Rogobete: Comisia Europeană a aprobat transferul a 522 de milioane de euro din PNRR în Programul Sănătate pentru nouă spitale din România aflate în construcție





Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Comisia Europeană a aprobat transferul fondurilor europene pentru nouă spitale aflate în construcție în România, proiecte care vor fi mutate din Planul Național de Redresare și Reziliență în Programul Sănătate 2021–2027, ceea ce va permite continuarea lucrărilor și finalizarea investițiilor.

Potrivit ministrului, decizia Comisiei Europene permite transferul a 522 de milioane de euro pentru finalizarea acestor proiecte de infrastructură medicală, iar în perioada următoare vor fi semnate noile contracte de finanțare.

„Comisia Europeană a aprobat astăzi transferul fondurilor europene pentru 9 spitale noi din România, proiecte mutate din PNRR în Programul Sănătate 2021–2027. Asta înseamnă un lucru simplu: șantierele continuă și aceste spitale vor fi finalizate. După luni de muncă tehnică și negocieri cu instituțiile europene, demersurile începute anul trecut în august ajung astăzi la un rezultat concret. În perioada imediat următoare vom semna contractele noi de finanțare, iar lucrările pot continua într-un ritm accelerat”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Unitățile medicale care vor beneficia de finanțarea transferată sunt: Spitalul Județean de Urgență Oradea, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Institutul Regional de Oncologie Timișoara, Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Județean de Urgență Argeș, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” Pitești și Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București.

Ministrul a precizat că, în paralel, alte opt spitale care au rămas finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență se află deja într-un stadiu avansat de implementare, iar unul dintre acestea este deja operațional – Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud.

La acestea se adaugă trei centre pentru mari arși aflate în pregătire pentru a fi date în folosință, precum și Spitalul Regional de Urgență Craiova, unde lucrările avansează într-un ritm accelerat.

„În total, vorbim despre 21 de spitale noi pentru România, toate începute în paralel în anul 2022. Este fără precedent în istoria postdecembristă a sistemului de sănătate. Cum a fost posibil? Pentru că a existat încredere, perseverență și responsabilitate. Dincolo de comentarii și opinii sterile, dincolo de lozinci și promisiuni, de această dată în România se construiesc spitale noi”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul a arătat că este implicat în aceste proiecte încă din perioada în care ocupa funcția de secretar de stat responsabil de infrastructura medicală și a subliniat că investițiile reprezintă un pas important pentru modernizarea sistemului sanitar.

„Știu aceste proiecte încă de când erau doar planuri pe hârtie, încă din perioada în care eram secretar de stat responsabil de proiectele de infrastructură, când mulți spuneau că nu vor fi realizate niciodată. Astăzi, ele sunt șantiere, clădiri și spitale reale care vor deservi pacienții români”, a adăugat ministrul.

În final, Alexandru Rogobete a mulțumit echipelor din Ministerul Sănătății și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și mai multor oficiali europeni care au sprijinit proiectele, printre care Dragoș Pîslaru, vicepreședinta Comisia Europeană Roxana Mînzatu și vicepreședintele Parlamentul European Victor Negrescu.