Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, propune discutarea unui mecanism prin care spitalele publice să poată limita temporar activitatea privată a medicilor atunci când deficitul de personal, dificultățile în asigurarea gărzilor sau listele de așteptare afectează serviciile oferite pacienților. Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul a solicitat opiniile medicilor și pacienților, precizând că nu are în vedere interzicerea activității în sistemul privat.

Rogobete a invocat principii din reglementarea activității medicale suplimentare în Germania, care, în opinia sa, merită analizate și în România. Potrivit ministrului, în anumite spitale germane, activitatea profesională suplimentară în mediul privat sau în cabinetul propriu trebuie declarată și poate necesita aprobarea scrisă a angajatorului.

„Cred că putem discuta despre un mecanism adaptat legislației românești, prin care spitalul public să poată limita temporar activitatea privată a unui medic atunci când există motive obiective”, a afirmat Alexandru Rogobete.

El a enumerat patru situații care ar putea justifica o asemenea măsură: deficitul major de personal, imposibilitatea asigurării liniilor de gardă, adresabilitatea foarte mare și listele de așteptare care afectează accesul pacienților la tratament.

Ministrul a precizat că discuția vizează cazurile în care activitatea privată interferează cu îndeplinirea obligațiilor din spitalul public.

„Vreau să fie foarte clar: nu discutăm despre interzicerea activității în privat și nici despre spitalele private care funcționează corect și respectă regulile”, a subliniat Rogobete.

„Discutăm despre acele situații pe care le cunoaștem cu toții: medicul care pleacă la ora 10:00 din spitalul public pentru a-și continua activitatea în propriul cabinet, pacientul care este direcționat din sistemul public către cabinetul privat sau situațiile în care activitatea din privat ajunge să afecteze serviciul public”, a explicat acesta.

Rogobete a insistat că nu dorește să generalizeze, arătând că numeroși medici lucrează cu responsabilitate în ambele sisteme.

Mesajul reprezintă o invitație la dezbatere, ministrul întrebând dacă o asemenea măsură ar fi corectă și aplicabilă în România și solicitând atât perspectiva pacienților, cât și pe cea a medicilor.