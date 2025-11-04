INDIA
România a deblocat Comisia Economică cu India, a patra economie a lumii. Oana Țoiu: Suntem sincronizați cu negocierile unui acord UE-India, dar nu putem aștepta în a ne urmări propriile interese
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat luni că a fost deblocată Comisia Mixtă Economică România – India, după o pauză de opt ani, subliniind că ambiția Bucureștiului este a crește schimburile comerciale cu India, a patra economie globală.
Șefa diplomației române a făcut acest anunț cu ocazia întâlnirii, la sediul MAE, cu ministrul de stat indian pentru comerț și industrie Hotin Prasada, care a venit însoțit de o delegație de afaceri.
“Astăzi deblocăm după o pauză de opt ani, la București, Comisia Mixtă Economică România – India alături de ministrul de stat pentru comerț și industrie, Jitin Prasada, care a venit însoțit de o delegație de afaceri. L-am primit astăzi, la sediul MAE, pe oficialul indian care se află în România pentru a coprezida Comisia Mixtă Interguvernamentală de Cooperare Economică România-India alături de ministrul Radu Miruță, desemnat de România pentru a coprezida comisia. Ne asigurăm că oprim scăderea volumului din relațiile comerciale, anul trecut acestea au scăzut de la 1,7 miliarde de USD în 2023 la doar 1 miliard în 2024. Mai ales că avem un ministru al economiei axat și pe parteneriatul în relațiile externe și cu rezultate vizibile”, a transmis Țoiu.
Ea a precizat că discuțiile urmează dialogului pe care l-a avut la New York cu Subrahmanyam Jaishankar, ministrul afacerilor externe al Indiei, în marja Adunării Generale a ONU.
Ministrul de externe a subliniat că în timp ce UE continuă negocierile cu India pentru un amplu acord comercial, România nu trebuie să aștepte acest lucru pentru a crește relațiile economice cu New Delhi
“Suntem sincronizați cu agenda UE, unde în aceste zile o delegație continuă negocierile în India pentru acordul comercial, dar nu sunt adepta așteptării unor decizii UE pentru a ne urmări propriile interese, aliniate cu cele comune. Nu ne permitem să așteptăm ca să creștem relațiile economice și investițiile comune, toți suntem mai câștigați când avansează și dialogul bilateral. Atât vizita cât și discuțiile cu oficialul indian arată interesul comun de a impulsiona schimburile comerciale dintre cele două țări și de a extinde cooperarea și investițiile în energie regenerabilă, tehnologii avansate, IT&C și conectivitate“, a adăugat Oana Țoiu.
Ea a adăugat că a discutat cu înaltul oficial indian despre importanța portului Constanța ca hub la Marea Neagră și punct de tranzit pentru produsele indiene, mai ales în contextul semnării iminente a acordului de liber schimb UE-India, dar și despre îngrijorările României privind finanțarea Rusiei prin legăturile sale cu economia globală prin contactele de energie.
“Dorința noastră este de a crește schimburile economice cu India, a patra economie globală și legăturile culturale și personale cu țara care are cea mai numeroasă populație din lume”, a conchis ministrul român de externe.
INDIA
SUA și India au semnat un acord-cadru pe zece ani în domeniul apărării, menit să contribuie la „stabilitatea și descurajarea în regiune”
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și ministrul indian al Apărării, Rajnath Singh, au semnat vineri un important acord-cadru de apărare în cadrul summitului ASEAN din Malaezia, în contextul eforturilor celor două țări de a repara relațiile deteriorate, informează Deutsche Welle.
Atât Hegseth, cât și Singh au lăudat acordul, intitulat „Cadrul pentru parteneriatul major de apărare între SUA și India”, care va avea o durată de zece ani.
Într-o postare online, Hegseth l-a descris ca fiind „o piatră de temelie pentru stabilitatea și descurajarea regională”.
I just met with @rajnathsingh to sign a 10-year U.S.-India Defense Framework.
This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence.
We’re enhancing our coordination, info sharing, and tech cooperation. Our defense ties have never been… pic.twitter.com/hPmkZdMDv2
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025
Acordul va contribui la aprofundarea coordonării, schimbului de informații și colaborării tehnologice între cele două țări, a afirmat el.
„Este un pas important pentru cele două armate ale noastre, o foaie de parcurs pentru o colaborare mai profundă și mai semnificativă în viitor”, a declarat Hegseth reporterilor după semnarea acordului.
La rândul său, Singh a lăudat „întâlnirea fructuoasă” cu omologul său american și a spus că acest cadru „va marca începutul unei noi ere” în relațiile de apărare dintre India și SUA.
El a spus că acesta reflectă o „convergență strategică crescândă” între cele două națiuni și este esențial pentru regiunea Indo-Pacific.
Had a fruitful meeting with my US counterpart @SecWar Peter Hegseth in Kuala Lumpur. We signed the 10 years ‘Framework for the US-India Major Defence Partnership’. This will usher in a new era in our already strong defence partnership.
This Defence Framework will provide policy… pic.twitter.com/IEP6Udg9Iw
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 31, 2025
Înaintea întâlnirii, se preconiza că cele două părți vor discuta și despre revizuirea planurilor Indiei de a achiziționa echipament militar american.
Navigând pe apele tulburi ale relațiilor dintre SUA și India
Relațiile dintre India și SUA sunt la un nivel scăzut de când președintele american Donald Trump a impus o taxă de 50% asupra unor exporturi indiene, departe de relația cordială pe care cei doi lideri o aveau în timpul primului mandat al lui Trump.
Conflictul provine în parte din angajamentul Indiei de a cumpăra petrol rusesc. Administrația Trump susține că aceste vânzări finanțează războiul Moscovei în Ucraina.
Tarifele impuse de SUA au determinat India să răspundă prin suspendarea achizițiilor de echipamente de apărare americane.
Săptămâna trecută, Trump a afirmat că premierul indian Narendra Modi i-a „asigurat” că India va înceta să mai cumpere petrol rusesc. Oficialii indieni nu au confirmat și nici nu au negat afirmațiile lui Trump.
Cu toate acestea, ambii lideri au încercat să minimizeze tensiunile, Modi mulțumindu-i recent lui Trump pentru urările sale cu ocazia festivalului hindus Diwali.
Premierul indian a continuat să promită o cooperare mai strânsă în combaterea terorismului, fără a menționa disputele legate de tarife și petrol.
INDIA
India nu va mai cumpăra petrol rusesc, potrivit lui Donald Trump
India nu va mai achiziționa petrol din Rusia, potrivit președintelui american Donald Trump, reprezentând o victorie majoră în eforturile liderului de la Casa Albă de a exercita presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează Politico Europe.
„Nu eram mulțumit că India cumpăra petrol, iar (prim-ministrul indian Narendra Modi) m-a asigurat astăzi că nu vor mai cumpăra petrol din Rusia. Este un pas important”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval.
Un purtător de cuvânt al ambasadei indiene nu a răspuns imediat la solicitările de confirmare, dar, dacă este adevărat, acest lucru ar însemna o reducere semnificativă a tensiunilor dintre SUA și India, care au apărut în această vară după ce SUA a impus tarife de 50% asupra țării din cauza achizițiilor sale de petrol rusesc.
De asemenea, acest lucru vine înaintea unei posibile întâlniri între Trump și Modi la summitul țărilor din Asia de Sud-Est, care va avea loc în Malaezia în această lună.
„(Modi) nu poate face acest lucru imediat, este un proces care durează ceva timp, dar procesul se va încheia în curând”, a adăugat președintele mai târziu în cadrul conferinței de presă, menționând că „Modi este un om extraordinar, îl iubește pe Trump”.
Trump a impus o taxă vamală de 25% asupra Indiei în această vară, după ce cele două țări nu au reușit să ajungă la un acord comercial inițial, la care a adăugat o taxă suplimentară de 25% din cauza achizițiilor de petrol rusesc ale statului indian.
India s-a arătat nemulțumită de această măsură, deoarece niciun alt mare cumpărător de petrol rusesc, precum China sau Turcia, nu a fost afectat în mod similar de taxe vamale.
Miercuri dimineață, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a sugerat că administrația ar putea impune Chinei tarife mai mari dacă europenii vor fi de acord să facă același lucru, acuzând China că „alimentează mașina de război a Rusiei”.
Vorbind în Biroul Oval, Trump a îndemnat China să se alăture Indiei în boicotul său.
Anunțul vine la doar câteva zile după ce noul ambasador al SUA în India, Sergio Gor, s-a întâlnit cu Modi, cei doi discutând despre apărare, comerț și tehnologie.
Numirea lui Gor, un apropiat al lui Trump, a fost considerată o mișcare pozitivă de către susținătorii relațiilor bilaterale dintre SUA și India.
INDIA
Keir Starmer va efectua săptămâna viitoare prima vizită în India în calitate de premier britanic pentru a consolida legăturile în domeniul tehnologiei
Prim-ministrul Keir Starmer se va întâlni săptămâna viitoare cu Narendra Modi, premierul Indiei, la Mumbai, pentru a promova parteneriatul dintre cele două țări în domeniul tehnologiei și securității, au declarat pentru POLITICO mai multe persoane familiarizate cu planurile.
Este prima vizită a lui Starmer în această țară în calitate de prim-ministru și are loc la doar câteva luni după ce Marea Britanie și India au încheiat în sfârșit acordul comercial mult dorit, în umbra războiului tarifar al lui Donald Trump.
Vizita se va concentra pe fintech, „parteneriatele legate de tehnologie” și „marea înțelegere comercială pe care am semnat-o în sfârșit”, a declarat un oficial indian, care a dorit să rămână anonim pentru a discuta planurile.
În capitala financiară a Indiei, Starmer și Modi vor lua cuvântul la cel mai mare festival fintech din lume, înainte de a se alătura miniștrilor și oficialilor de rang înalt pentru a promova Inițiativa pentru securitate tehnologică (TSI) dintre Marea Britanie și India 2024.
Pactul vizează cooperarea în domeniul telecomunicațiilor, mineralelor critice, inteligenței artificiale, cuanticii, biotehnologiei, materialelor avansate și semiconductorilor.
„Ambele părți încearcă să se aplece asupra acestei chestiuni pentru a afla: Cum putem atrage investiții în acest domeniu? Cum putem atrage capital inițial pentru a-l susține? Și care sunt beneficiile specifice pe care le putem obține ca rezultate imediate?”, a declarat o persoană apropiată planificării, căreia i s-a acordat, de asemenea, anonimatul.
Starmer și Modi vor analiza cei șapte piloni ai TSI și vor vedea „care sunt cei care pot avansa cel mai repede”, au spus ei.
În luna mai, cercetătorii de la Carnegie Endowment for International Peace, un grup internațional de reflecție, au solicitat „o doză mai mare de ambiție și gândire creativă” în cadrul TSI, cu accent pe „proiecte ambițioase”.
Ei solicită combinarea punctelor forte ale Indiei în domeniul producției cu activitatea de cercetare și dezvoltare a Marii Britanii, inclusiv în domeniul semiconductorilor pe bază de grafen, și crearea unui laborator comun de fizică cuantică.
În timpul vizitei lui Modi din iulie, guvernul britanic a declarat că parteneriatul TSI va duce la crearea unui centru comun pentru IA. Colaborarea în domeniul grafenului și al mineralelor critice este, de asemenea, în curs de desfășurare, a doua fază a Observatorului lanțului de aprovizionare cu minerale critice din Marea Britanie și India urmând să înceapă.
Starmer va veni însoțit de delegații de afaceri, inclusiv unele axate pe educație și minerale critice.
TSI este supravegheat de consilierii de securitate națională din fiecare țară și este revizuit la fiecare șase luni. Unul dintre consilierii adjuncți de securitate națională ai lui Starmer s-a aflat în India săptămâna trecută „pentru o discuție despre unele dintre rezultatele pe care le consideră importante”, potrivit persoanei apropiate planificării menționate mai sus.
Colaborarea în domeniul mineralelor critice este unul dintre domeniile de activitate care „avansează rapid”, a adăugat persoana respectivă, afirmând că discuțiile ar putea duce la „o serie de rezultate și anunțuri pozitive”.
Marea Britanie și India vor organiza, de asemenea, o reuniune comună a consiliului economic și comercial, un proces ministerial cu participarea mediului de afaceri, pentru a analiza modul în care se poate valorifica acordul comercial încheiat în iulie de Modi și Starmer.
„Diferite sectoare vor avea opinii diferite cu privire la ceea ce ar putea fi o problemă, la ceea ce este încă o problemă sau la ceea ce ar putea fi îmbunătățit din punct de vedere normativ”, au afirmat aceștia, menționând că, deși nu toate problemele vor fi rezolvate imediat, procesul oferă „claritate” care va permite ambelor părți să se asigure că acordul comercial va genera valoare imediat după intrarea sa în vigoare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
SUA vor analiza o posibilă „flexibilitate” privind desfășurarea trupelor americane staționate în Coreea de Sud pentru a putea acționa împotriva amenințărilor regionale, afirmă Pete Hegseth
Europa readuce progresul social în centrul agendei globale. Vicepreședinta executivă a CE, Roxana Mînzatu, reprezintă UE la cel de-al doilea Summit Social Mondial
MApN „condamnă cu fermitate” noile atacuri ale Rusiei asupra „infrastructurii civile ucrainene” de pe Dunăre. Avioane militare, ridicate de la sol pentru supravegherea spațiului aerian național
România a deblocat Comisia Economică cu India, a patra economie a lumii. Oana Țoiu: Suntem sincronizați cu negocierile unui acord UE-India, dar nu putem aștepta în a ne urmări propriile interese
Maia Sandu, vizită la Bruxelles pentru a avansa procesul de aderare a R. Moldova la UE: Comisia Europeană prezintă marți raportul anual pentru extindere
Un român a murit după prăbușirea unui turn în centrul Romei. Președintele Nicușor Dan transmite condoleanțe familiei
Luminița Odobescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan
Dan Motreanu anunță „o direcție clară” în cadrul negocierilor „dificile” dintre PE și țările UE privind simplificarea PAC: Ne dorim o Politică Agricolă Comună mai aproape de nevoile reale ale fermierilor
Aeronavele F-16 de la Centrul European de Instruire de la Fetești au trecut în proprietatea României. Acordul româno-olandez a fost semnat la București
Eurostat: România, pe locul patru în UE la riscul de sărăcie în rândul persoanelor care muncesc
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
Nicușor Dan și Maia Sandu, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale a României, alături de Patriarhul Constantinopolului și Patriarhul Daniel
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: SUA în Venezuela. Invazie, schimbare de regim, descurajarea credibilă a traficanților și migranților
- U.E.1 week ago
Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte
- NATO6 days ago
Oficial: România și aliații NATO au fost informați de decizia SUA de redimensionare a trupelor în Europa. În jur de 1.000 soldați americani vor rămâne în România
- COMISIA EUROPEANA7 days ago
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro