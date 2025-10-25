Rogobete: România își consolidează capacitatea de a produce medicamente moderne. Fondurile europene vor transforma Antibiotice Iași într-un hub național de inovare farmaceutică

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, prezent la compania Antibiotice Iași, a subliniat capacitatea României de a-și consolida producția de medicamente sigure, moderne și accesibile, prin proiectul „Centrul de cercetare-dezvoltare Inova A+ și producție de medicamente critice”, dezvoltat de Antibiotice Iași cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Reamintim că Antibiotice SA va beneficia de o investiție de 100 de milioane de euro din bani europeni pentru producția de medicamente critice. Germania şi România sunt singurele state care au depus în programul STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) derulat de Uniunea Europeană pentru a dezvolta producţie de medicamente critice pentru consumul populaţiei.

„Noul centru va transforma Antibiotice Iași într-un veritabil hub național de inovare farmaceutică, capabil să dezvolte medicamente critice și soluții terapeutice avansate, consolidând independența României în producția de medicamente esențiale”, a transmis de la Iași ministrul Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete mai subliniază că „Antibiotice Iași nu este doar un nume cu tradiție, ci un adevărat pilon al siguranței farmaceutice din România și o dovadă că perseverența și profesionalismul pot transforma o companie locală într-un reper de performanță europeană: „Performanțele sale sunt recunoscute și la nivel internațional, compania aflându-se între primele cinci companii la nivel global din subindustria farmaceutică, conform indicatorilor de sustenabilitate (ESG – Environmental, Social, Governance).

În prezent, compania dispune de o capacitate de producție proprie de peste 480 de milioane de comprimate anual și de fluxuri performante pentru fabricarea capsulelor, dintre care 130 de milioane de capsule pe fluxul de peniciline și 80 de milioane pe fluxul de non-peniciline.

Lider mondial în producția de Nistatină și una dintre cele mai respectate companii din Europa în domeniul antibioticelor, Antibiotice Iași este o companie complet integrată, cu peste 1.300 de angajați, o prezență în peste 50 de țări și o capitalizare bursieră de 1,73 miliarde de lei

„Mulțumesc conducerii și echipei Antibiotice Iași pentru viziunea de care dau dovadă zi de zi și pentru dedicarea cu care contribuie nu doar la sănătatea românilor, ci și la consolidarea poziției României pe harta inovației farmaceutice europene. Antibiotice Iași arată că atunci când responsabilitatea și munca susținută se întâlnesc, România poate fi un exemplu de excelență în domeniul farmaceutic”, a mai transmis acesta.