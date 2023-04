România a fost aleasă membru în Comisia pentru Statutul Femeii a ONU, reușind să câștige alegerile având drept contracandidat Rusia

Uniunea Europeană ”se va opune oricărui abuz” din partea Rusiei, în contextul în care această țară a preluat președinția Consiliului de Securitate al ONU, a evidențiat Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell.

”Preluarea președinției Consiliului de Securitate al ONU de către Rusia se suprapune cu Ziua Păcălelilor. În pofida faptului că este membru permanent al Consiliului de Securitate, Rusia încalcă în mod constant însăși esența cadrului juridic al ONU. UE se va opune oricărui abuz din partea președinției ruse”, a reacționat Borrell într-un mesaj publicat pe Twitter.

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day

Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework

The EU will stand against any abuse by Russian presidency

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2023