ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
România a înregistrat progrese majore în procesul de aderare la OCDE și în aplicarea celor mai bune practici internaționale privind protecția mediului, anunță Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
România a înregistrat progrese majore în procesul de aderare la OCDE și în aplicarea celor mai bune practici internaționale privind protecția mediului, subliniază Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor într-un comunicat.
Delegația țării noastre a fost reprezentată de Alexandru Avram, secretar general în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Din delegația României au făcut parte Luca Niculescu, coordonatorul național al procesului de aderare a României la OCDE și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, alături de experți din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și din Garda Națională de Mediu.
„Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe îmbunătățirea arhitecturii instituționale și operaționale pentru politicile de mediu și pe dezvoltarea în continuare a unui instrumentar adecvat și eficient în domeniul protecției mediului. În urma discuțiilor avute în cadrul Comitetului, s-a desprins concluzia că am înregistrat progrese consistente și că vom continua implementarea măsurilor de îmbunătățire, aflate pe un parcurs bun, în acord cu standardele OCDE”, a declarat secretarul general Alexandru Avram.
Discuțiile purtate cu reprezentanții statelor membre au fost ghidate de raportul elaborat de Secretariatul OCDE, care face o evaluare a legislației, politicilor și practicilor din România în domeniul politicilor de mediu.
În intervențiile susținute, delegația României a evidențiat progresele semnificative pentru alinierea României la instrumentele legale OCDE privind politicile de mediu, mai ales în următoarele domenii: adoptarea unui cadru normativ integrat privind performanța de mediu a autorităților și instituțiilor publice, Programul Național de Achiziții Publice Verzi, promovarea utilizării energiei regenerabile pentru încălzire în România, îmbunătățirea accesului publicului la informațiile de mediu, protejarea și gestionarea durabilă a zonei costiere a României, integrarea de indicatori de impact asupra mediului în Strategia națională pentru dezvoltarea turismului pentru perioada 2025-2035, precum și consolidarea capacității instituționale și operaționale a Gărzii Naționale de Mediu.
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
România face un nou pas spre aderarea la OCDE. Legea care înăsprește pedepsele pentru corupție a fost adoptată
Camera Deputaților a adoptat, în ședința din 8 octombrie 2025, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege propus de Ministerul Justiției, care aduce reguli mai stricte pentru combaterea corupției în afacerile internaționale. Noua lege urmărește să alinieze legislația României la standardele OCDE, în contextul procesului de aderare, și include modificări importante în domeniul penal și al cooperării judiciare internaționale, pentru a întări lupta împotriva coruperii funcționarilor publici străini, informează un comunicat oficial al Ministerului Justiției, remis CaleaEuropeana.ro.
Prin acest act normativ sunt introduse modificări importante în legislația penală și în cea privind cooperarea judiciară internațională, cu scopul de a consolida cadrul juridic de prevenire și combatere a coruperii funcționarilor publici străini.
Principalele modificări aduse prin proiectul de lege sunt:
- Completarea infracțiunii de corupere a funcționarilor publici străini prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 319/2024, pentru a se aplica în cazul oricărui comportament abuziv al funcționarului străin, legat de exercitarea atribuțiilor sale;
Majorarea cuantumului unei zile-amendă prevăzut de art. 62 din Codul penal, în cazul în care instanța aplică pedeapsa amenzii care însoțește pedeapsa închisorii; astfel, valoarea unei zile-amendă pentru persoanele fizice va fi cuprinsă între 500 și 10.000 lei;
- Extinderea instituției confiscării speciale prin introducerea posibilității de confiscare a banilor, valorilor sau bunurilor obținute indirect, ca urmare a săvârșirii faptei de corupere a funcționarilor publici străini;
- Introducerea unei circumstanțe atenuante judiciare pentru persoanele juridice care adoptă și aplică politici corporative eficiente de prevenire a faptelor de corupție;
- Atribuirea competenței Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru efectuarea urmăririi penale și în cazul anumitor infracțiuni conexe (spălare a banilor, fals în înscrisuri, evaziune fiscală), atunci când acestea sunt săvârșite în legătură cu infracțiunea de corupere a funcționarilor publici străini;
- Acordarea de măsuri de protecție avertizorilor de integritate, potrivit Legii nr. 361/2022, persoanelor care raportează sau sesizează organele de urmărire penală, cu privire la săvârșirea unor fapte de corupere a funcționarilor publici străini;
Completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, prin introducerea unor dispoziții privind cererile de extrădare și asistența judiciară, bazate pe prevederile Convenției OCDE Anti-mită.
„Adoptarea acestei legi reprezintă un pas important în consolidarea capacității României de a preveni și sancționa coruperea funcționarilor publici străini, în linie cu cele mai înalte standarde internaționale promovate de OCDE”, transmite Ministerul Justiției.
Reamintim că aderarea României la Convenția OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale (Convenția Anti-mită) constituie unul dintre cele mai importante obiective ale procesului de aderare la organizație în domeniul justiției. Convenția este recunoscută la nivel global drept principalul instrument internațional de luptă împotriva corupției, în tranzacțiile internaționale, și contribuie la consolidarea dezvoltării economice, reducerea sărăciei și creșterea încrederii în piețele de capital.
România a primit invitația de a adera la Convenție la data de 18 aprilie 2023, iar ulterior, prin Legea nr. 202/2023, a fost aprobată aderarea oficială. La 24 iulie 2023, România a depus instrumentul de ratificare la sediul OCDE de la Paris, marcând un moment major în parcursul de aderare al țării noastre. Ulterior, la data de 11 decembrie 2024, Parlamentul României a adoptat proiectul de lege inițiat de Ministerul Justiției (PL-x nr. 501/2024), prin care se stabileau primele măsuri pentru punerea în aplicare a Convenției Anti-mită.
Astfel, adoptarea actualului proiect de lege reconfirmă angajamentul ferm al României de a respecta standardele OCDE în domeniul integrității, transparenței și responsabilității instituționale, consolidând totodată încrederea partenerilor internaționali în capacitatea țării noastre de a combate eficient coruperea funcționarilor publici străini, în cadrul operațiunilor economice internaționale.
Oana Țoiu i-a asigurat pe oamenii de afaceri din SUA de “angajamentul ferm” al României de a adera la OCDE în 2026, realizare ce va “deschide noi căi de cooperare cu firmele americane”
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu s-a întâlnit miercuri, la Washington D.C., cu reprezentați ai unor companii membre ale Consiliului de Afaceri Româno-American (AMRO), reiterând angajamentul ferm al României de a deveni stat membru OCDE în 2026 și accentuând și importanța schimburilor economice dintre România și Statele Unite, arată un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
Întâlnirea, găzduită de președintele AMRO, Eric Stewart, a reunit companii din domenii diverse precum apărare, energie, tehnologie, comunicații, sănătate, servicii financiare.
Ministrul Oana Țoiu a apreciat consolidarea constantă a schimburilor economice dintre România și Statele Unite ale Americii, accentuând importanța și oportunitățile comerciale care decurg din Parteneriatul Strategic dintre cele două țări, un pilon esențial al politicii externe a României.
Ministrul de externe a trecut în revistă progresul înregistrat de România în vederea aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reiterând angajamentul ferm al României de a deveni stat membru al acestei organizații în cursul anului viitor, realizare ce va deschide noi posibilități de cooperare în relație cu companiile americane.
De asemenea, pe parcursul întâlnirii au fost convenite elemente privind viitoarea misiune anuală a AMRO la București, planificată pentru finalul lunii octombrie și care va oferi prilejul unor noi runde de discuții între autoritățile române și conducerea companiilor americane care investesc sau intenționează să investească în România.
Citiți și Prima întâlnire Marco Rubio – Oana Țoiu: România și SUA pregătesc un nou capitol al Parteneriatului Strategic axat pe securitatea flancului estic NATO, regiunea Mării Negre, economie și energie
Ministrul român al afacerilor externe Oana Țoiu a avut consultări politico-diplomatice cu omologul american, Marco Rubio, în cadrul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o la Washington. Aceasta a fost prima întâlnire bilaterală a celor doi oficiali și prima reuniune România – SUA la nivel înalt după instalarea administrației Trump, ea având loc la invitația secretarului de stat Marco Rubio, ulterior formatelor de discuții comune din cadrul săptămânii la nivel înalt ONU, precum întâlnirea de lucru a miniștrilor de externe în format transatlantic.
Citiți și Rolul “crucial” al prezenței militare SUA în România, importanța strategică a regiunii Mării Negre și rolul Bazei MK ca pilon esențial în securitatea flancului estic, între mizele consultărilor Rubio – Țoiu
În cadrul întrevederii oficiale de la Washington cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat rolul crucial al prezenței militare americane în România pentru securitatea euro-atlantică. Șefa diplomației române a evidențiat importanța strategică a Bazei de la Mihail Kogălniceanu, descrisă drept „un pilon esențial pentru postura de descurajare și apărare a Flancului Estic”, în contextul consolidării cooperării bilaterale în domeniul apărării și securității regionale la Marea Neagră.
Într-un mesaj transmis de la Washington după întrevederea cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, Țoiu a declarat că Statele Unite mulțumesc României pentru stabilitatea parteneriatului strategic bilateral.
Citiți și Oana Țoiu, după întâlnirea cu Rubio la Washington: SUA mulțumesc României pentru stabilitatea parteneriatului strategic
„A fost o bucurie să-l revăd pe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, astăzi la Washington D.C. Ne-a mulțumit, României, pentru stabilitatea parteneriatului nostru strategic”, a afirmat șefa diplomației române într-o postare pe Facebook.
Oana Țoiu a adăugat că a transmis la rândul său „recunoștință pentru prezența trupelor SUA pe teritoriul țării noastre în format aliat și pentru proiectele comune în domeniile apărării, energiei, tehnologiei cât și cele comerciale”.
„Vedem împreună un potențial major de a consolida acest parteneriat pe toate dimensiunile sale, cu mize importante în regiune, și vom continua acest dialog. Ne dorim să contribuim, alături de echipele noastre, la continuarea acestei istorii valoroase a prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii”, a mai precizat ministrul afacerilor externe.
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu: Mizăm în continuare pe sprijinul Germaniei pentru aderarea României la OCDE
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut astăzi, 7 octombrie, o întrevedere cu ambasadorul Germaniei în România, Angela Ganninger, prilej cu care a fost discutată aprofundarea relațiilor româno-germane, dar și sprijinul Germaniei pentru aderarea țării noastre la OCDE.
„Ne dorim să dezvoltăm în continuare relațiile româno-germane în domeniul strategic, economic, politic și cultural. Am pus accent pe capacitatea României de a oferi o puternică platformă de securitate, atât în zona Mării Negre, cât și la frontiera de est a Uniunii Europene”, a transmis Sorin Grindeanu.
De asemenea, președintele interimar al PSD a mulțumit ambasadorului pentru sprijinul acordat aderării României la Spațiul Schengen: „Mizăm în continuare pe sprijinul Germaniei pentru aderarea României la OCDE.”
Citiți și: Ambasadoarea Germaniei atenționează că fără reducerea deficitului și perspectivă stabilă pentru investitori, economia României rămâne la limita instabilității: Aderarea la OCDE, o ancoră solidă
Un punct important al discuției a vizat alocarea fondurilor europene pentru România: „Este extrem de important ca aceste sume să fie în concordanță cu noile dezvoltări geopolitice, care au adus România în prima linie a protejării valorilor democratice ale Uniunii Europene”, a mai adăugat Grindeanu.
Potrivit președintelui Camerei Deputaților, partea română pledează pentru creșterea nivelului de investiții germane în România, inclusiv în domeniul industriei de apărare.
În discuțiile purtate, Sorin Grindeanu a făcut referire și la comunitatea română din Germania și comunitatea germană din România, care „sunt un liant puternic atât pentru aprofundarea relațiilor culturale, cât și pentru dezvoltarea pragmatcă a cooperării economice dintre statele nostre.”
