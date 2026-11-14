România a câștigat definitiv litigiul privind Roșia Montană, anunță premierul Luca Niculescu. Compania reclamantă solicitase despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Guvernul României

România a câștigat definitiv litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, în care compania reclamantă solicitase despăgubiri în valoare de 6,5 miliarde de dolari, a anunțat prim-ministrul Luca Niculescu.

Șeful Guvernului a afirmat că rezultatul reprezintă o victorie importantă pentru România, demonstrând capacitatea statului de a-și apăra interesele, resursele naționale și banii publici, cu respectarea angajamentelor față de investitorii de bună-credință.

„Este o veste bună pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural de la Roșia Montană, un loc cu o istorie aparte, inclus în patrimoniul mondial UNESCO”, a transmis premierul, într-o postare pe Facebook.

 

Luca Niculescu a mulțumit avocaților din echipele Leaua Damcali Deaconu Păunescu și LALIVE, precum și reprezentanților Ministerului Finanțelor și ai celorlalte instituții ale statului care au contribuit la rezultatul procesului.

Premierul a subliniat că, pe parcursul celor 11 ani de litigiu, s-au schimbat guverne, miniștri și conduceri de instituții, însă activitatea profesioniștilor implicați în apărarea României a continuat.

„Dar munca acestor profesioniști a continuat, cu seriozitate, răbdare și perseverență. Este un exemplu despre cât de mult contează competența, continuitatea și responsabilitatea în apărarea intereselor României”, a punctat Luca Niculescu.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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