Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat luni Rezoluția 2803 (2025), prin care autorizează formarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF) în Fâșia Gaza, sub umbrela unui „Consiliu pentru Pace” (Board of Peace – BoP). Rezoluția, bazată pe Planul Cuprinzător de Pace propus de administrația Trump, a primit 13 voturi „pentru”, în timp ce China și Rusia s-au abținut.

Documentul „salută Planul Cuprinzător” în 20 de puncte, anunțat de președintele Donald Trump pe 29 septembrie, al cărui prim pas a condus la încetarea focului între Hamas și Israel la scurt timp după aceea.

#BREAKING UN Security Council ADOPTS resolution authorizing a Board of Peace and an International Stabilization Force in #Gaza, as outlined in a United States “Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict”. VOTE RESULT:

In favor: 13

Against: 0

Abstain: 2 pic.twitter.com/mMFeePRfdh — UN News (@UN_News_Centre) November 17, 2025

Textul salută, de asemenea, înființarea Consiliului pentru Pace „ca administrație de tranziție” în Gaza, însărcinată cu coordonarea eforturilor de reconstrucție. Rezoluția autorizează Consiliul pentru Pace să înființeze o Forță Internațională de Stabilizare „care să fie desfășurată sub un comandament unificat, acceptabil pentru Consiliu.”

Statele care vor contribui cu personal militar vor face acest lucru „în strânsă consultare și cooperare cu Egiptul și Israelul.”

După vot, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a mulțumit statelor din Consiliul de Securitate pentru sprijinul „în trasarea unui nou drum în Orientul Mijlociu pentru israelieni și palestinieni și pentru toți oamenii din regiune.”

Conform acestuia, rezoluția reprezintă „un alt pas semnificativ către o Gaza stabilă, capabilă să prospere și un mediu care va permite Israelului să trăiască în siguranță.”

El a adăugat că ISF „va stabiliza mediul de securitate, va sprijini demilitarizarea Gazei, va demonta infrastructura teroristă, va contribui la dezarmare și va menține siguranța civililor palestinieni.”

Într-o postare pe Truth Social, președintele Donald Trump a afirmat că votul „va rămâne în istorie drept una dintre cele mai mari realizări din istoria Organizației Națiunilor Unite.” Liderul de la Casa Albă a mai precizat că numele membrilor Consiliului pentru Pace, pe care îl va prezida chiar el, vor fi anunțate în săptămânile următoare, împreună cu „multe alte anunțuri interesante.”

Pe de altă parte, ambasadorul rus la ONU Vasily Nebenzya a explicat motivul pentru abținerea Rusiei la vot: „Consiliul oferă, în esență, binecuvântarea unei inițiative americane pe baza promisiunilor Washingtonului.”

El a mai avertizat că rezoluția conferă „control complet asupra Fâșiei Gaza Consiliului pentru Pace și Forței Internaționale de Stabilizare, despre ale căror modalități de operare nu știm încă nimic.”

În ciuda votului pozitiv, numeroase provocări persistă, notează Politico.

Indonezia, Azerbaidjan, Pakistan și Turcia și-au exprimat interesul pentru a contribui cu trupe, însă Israelul se opune participării militarilor din Turcia și Pakistan.

De asemenea, planul de pace propus de administrația Trump prevede dezarmarea Hamas și o guvernare fără implicarea acestei grupări, însă Hamas și-a restabilit controlul asupra Gazei, inclusiv asupra forțelor de securitate locale.

Conform Politico, administrația americană este îngrijorată că acordul de pace Israel-Hamas ar putea eșua din cauza dificultăților de implementare a prevederilor sale-cheie.

SUA au înființat deja un Centru de Coordonare Civil-Militară în sudul Israelului pentru monitorizarea încetării focului, în vigoare de o lună.

Președintele Trump îl va primi marți la Casa Albă pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Regatul este așteptat să joace un rol central în finanțarea reconstrucției Gazei, însă Riadul insistă că nu poate merge înainte cu normalizarea relațiilor cu Israelul fără o „perspectivă clară” pentru formarea unui stat palestinian independent.

În acest sens, planul de pace prevede „o cale credibilă către autodeterminarea și statutul de stat al palestinienilor”, dar numai după progrese substanțiale în reconstrucția Gazei și reformarea Autorității Palestiniene.