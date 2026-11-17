Corespondență din Bruxelles

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a afirmat marți, la Bruxelles, că aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, a reprezentat „o întoarcere acasă” și a marcat împlinirea unei promisiuni de pace, prosperitate și stabilitate pentru cetățenii celor două țări.

„Data de 1 ianuarie 2007 a fost mai mult decât o aderare a UE. A fost o întoarcere acasă. Iar UE v-a primit cu brațele deschise”, a declarat Metsola, în discursul susținut la un eveniment organizat în Parlamentul European pentru marcarea a 20 de ani de la aderarea celor două țări, inițiat de vicepreședintele PE Victor Negrescu și eurodeputatul bulgar Andrei Kovacev.

Șefa legislativului european a evocat atmosfera din noaptea de 31 decembrie 2006, când românii și bulgarii au sărbătorit intrarea în Uniunea Europeană în piețele centrale ale orașelor, sub steagurile europene și în acordurile Odei Bucuriei.

„Era ceva în aer în acea noapte. Speranță. Ușurare. Entuziasm. Sentimentul de apartenență. Un titlu dintr-un ziar a rezumat perfect ce s-a întâmplat în ziua următoare, titrând: Am ajuns acasă”, a amintit Roberta Metsola, la evenimentul la care au participat reprezentanți ai instituțiilor europene și oficiali din România și Bulgaria, inclusiv foștii prim-miniștri bulgar și român de la momentul aderării, regele Simeon de Saxa-Coburg-Gotha și Călin Popescu-Tăriceanu.

Potrivit acesteia, aderarea a concretizat aspirațiile unor generații care au luptat pentru libertatea de exprimare, libertatea de circulație și dreptul de a trăi în societăți democratice.

„Economiile voastre au crescut accelerat, devenind de cinci ori mai mari în doar 20 de ani. Oamenii au simțit acele efecte, văzând infrastructură nouă, școli, spitale și afaceri în cartierele lor. Și o simt astăzi, în timp ce traversează Dunărea și călătoresc prin Europa cu ușurință, în contextul în care promisiunea Schengen s-a îndeplinit în cele din urmă”, a afirmat președinta PE.

Roberta Metsola a subliniat că și Uniunea Europeană a beneficiat de pe urma aderării României și Bulgariei, cele două state contribuind la conturarea agendei europene în domenii precum securitatea maritimă, conectivitatea regională, energia și extinderea.

„Astăzi, UE este mai puternică datorită vouă, iar transformarea voastră continuă să servească drept exemplu pentru acele țări candidate care speră ca într-o zi să simtă același entuziasm pe care l-ați simțit voi în ajunul Anului Nou în urmă cu 20 de ani. Acum mai mult ca oricând, Europa are nevoie de vocile voastre, de contribuțiile voastre și de conducerea voastră”, a mai transmis Metsola.