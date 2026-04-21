Rolul strategic al României depinde de capacitatea de a livra rezultate, transmite Oana Țoiu după întâlnirea cu Roberta Metsola: România este neabătută în drumul său european

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut luni, la Bruxelles, o întrevedere oficială cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, reuniunea incluzând discuții pe dosarele prioritare de pe agenda europeană.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, Țoiu și Metsola au discutat prioritățile României pentru viitorul buget multianual, măsurile necesare pentru a creşte competitivitatea şi oportunitățile de creştere a afacerilor în interiorul unei piețe unice îmbunătățite, situația de securitate şi contribuția europeană la securitate

Un subiect central al discuțiilor l-a reprezentat Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034, context în care șefa diplomației române a indicat că împărtășește poziția ambițioasă a Parlamentului European pentru un buget capabil să susțină transformarea economică a continentului.

„România este neabătută în drumul său european. Suntem o țară cu atât mai puternică cu cât Uniunea Europeană este mai puternică şi cu cât oportunitățile sunt mai ușor de accesat de către toți cetățenii. Voința acestora pentru un viitor european este o ancoră puternică chiar şi în timpuri complicate. Acum, România este deja la un nivel de maturitate şi de dezvoltare, ca stat membru, care îi permite să contribuie esențial la securitatea, inovația şi piața europeană, precum şi la deciziile comune”, a declarat ministrul Oana Țoiu.

Totodată, a arătat șefa diplomației române, rolul strategic al țării depinde şi de capacitatea de a livra rezultate concrete.

„România are nevoie în continuare de o echipă guvernamentală cu curajul şi perseverența necesare pentru a onora promisiunile făcute cetățenilor şi planurile de finanțare agreate cu partenerii europeni, inclusiv pentru a reuși să atragem, anul acesta, 10 miliarde de euro din PNRR pentru școli, spitale și autostrăzi. Mediul de afaceri are nevoie de o piață unică îmbunătățită, cu reguli simplificate şi acces facil la oportunități, inclusiv integrarea tinerilor şi inovația se bazează pe asta. Alocarea financiară consistentă în următorul Cadru Financiar Multianual este o prioritate împărtăşită de România şi de Parlamentul European. De asemenea, susținem ca Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună – care au ajutat România să se dezvolte accelerat după aderarea la Uniunea Europeană – să rămână pilonii centrali ai bugetului european, fiind instrumente fundamentale pentru reducerea disparităților și creșterea competitivității reale”, a adăugat ea.

În plan regional, ministrul Oana Țoiu și președintele Parlamentului European au analizat consecințele tensiunilor din Orientul Mijlociu și impactul blocării Strâmtorii Hormuz asupra lanțurilor de aprovizionare și a securității energetice, despre diplomație ca parte din soluție şi expertiza țării noastre în gestionarea coridoarelor de solidaritate ca atu al României în asigurarea rezilienței logistice la nivel european.

Cei doi oficiali au discutat despre profundul ataşament european la nivelul majorității cetățenilor şi despre viitoarea vizită în Bucureşti de Ziua Europei.