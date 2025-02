Roberta Metsola, primul lider european care a intrat în Gaza, în mai bine de un deceniu: Europa este pregătită să contribuie la construirea unei păci durabile

„În acest moment critic pentru regiune și pentru lume, am vrut să vin aici pentru a sublinia și a vedea direct rolul esențial al Europei în furnizarea de ajutor umanitar în Gaza. Europa este pregătită să își intensifice angajamentul și să facă tot ce îi stă în putință pentru a sprijini menținerea acordului de încetare a focului și eliberare a ostaticilor, pentru a facilita creșterea ajutorului umanitar și pentru a contribui la construirea unei păci durabile”, a declarat Roberta Metsola.

În timpul vizitei sale, președinta a subliniat disponibilitatea Europei:

Joi, Metsola s-a întâlnit cu președintele Knessetului, Amir Ohana, și cu ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, la Ierusalim. De asemenea, aceasta a călătorit și la Punctul de Trecere a Frontierei Kerem Shalom pentru a vizita operațiunile umanitare.

„Mulțumesc președintelui Knessetului, Amir Ohana, și ministrului de Externe Gideon Sa’ar pentru discuțiile deschise de la Ierusalim din această dimineață. Prioritatea imediată pentru Parlamentul European este să se asigure că toți ostaticii sunt eliberați, că încetarea focului este menținută și că ajutorul umanitar crește”, a scris Metsola, pe X.

