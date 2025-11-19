Acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza a intrat în vigoare la 10 octombrie.

Pe 7 octombrie 2023, comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic au efectuat un atac terorist fără precedent contra Israelului, ucigând 1.221 persoane, în majoritate civili, şi luând 251 de ostatici pe care i-au dus în Fâşia Gaza.

Atacul palestinian în sudul Israelului a provocat reacţia dură a armatei israeliene, care a ripostat cu o campanie de lovituri aeriene şi o operaţiune terestră în Fâşia Gaza soldate cu peste 68.500 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

Potrivit Politico Europe, armistițiul se menține fragil după ce atacurile israeliene din această săptămână au ucis cel puțin 100 de persoane în Gaza, inclusiv 35 de copii, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății, după ce Israelul a acuzat Hamas că a încălcat armistițiul prin faptul că nu a returnat cadavrele prizonierilor și a atacat trupele israeliene.

La nivel european, cancelarul german Friedrich Merz și premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, luni, într-o discuție telefonică, că „încetarea focului în Gaza trebuie respectată”. Convorbirea a avut loc la scurt timp după vizita ministrului german de externe, Johann Wadephul, în Israel, unde acesta s-a întâlnit cu omologul său, Gideon Saar.

Pe de altă parte, Donald Trump a afirmat, săptămâna trecută, că ultimele lovituri aeriene israeliene din Fâșia Gaza nu periclitează acordul de încetare a focului, adăugând că Israelul are dreptul legitim de a reacționa la atacul asupra unuia dintre militarii săi.