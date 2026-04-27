România, a doua țară din lume cu acces în timp real la platforma americană Counter-UAS Marketplace. România și SUA au semnat o scrisoare pentru cooperarea în domeniul dronelor și al sistemelor anti-dronă

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a primit luni vizita unei delegații americane conduse de Daniel P. Driscoll, Secretarul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, context în care fost semnată o scrisoare de intenție privind colaborarea în domeniul vehiculelor aeriene fără pilot (UAS) și al sistemelor de contracarare ale acestora (C-UAS).

Prin semnarea acestui document, România devine cea de-a doua țară, după Marea Britanie, care obține acces în timp real la platforma de echipamente Counter-UAS Marketplace, subliniază Ministerul Apărării Naționale (MApN) într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

„România rămâne un susținător ferm al consolidării relației transatlantice. Într-un context economic dificil pentru România, am crescut bugetul alocat apărării, în conformitate cu angajamentele asumate la nivel aliat”, a subliniat oficialul român.

Totodată, a evidențiat rolul esențial al prezenței militare americane în România, precum și importanța investițiilor SUA în proiecte strategice comune, alături de potențialul de extindere a cooperării bilaterale în domeniul apărării, reiterând faptul că „România este un partener de încredere care își respectă angajamentele”, amintind aici parteneriatul strategic cu SUA, semnat acum mai bine de două decenii.

Programul vizitei a inclus și o întrevedere cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care a evidențiat importanța cooperării cu Statele Unite ale Americii pentru securitatea regională și consolidarea Flancului Estic.

„Cooperarea cu Armata Statelor Unite ale Americii reprezintă un pilon esențial al securității regionale, iar dialogul cu Secretarul pentru Forțe Terestre, Daniel P. Driscoll, confirmă angajamentul comun pentru întărirea posturii de apărare pe Flancul Estic. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii rămâne fundamental pentru adaptarea rapidă la noile provocări de securitate”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

La finalul întrevederii, șeful Statului Major al Apărării și Secretarul Forțelor Terestre ale SUA au reiterat angajamentul comun pentru identificarea și dezvoltarea de proiecte bilaterale, atât în domeniul capabilităților militare, cât și în cel al instruirii și exercițiilor. Aceste demersuri sunt esențiale pentru creșterea capacității de reacție și a interoperabilității între forțele armate. De asemenea, părțile au convenit aprofundarea dialogului aplicat în vederea susținerii priorităților comune, inclusiv în pregătirea Summitului NATO de la Ankara, programat în luna iulie.

Platforma Counter-UAS Marketplace este o inițiativă americană, concepută ca un instrument digital care permite identificarea și achiziția rapidă de soluții anti-dronă adaptate cerințelor operaționale. Aceasta oferă acces la un catalog extins, aflat în continuă actualizare, ce include peste 1.600 de echipamente și sisteme, contribuind la eficientizarea proceselor de achiziție prin reducerea duratei procedurilor tradiționale de contractare din domeniul apărării.