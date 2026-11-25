Italia a criticat Ucraina pentru că a atacat nave rusești în apele teritoriale libiene și a avertizat Kievul să nu extindă războiul în noi zone, conform declarațiilor ministrului italian de Externe, Antonio Tajani, pentru Corriere Della Sera, informează Reuters, citat de Agerpres.

„A fost o greșeală să încalce suveranitatea Libiei”, a afirmat Tajani, precizând că Roma nu a fost prevenită în niciun fel cu privire la operațiunile ucrainene.

„Italia nu a știut absolut nimic despre intențiile Kievului de a lovi în apele teritoriale libiene, ba chiar în interiorul unui port”, a arătat ministrul, liderul partidului Forza Italia din coaliția de guvernare.

Antonio Tajani a menționat că i-a telefonat omologului său ucrainean Andrii Sybiha pentru a-i transmite preocupările sale.

„Ministrul i-a reamintit omologului său ucrainean cât de important este pentru Italia să continue eforturile pentru a împiedica extinderea conflictului cu Rusia și în zona Mediteranei”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Pentru Italia, „este esențial să se respecte suveranitatea Libiei și să se continue eforturile în vederea asigurării stabilității, unității și suveranității acestei țări”, informează Politico Europe.

Roma este îngrijorată în special de destabilizarea Libiei, o fostă colonie italiană, temându-se că, dacă această țară fragilă din punct de vedere politic va cădea din nou în haos, acest lucru ar putea declanșa un val de migrație peste Marea Mediterană.

Și nu doar Italia este îngrijorată de extinderea războiului în Mediterana.

„Guvernul Greciei este îngrijorat de faptul că războiul din Ucraina ar putea deschide un alt front în estul Mediteranei și intenționează să poarte discuții pe această temă cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune în viitorul apropiat”, a declarat un înalt oficial al guvernului grec.

În pofida îngrijorărilor exprimate de Italia și Grecia, Kievul și-a apărat decizia de a ataca navele rusești.

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„Ucraina se apără împotriva agresiunii armate a Federației Ruse. Acțiunile noastre constituie exercitarea dreptului inerent la autoapărare”, a declarat marți reporterilor Heorhii Tykhyi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei.

„Ucraina are dreptul deplin de a lovi țintele militare legitime ale agresorului. Printre acestea se numără navele de război rusești, navele de marfă care transportă echipamente și resurse militare, precum și petrolierele aparținând flotei fantomă care susține mașina de război a Rusiei. Ucraina nu atrage pe nimeni în război și nici nu exportă conflictul în altă parte”, a spus el.