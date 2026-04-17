România a obținut 500 milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, anunță ministrul Bogdan Ivan

Autor: Andreea Radu
România a obținut 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după o întâlnire la Washington cu omologul său american, Chris Wright, la care a participat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„500 milioane de dolari pentru infrastructura de gaze naturale a României. La Washington, alături de Ministrul Energiei din SUA, Chris Wright, am obținut 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii naționale de transport gaze naturale, printr-un acord World Bank Group-Ministerul de Finante-Transgaz”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.

De asemenea, Bogdan Ivan a declarat că, alături de ministrul Finanțelor, a avut un dialog substanțial la Departamentul Energiei din Statele Unite, axat pe valorificarea parteneriatului strategic dintre cele două țări, astfel încât acesta să se traducă în beneficii concrete pentru România, precum investiții, stabilitate și prețuri mai mici la gaze și energie pentru români.

„Îi mulțumesc omologului meu, Chris Wright, pentru sprijinul concret în dezvoltarea proiectelor energetice din România”, a conchis Bogdan Ivan.

UE și Japonia lansează primul dialog dedicat industriei de apărare pentru consolidarea lanțurilor de aprovizionare și reducerea dependențelor
Înfrângerea lui Orban în alegerile parlamentare reflectă limitele retoricii anti-UE, apreciază Teresa Ribera: Ungurii au decis că vor să fie europeni
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

