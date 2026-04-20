Românca Anda Filip devine prima femeie secretar general al Uniunii Interparlamentare

Românca Anda Filip a fost aleasă secretar general al Uniunii Interparlamentare (UIP), devenind astfel prima femeie care ocupă acest post în cei 137 de ani de istorie ai organizației, a anunțat duminică UIP într-un comunicat.

Alegerea sa a avut loc în cadrul celei de-a 152-a Adunări a UIP, desfășurată la Istanbul între 15 și 19 aprilie, la invitația Marii Adunări Naționale a Turciei. Ea a câștigat scrutinul cu 72% din voturi, în fața celorlalți trei candidați, transmite France Presse, potrivit Agerpres.

Anda Filip îl va succeda camerunezului Martin Chungong, al cărui al treilea și ultim mandat de patru ani se va încheia la 30 iunie 2026.

Înființată în 1889 și cu sediul la Geneva, UIP reunește 183 de parlamente naționale, precum și 15 organizații parlamentare regionale. Organizația militează pentru promovarea păcii, democrației și drepturilor omului prin dialog și diplomație parlamentară.

Între 2003 și 2011, Anda Filip a fost observator permanent al UIP pe lângă Națiunile Unite la New York.

A ocupat funcția de secretară în cadrul a 25 de Adunări ale UIP, precum și cea de secretară a comisiilor permanente ale UIP în domeniile păcii și securității internaționale și al afacerilor Națiunilor Unite.

De asemenea, a exercitat funcții diplomatice în cadrul Ministerului de Externe român, în special ca ambasadoare și reprezentant permanent pe lângă organizații internaționale cu sediul la Geneva, ministru consilier la Ambasada României la Washington și purtător de cuvânt al ministerului.

“Sunt profund emoționată de încrederea și susținerea voastră. Voi face tot posibilul să fiți mândri de mine. Voi lucra alături de voi în slujba țărilor și parlamentelor voastre”, a declarat Filip după alegerea sa.

Ea devine al nouălea secretar general al UIP. Primii doi titulari ai postului, Albert Gobat și Christian Lange, au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Pace, în 1902 și 1921, scrie AFP.