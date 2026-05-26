România a inițiat declarația comună a “Prietenilor Coeziunii” pentru viitorul buget UE. Nicușor Dan: Solicităm alocări mai mari pentru investițiile care contează direct pentru oameni

Președintele Nicușor Dan a subliniat marți că România a inițiat declarația comună a statelor din grupul „Prietenii Coeziunii” privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, solicitând alocări mai mari pentru politicile și investițiile care contează pentru oameni. Documentul, susținut de alte 15 state membre, cere menținerea unei finanțări puternice pentru politica de coeziune și politica agricolă comună.

„România a inițiat Declarația comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, alături de Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania și Ungaria”, a transmis șeful statului, într-o postare pe X.

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 26, 2026

Potrivit președintelui, inițiativa urmărește apărarea finanțărilor pentru politicile considerate esențiale pentru dezvoltarea Uniunii Europene și pentru reducerea decalajelor dintre statele membre.

„Prin acest demers comun, ne dorim ca viitorul buget să continue să finanțeze politici fundamentale pentru proiectul european: politica de coeziune și politica agricolă comună. Aceste linii strategice sunt deja afectate de propunerile de reducere a finanțărilor, deși bugetul total propus al Uniunii este în creștere”, a arătat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că aceste politici europene susțin investiții cu impact direct asupra cetățenilor și economiilor statelor membre.

„Sunt instrumentele prin care Uniunea susține investițiile care contează direct pentru oameni: infrastructură, agricultură, dezvoltarea comunităților, locuri de muncă și reducerea diferențelor dintre statele membre. Solicităm ca alocările pentru aceste politici în viitorul buget să fie mai mari. Pentru România, fondurile europene rămân esențiale pentru modernizare și dezvoltare”, a afirmat el.

Șeful statului a arătat că Uniunea Europeană trebuie să răspundă simultan noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică, fără a reduce finanțările pentru politicile tradiționale.

„În același timp, Europa trebuie să răspundă noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică. De aceea, susținem un buget european ambițios și echilibrat, care să răspundă atât noilor priorități, cât și politicilor care s-au dovedit de succes și care sunt esențiale pentru coeziune și prosperitate”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a abordat și tema competitivității economice europene, insistând asupra necesității ca principiul excelenței să producă efecte în întreaga Uniune Europeană, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii.

„În privința competitivității, suntem de acord că resursele trebuie să aibă la bază un principiu al excelenței, dar acesta trebuie pus în practică astfel încât să genereze o îmbunătățire reală a competitivității economice în toată Uniunea, inclusiv la nivelul IMM-urilor”, a precizat el.

Nicușor Dan a afirmat că România este pregătită să participe „constructiv” la negocierile privind viitoarea arhitectură bugetară europeană.

„România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară a UE, care trebuie să fie echilibrată și să asigure dezvoltarea tuturor statelor membre, recunoscând atât provocările și obiectivele comune, cât și particularitățile fiecăruia dintre ele”, a transmis președintele.

Șeful statului a mulțumit liderilor europeni care susțin inițiativa comună a grupului „Prietenii Coeziunii”.

„Mulțumesc tuturor liderilor europeni care susțin această inițiativă și cred, la fel ca România, că solidaritatea și coeziunea trebuie să rămână valori fundamentale ale Uniunii Europene”, a afirmat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, declarația comună urma să fie prezentată oficial în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene.

„Această Declarație va fi prezentată formal în cadrul reuniunii de astăzi a miniștrilor pentru afaceri europene, pentru a fi luată în considerare în dezbaterile de la următorul Consiliu European”, a conchis el.