferite. Dinamici politice diferite. Este absolut normal. Nu văd nicio contradicție între faptul că Uniunea Europeană și Regatul Unit își conduc propriile nave. Dar trebuie să știm și când este mai înțelept să navigăm în formație”, a conchis președinta Parlamentului European.

Într-un interviu pentru Politico care a succedat acest discurs, Metsola a spus că Londra și Bruxelles ar trebui să reia negocierile privind un acord privind participarea companiilor britanice de apărare la programul UE de împrumuturi SAFE în valoare de 150 de miliarde de euro pentru arme, poate într-o a doua rundă. Primele discuții s-au încheiat fără un acord, din cauza unui dezacord privind suma pe care Marea Britanie ar trebui să o plătească.

Metsola a declarat că există „așteptări mari” cu privire la rezultatele următorului summit UE-Marea Britanie, care va avea loc înainte de vară. Ea a afirmat că a discutat cu Starmer despre o cooperare militară mai strânsă, accesul companiilor britanice din domeniul apărării la împrumuturi UE pentru programe de înarmare și posibilitatea de a transforma programul de schimb Erasmus+ într-unul permanent, ca parte a negocierilor europene privind bugetului UE.

„Prim-ministrul Starmer a declarat nu demult că Marea Britanie de astăzi nu este aceeași cu cea care a votat pentru Brexit acum 10 ani. Și noi am putea spune același lucru din partea noastră, că UE (n.r. de acum zece ani) nu este aceeași cu cea de astăzi. Și asta înseamnă, să spunem, o abordare nouă, plină de încredere”, a afirmat ea.