Rogobete anunță demersuri pentru actualizarea listei medicamentelor compensate și vrea introducerea unor noi tratamente până la finalul anului

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică inițierea unor consultări cu instituțiile responsabile și producătorii de medicamente pentru pregătirea unei noi actualizări a listei medicamentelor compensate. Obiectivul său este ca mai multe tratamente să poată fi introduse pe listă până la sfârșitul anului, pentru îmbunătățirea accesului pacienților la medicație.

„Un om cu cancer, un pacient cronic, un copil, o persoană cu o boală rară nu poate aștepta după orgoliile politice ale unuia sau ale altuia”, a transmis ministrul, într-un mesaj pe Facebook.

Rogobete a precizat că a solicitat o întâlnire cu reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și cu reprezentanții producătorilor de medicamente inovative și generice. Discuțiile ar urma să permită analizarea posibilităților de actualizare a listei și începerea procedurilor administrative necesare.

Ministrul a amintit că, în mandatul precedent, lista medicamentelor compensate a fost actualizată de două ori, prin introducerea a peste 80 de medicamente noi sau extinderi de indicație pentru tratamentele existente.

„Ministerul Sănătății are obligația să actualizeze lista de câte ori se poate, pentru ca dumneavoastră să puteți avea o șansă în plus la viață”, a subliniat Rogobete.

Acesta a prezentat accesul la tratament drept o responsabilitate a instituției pe care o conduce și a încheiat cu un mesaj adresat pacienților.

„Ca ministru al sănătății, ca fost medic și ca om de stat am responsabilitatea sistemului de sănătate și vă asigur că va fi bine”.