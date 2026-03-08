Rolul Londrei nu este să „externalizare politica externă” a Marii Britanii, afirmă ministrul britanic de Externe pe fondul nemulțumirilor lui Trump

Ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, a declarat pentru BBC că rolul guvernului nu este acela de a „externaliza politica externă”, într-o aluzie la nemulțumirile abundente exprimate de Donald Trump cu privire la sprijinul Londrei în eforturile SUA de a executa lovituri asupra Iranului, informează The Guardian.

„Președintele SUA trebuie să decidă ce consideră că este în interesul național al Statelor Unite, iar asta este treaba lui. Însă sarcina noastră, ca guvern al Regatului Unit, este să decidem ce este în interesul național al Regatului Unit, iar asta nu înseamnă pur și simplu să fim de acord cu alte țări sau să externalizăm politica noastră externă către alte țări”, a declarat Cooper într-o emisiune de la BBC.

Întrebată dacă Marea Britanie se află în război, Cooper a răspuns: „Oferim sprijin defensiv într-un conflict și cred că acesta este modul în care se poate descrie situația”.

Reacția ministrului britanic de Externe vine după ce președintele SUA, Donald Trump, i-a transmis lui Keir Starmer că Washingtonul nu are nevoie de portavioane britanice în atacurile sale împotriva Iranului, acuzându-l pe premierul britanic că încearcă să „se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja”.

Comentariile lui Trump de sâmbătă seara au venit în contextul în care SUA și Israelul au continuat să lanseze atacuri aeriene asupra Iranului. Criticile sale au venit și în contextul în care portavionul HMS Prince of Wales se pregătește să navigheze spre Golful Persic, potrivit presei britanice.

Guvernul britanic „se gândește în sfârșit serios să trimită două portavioane în Orientul Mijlociu”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare. „Nu-i nimic, domnule prim-ministru Starmer, nu mai avem nevoie de ele, dar vom ține minte”, a spus el.

„Nu avem nevoie de oameni care să se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja!”, a adăugat Trump.

Relațiile dintre Washington și Londra au ajuns într-un punct critic, Trump criticând dur Starmer pentru lipsa sprijinului imediat al Regatului Unit pentru atacurile SUA-Israel asupra Iranului.