România a câștigat al nouălea mandat consecutiv în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, anunță ANCOM

România a câștigat al nouălea mandat consecutiv în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, în cadrul Conferinței de Plenipotențiali de la Doha.

„Este o confirmare a încrederii pe care statele lumii o au în România și în expertiza noastră în domeniul comunicațiilor electronice. Vom continua să ne implicăm pentru o conectivitate sigură, accesibilă și eficientă pentru toți. Mulțumim statelor care ne-au susținut și echipei din delegația României”, a scris Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ANCOM, România are o prezență constantă și activă în structurile UIT, participând la Conferințele Plenipotențiarilor, la sesiunile Consiliului și la Conferințele Mondiale, dar și la grupuri de lucru, seminare, grupuri de studiu sau alte formate de lucru ale celor trei sectoare ale Uniunii – Radiocomunicații, Standardizare și Dezvoltare.

În perioada 2018 – 2024, România a coordonat pozițiile și propunerile comune europene la Consiliul și Conferințele Mondiale ale Uniunii, din poziția de co-președinte CEPT – organizația regională de telecomunicații pentru Europa recunoscută la UIT.

Exercitarea Președinției Consiliului UIT, în perioada 2025 – 2026, a consolidat imaginea României de stat membru proactiv și profesionist, construită de-a lungul timpului.

Consiliul reunește reprezentanții celor 48 de state membre ale Consiliului, alese din toate regiunile lumii și este forul responsabil cu supervizarea activităților Uniunii în perioada dintre Conferințele Plenipotențiarilor, întocmirea de rapoarte privind planificarea strategică și politică a UIT, coordonarea programelor de lucru și aprobarea bugetului și a finanțelor Uniunii.

Înființată în anul 1865, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor reunește în prezent 194 de state membre și peste 1.000 de organizații partenere.

În calitate de agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite pentru tehnologiile digitale, aceasta are un rol esențial în armonizarea utilizării spectrului radio, sateliților, infrastructurilor și standardelor globale de telecomunicații.

Prin inițiative precum Connect 2030, UIT își propune să asigure incluziunea digitală, inovarea și accesul universal la servicii digitale.

România a devenit membru al organizației încă din 1866, la doar un an de când au fost puse bazele Uniunii. Cu o istorie de 161 de ani, UIT rămâne un reper al inovării și colaborării, continuând să modeleze un viitor în care tehnologia servește tuturor.