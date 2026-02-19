ROMÂNIA
România a găzduit o reuniune trilaterală cu Franța și Germania consacrată abordării strategice și a hub-ului UE la Marea Neagră
Ministerul Afacerilor Externe al României, prin directorul Politic, ambasadorul Mihnea Motoc, a găzduit la 18 februarie 2026, la București, reuniunea în format trilateral România–Franța–Germania, dedicată regiunii Mării Negre și implementării Abordării Strategice a Uniunii Europene pentru această regiune, potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
Discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul impactului persistent al războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, precum și asupra necesității consolidării prezenței și implicării Uniunii Europene.
Un punct central al dialogului l-a reprezentat stadiul implementării proiectului-fanion „Hub-ul de securitate maritimă la Marea Neagră” (Black Sea Maritime Security Hub), dezvoltat în cadrul Abordării Strategice a UE pentru acest bazin maritim. Participanții au subliniat importanța operaționalizării rapide a hub-ului, ca instrument esențial pentru consolidarea securității maritime, îmbunătățirea schimbului de informații și întărirea cooperării între statele membre și partenerii regionali relevanți.
De asemenea, a avut loc un schimb de opinii privind prioritățile și mecanismele de coordonare pentru implementarea Abordării Strategice a UE la Marea Neagră. Cele trei state au reafirmat necesitatea unei abordări europene coerente, integrate și orientate spre rezultate în regiune.
Participanții au convenit să continue coordonarea strânsă în format trilateral pentru a sprijini avansarea inițiativelor europene privind Marea Neagră și consolidarea profilului strategic al UE în regiune.
Cu ocazia reuniunii, oficialii francezi și germani au fost primiți Clara Volintiru, secretar de stat pentru afaceri interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului, conchide sursa citată.
România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană. Acest lucru a fost afirmat de președintele Nicușor Dan în mai multe rânduri, inclusiv când a primit-o pe președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, contexte în care a deplâns faptul că România nu are totuși strategie națională la Marea Neagră pe care să le-o prezinte partenerilor și aliaților. Astfel, în octombrie anul trecut, ministrul de externe Oana Țoiu a înaintat omologilor europeni oferta României de a găzdui Hub-ul de Securitate Maritimă, un proiect-fanion al Abordării Strategice UE la Marea Neagră.
La 28 mai 2025, a fost publicată Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate privind Abordarea strategică a UE la Marea Neagră, în contextul impactului regional al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Documentul urmărește consolidarea implicării UE în regiune printr-o abordare coerentă și orientată spre rezultate, structurată pe trei direcții principale: întărirea securității și rezilienței (inclusiv securitatea maritimă), promovarea conectivității și dezvoltării economice durabile, protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice. Regiunea Mării Negre este reafirmată ca spațiu de importanță strategică pentru securitatea și prosperitatea europeană. Unul dintre proiectele-fanion ale abordării strategice este crearea unui hub de securitate maritimă la Marea Neagră.
Comunicarea privind Abordarea strategică a UE la Marea Neagră pornește de la premisa că regiunea Mării Negre deține o importanță geostrategică deosebită, conectând Europa cu Asia, aceasta fiind întărită de contextul de securitate generat de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Securitatea în Marea Neagră este văzută, în textul Strategiei, ca element central în asigurarea unui păci juste, durabile și cuprinzătoare.
Strategia vizează acțiunea strategică a Uniunii Europene la Marea Neagră structurată pe trei piloni, respectiv 1) consolidarea securității, stabilității și rezilienței; 2) creșterea sustenabilă prosperitatea; 3) promovarea protecției mediului, creșterii rezilienței și pregătirii în fața schimbărilor climatice, respectiv a protecției civile.
Strategia se remarcă prin avansarea unor propuneri de proiecte-fanion, dublate de acțiuni cheie care interconectează cei trei piloni și care urmează să fie derulate la nivel UE și în colaborare cu statele partenere din regiunea Mării Negre.
În context, se remarcă propunerea de creare a unui Centru European dedicat securității maritime în Marea Neagră, bazat pe contribuția statelor membre UE, dar și a statelor partenere, riverane la Marea Neagră. Centrul va viza o cooperare strânsă în aria securității și siguranței maritime, prin schimb de informații în timp real privind situația de securitate maritimă, monitorizare și interoperabilitate, supravegherea infrastructurii critice, inclusiv a cablurilor submarine, instalațiilor off-shore și operațiunilor de explorare și exploatare a gazelor naturale și a energiei eoliene pe coasta României și Bulgariei, precum și o cooperare întărită în domeniul pazei de coastă și a consolidării securității interne.
De asemenea, un alt proiect-fanion de relevanță majoră este o Agendă de Conectivitate pentru regiunea Mării Negre, care vizează consolidarea legăturii între Europa și Asia Centrală, prin intermediul Caucazului de Sud, în domeniile energetic, digital și al transporturilor.
România, singurul stat din cele 11 țări UE cu rol de observator reprezentat la nivel de șef de stat și de membru al Consiliului European la reuniunea Consiliului Păcii
România este singura țară din cele 12 state membre ale Uniunii Europene participante cu rol de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace care va fi reprezentată la cel mai înalt nivel, respectiv de președintele Nicușor Dan, potrivit listei difuzate de Administrația Prezidențială.
Președintele american Donald Trump găzduiește joi, la Institutul pentru Pace din Washington – care între timp îi poartă numele – reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace în Gaza.
Reuniunea va începe la ora locală 08:40 (15:40 – ora României) și va debuta cu un discurs al liderului american. Obiectivul acestei întâlniri vizează reafirmarea angajamentului față de Consiliul pentru Pace, evidențierea oricăror contribuții financiare, operaționale sau sectoriale și afirmarea sprijinului pentru reconstrucția, arhitectura de securitate și prosperitatea pe termen lung a teritoriului Gaza. Potrivit liderului american, Statele Unite se așteaptă la contribuții de peste 5 miliarde de dolari din partea statelor care sunt membre ale Cartei.
La reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington sunt reprezentate în total 37 de entități – state și Uniunea Europeană. Dintre acestea, 24 sunt state membre ale Consiliului pentru Pace, cu drepturi depline după semnarea aderării la Carta Consiliului, iar 13 participă în calitate de observatori. În rândul observatorilor sunt incluse 12 state europene, dintre care 11 sunt state membre ale UE, precum și Uniunea Europeană.
Din partea Comisiei Europene participă comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, care reprezintă Uniunea Europeană în formatul de la Washington, iar România este singura țară reprezentată la nivel de membru al Consiliului European, respectiv președintele Nicușor Dan.
În grupul observatorilor se mai regăsesc Cehia, prin ministrul de externe Petr Macinka, Cipru (țară care deține președinția Consiliului UE) – reprezentat de ministrul de externe Constantino Combos, Croația – prin secretarul de stat pentru comerț și dezvoltare, Finlanda – la nivel de ambasador, Grecia – prin ministrul adjunct de externe, Italia – prin viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Antonio Tajani, Polonia – prin Marcin Przydacz, șeful Biroului pentru Politică Internațională din cadrul Administrației Prezidențiale, Slovacia, Țările de Jos – la nivel de ambasador, Suedia – la nivel de ambasador, precum și Norvegia – prin reprezentantul special pentru Orientul Mijlociu.
Statele membre ale Consiliului pentru Pace sunt reprezentate în principal la nivel înalt. Lista participanților include lideri și reprezentanți guvernamentali din Europa Centrală și de Sud-Est, Orientul Mijlociu, Caucaz, Asia Centrală, Asia de Sud-Est și America Latină.
Din Europa participă premierul Ungariei, Viktor Orbán, Bulgaria – prin secretarul permanent al Ministerului Afacerilor Externe și directorul general pentru Afaceri Politice, Albania – prin prim-ministrul Edi Rama, precum și Kosovo – la nivel de președinte.
Turcia participă la nivel de președinte.
Din Orientul Mijlociu și zona Golfului sunt reprezentate Arabia Saudită – prin ministrul de externe, Bahrain – prin ministrul de externe, Emiratele Arabe Unite, Qatar – la nivel de emir, Kuweit, Iordania și Israel – prin ministrul de externe. Egiptul participă la nivel de prim-ministru.
America Latină este prezentă prin Argentina – la nivel de președinte, El Salvador și Paraguay, iar Asia și Caucazul sunt reprezentate de Armenia – prin prim-ministru, Azerbaidjan – prin președinte, Kazahstan – prin președinte, Uzbekistan – prin președinte, Mongolia, Pakistan – prin prim-ministru, Indonezia – prin președinte și Vietnam.
Prima vizită a lui Nicușor Dan în SUA: Președintele reprezintă România, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Care sunt mizele? Corespondență specială din Washington
Președintele Nicușor Dan efectuează joi prima sa vizită în Statele Unite de la preluarea mandatului de șef al statului, participând la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, o inițiativă a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu România având statut de observator.
Șeful statului a prefațat importanța acestei decizii într-un interviu acordat radioului public, subliniind că este în interesul României să participe la această reuniune în calitate de observator.
“După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la primă întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru, dar care este rezonant cu direcţia în care această organizaţie vrea să meargă şi, după câteva zile de discuţii cu partea americană, am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune şi, deci, credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori”, a precizat preşedintele.
Din delegația șefului statului fac parte consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete, și consilierul de stat din cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni Vlad Ionescu.
De la nesemnarea Cartei la Davos la vizita la Washington. Cum a ajuns România la această decizie?
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.
Președintele Nicușor Dan nu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos, însă a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Consiliului pentru Pace în Gaza. Anunțul privind această această analiză a fost făcut pe 20 ianuarie, cu două zile înainte de semnarea Cartei, unde România a fost invitată să se alăture de președintele american Donald Trump.
Șeful statului a declanșat acest proces de analiză în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene.
În același timp, Nicușor Dan a salutat inițiativa omologului american, două zile mai târziu participând la reuniunea extraordinară a Consiliului European consacrată unui răspuns la tensiunile transatlantice cu Statele Unite privind Groenlanda și tarifele.
La finalul respectivului summit, Uniunea Europeană a arătat că are îndoieli serioase cu privire la o serie de elemente din statutul Consiliului pentru Pace, legate de domeniul său de aplicare, de guvernanță și de compatibilitatea sa cu Carta ONU. În paralel, președintele american Donald Trump anunțase că îi retrage invitația de participare premierului Canadei, Mark Carney, pe fondul discursului anti-hegemonic al acestuia de la Davos și al apropierii față de China.
Întrebat de CaleaEuropeană.ro la finalul summitului de la Bruxelles despre dialogul cu partea americană în această privință, șeful statului a precizat că România a comunicat diplomatic că a început această analiză, punctând că țara noastră are consultări pe această temă cu statele europene. “La nivelul Ministerului de Externe, au existat consultări cu țări europene cu care suntem mai apropiați legat de cum să tratăm această invitație, care sunt dificultățile lor. Deci există o analiză, și parte din această analiză este un dialog cu țări europene“, a explicat el.
Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.
Totuși, președintele Nicușor Dan a primit o nouă invitație, de a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, la Washington, pe 19 februarie. În acel moment, a fost schimbată paradigma de abordare de la vârful statului român, respectiv cum ar putea România să participe fără a adera la Carta Consiliului și cum ar putea fi declanșată o discuție de aderare, în condițiile revizuirii Cartei.
Într-o postare pe Facebook, șeful statului a anunțat că va decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA și a subliniat că România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei”
Deblocarea acestei decizii a apărut de o manieră care înclină spre coordonare între europeni. Președintele Nicușor Dan a anunțat oficial duminică, 15 februarie, că România acceptă invitația președintelui american Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator. Cu o zi înainte, premierul italian Giorgia Meloni a dat semnalul că Italia va lua parte la această reuniune, tot în calitate de observator, invocând constrângeri de natură constituțională în privința aderării la Carta Consiliului.
La prima reuniune a Consiliului pentru Pace și-au anunțat prezența ca observatori și Italia, Polonia, Comisia Europeană și Cipru, în calitate de președinție semestrială a Consiliului Uniunii Europene.
Care sunt semnificațiile acestei decizii și ce mize are pentru România?
Pentru România, deplasarea are o dublă semnificație. Pe de o parte, oferă ocazia de a se poziționa ca actor credibil în cadrul Uniunii Europene, participând, alături de ceilalți „observatori europeni”, la discuții care pot lua în calcul o eventuală revizuire a Cartei Consiliului. Pe de altă parte, vizita contribuie la relansarea dialogului politic cu administrația Trump, într-un context în care, în ultimele luni, au avut loc mai multe contacte la nivel înalt, inclusiv între miniștrii de externe ai celor două țări, precum și vizite ale unor oficiali militari americani și NATO la București.
Decizia de a participa ca observator vine după o perioadă în care autoritățile române au optat pentru o abordare prudentă: temporizarea aderării la Cartă, inițierea unor analize interne, similar Poloniei, și condiționarea unei eventuale aderări de revizuirea documentului în linie cu rezoluțiile ONU. În același timp, România participă informal la reprezentarea poziției europene, alături de Italia și Polonia, în paralel cu reprezentarea formală a Comisiei Europene și a președinției Consiliului UE, asigurată de Cipru.
Totuși, vizita nu trebuie supralicitată. Ea reprezintă mai degrabă o etapă într-un proces mai amplu de revitalizare a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite decât un moment de cotitură spectaculos. Agenda potențială a cooperării bilaterale rămâne concentrată pe domenii precum energia, mineralele rare, securitatea și apărarea, precum și proiecția strategică spre zona caspică.
De aceea, președintele Nicușor Dan a încercat să gestioneze așteptările, subliniind că nu este vorba despre o vizită bilaterală și nici despre negocieri directe cu președintele SUA, ci despre un pas instituțional menit să consolideze punți pentru viitor.
„Pentru moment nu este planificată o astfel de discuție. E posibil să fie, cum să spun, incidental, o discuție cumva de salon, așa, dar pentru moment, o discuție bilaterală cu agendă nu este planificată”, a afirmat șeful statului.
Contextul intern și internațional este, de asemenea, relevant.
În urmă cu exact un an, România traversa o perioadă de interimat prezidențial, cu Ilie Bolojan la cârmă, ca urmare a demisiei președintelui Klaus Iohannis și după anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Astăzi, participarea la o reuniune multilaterală la nivel prezidențial indică o revenire la un nivel de reprezentare consolidat.
În afara vizitelor instituționale ale secretarului general al NATO, ale președintelui Consiliului European și ale președintei Comisiei Europene, România nu a beneficiat recent de prezența unor lideri internaționali de prim rang, ceea ce a alimentat percepția unei relative izolări la nivel înalt.
În acest context, demersul președintelui de a nuanța public neîncrederea acumulată în relația cu Statele Unite și de a contribui la depășirea ei capătă relevanță.
Nicușor Dan a recunoscut înainte de a se deplasa către Washington că relația dintre România și Statele Unite a traversat un episod de neîncredere după anularea alegerilor din 2024, însă „momentul a fost depășit”. El a subliniat însă că prezența sa la Washington va contribui la clarificarea definitivă a acestui episod. „Și față de tot acest context, cred că prezența României, prin președintele ei, ajută la a clarifica odată pentru totdeauna, și diplomatic și față de cetățeni, care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite”, a mai punctat președintele, care a avut două interacțiuni cu Donald Trump de la preluarea mandatului: o convorbire telefonică de felicitare și un scurt schimb de amabilități la summitul de la Haga.
În ultimele luni, au existat semnale de relansare a dialogului bilateral: ministrul de externe Oana Țoiu s-a aflat la Departamentul de Stat în toamna trecută pentru convorbiri bilaterale cu secretarul de stat Marco Rubio, șeful forțelor SUA în Europa, generalul Donahue a vizitat România, comandantul suprem al forțelor NATO s-a deplasat recent la București, iar România a participat cu o delegație consistentă – formată din ministrul de externe Oana Țoiu, șeful Cancelariei premierului Mihai Jurca și consilierul prezidențial pentru politici economice Radu Burnete – la reuniunea de la Washington dedicată mineralelor rare, cu țara noastră mizând pe cartografiere, extragere și rafinare de zăcăminte alături de SUA.
Totuși, o asemenea deplasare prezidențială la Washington ar fi fost mai firească în succesiunea unor participări la foruri precum Adunarea Generală a ONU de la New York, Forumul Economic Mondial de la Davos sau Conferința de Securitate de la München. Decizia președintelui, deși contestată și privită cu rezerve de mulți susținători, poate fi interpretată ca una echilibrată din perspectiva atribuțiilor constituționale, întrucât pune în aplicare interesul național definit prin documentele strategice în vigoare, inclusiv Strategia Națională de Apărare, care consacră Statele Unite drept pilon esențial al politicii externe și de securitate a României.
Corespondența specială CaleaEuropeană.ro din Washington este susținută de Optoelectronica 2001 – Excelență în Cercetare și Dezvoltare.
Dragoș Pîslaru va depune „toate eforturile diplomatice, formale și informale” la UE pentru recuperarea celor 231 milioane de euro din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților reprezintă un moment important atât din perspectiva echității sociale, cât și a relației României cu Comisia Europeană în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), subliniind că Guvernul va transmite oficial Bruxelles-ului dovada finalizării reformei pentru a încerca recuperarea a 231 milioane de euro fonduri nerambursabile aferente cererii de plată numărul 3.
„Prima mea remarcă este că s-a făcut dreptate. Faptul că în sfârșit guvernul și conducerea lui Ilie Bolojan au reușit să taie pensiile speciale este, în primul rând, un act de echitate, de dreptate în societate. În al doilea rând, până la urmă, este exact tipul de reformă pe care îl așteaptă românii ca să poată să înceapă să aibă încredere în modul în care se guvernează țara”, a declarat ministrul, telefonic, la Digi24.
Pîslaru a afirmat că adoptarea definitivă a legii după decizia CCR creează cadrul pentru transmiterea către Comisia Europeană a dovezii îndeplinirii reformei asumate prin PNRR.
„Este un moment de cotitură în societate, în echitatea și sustenabilitatea sistemului de pensii din România. Și da, vă confirm (…) că voi transmite această informare directă și voi intra în discuții cu oficialii europeni de la SG Recover pe acest subiect. Evident, dovada de care avem nevoie este promulgarea din partea președintelui Nicușor Dan și în momentul în care avem această promulgare în Monitorul Oficial, vom trimite formal, deci oficial, ca dovadă adițională”, a spus ministrul.
Într-o reacție publicată ulterior pe Facebook, ministrul a arătat că decizia CCR confirmă una dintre cele mai sensibile reforme asumate de România, subliniind că aceasta introduce creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani, modifică modul de calcul al pensiei și introduce penalizări pentru pensionarea anticipată.
„E o schimbare majoră într-unul dintre cele mai sensibile capitole de reformă și un moment de cotitură în discuția despre echitate și sustenabilitate în sistemul de pensii din România”, a scris Pîslaru, precizând că, după promulgare, autoritățile vor transmite oficial Comisiei Europene documentele necesare și vor solicita reanalizarea cererii de plată nr. 3 din PNRR.
Ministrul a explicat că principala dificultate rămâne depășirea termenului-limită pentru îndeplinirea jalonului, nu conținutul reformei.
„Informal Comisia Europeană a fost de acord cu textul propus de guvern. Deci este strict problema de termen. Dar vedeți că nu e o chestiune de trivialitate. Din moment ce depășești termenul cu peste două luni și ieși din regulament, e foarte complicat să revii în situația de a fi considerată reforma îndeplinită”, a afirmat el.
Pîslaru a precizat că va încerca, prin demersuri diplomatice și tehnice, să convingă Comisia să reevalueze situația, deși precedentul altor state membre arată că penalizările sunt dificil de inversat.
„Chiar și în contextul întârzierii regretabile de peste două luni (…) voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili”, a transmis ministrul.
Reforma pensiilor de serviciu ale magistraților reprezintă unul dintre jaloanele incluse în PNRR, iar neîndeplinirea acestuia la termen a dus la reținerea unei sume de aproximativ 231 milioane de euro din componenta de granturi aferentă unei cererii de plată nr. 3.
