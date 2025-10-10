România a înregistrat progrese majore în procesul de aderare la OCDE și în aplicarea celor mai bune practici internaționale privind protecția mediului, anunță Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

România a înregistrat progrese majore în procesul de aderare la OCDE și în aplicarea celor mai bune practici internaționale privind protecția mediului, subliniază Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor într-un comunicat.

Delegația țării noastre a fost reprezentată de Alexandru Avram, secretar general în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Din delegația României au făcut parte Luca Niculescu, coordonatorul național al procesului de aderare a României la OCDE și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, alături de experți din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și din Garda Națională de Mediu.

„Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe îmbunătățirea arhitecturii instituționale și operaționale pentru politicile de mediu și pe dezvoltarea în continuare a unui instrumentar adecvat și eficient în domeniul protecției mediului. În urma discuțiilor avute în cadrul Comitetului, s-a desprins concluzia că am înregistrat progrese consistente și că vom continua implementarea măsurilor de îmbunătățire, aflate pe un parcurs bun, în acord cu standardele OCDE”, a declarat secretarul general Alexandru Avram.

Discuțiile purtate cu reprezentanții statelor membre au fost ghidate de raportul elaborat de Secretariatul OCDE, care face o evaluare a legislației, politicilor și practicilor din România în domeniul politicilor de mediu.

În intervențiile susținute, delegația României a evidențiat progresele semnificative pentru alinierea României la instrumentele legale OCDE privind politicile de mediu, mai ales în următoarele domenii: adoptarea unui cadru normativ integrat privind performanța de mediu a autorităților și instituțiilor publice, Programul Național de Achiziții Publice Verzi, promovarea utilizării energiei regenerabile pentru încălzire în România, îmbunătățirea accesului publicului la informațiile de mediu, protejarea și gestionarea durabilă a zonei costiere a României, integrarea de indicatori de impact asupra mediului în Strategia națională pentru dezvoltarea turismului pentru perioada 2025-2035, precum și consolidarea capacității instituționale și operaționale a Gărzii Naționale de Mediu.

România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.

În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.

Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.