România a obținut 500 milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, anunță ministrul Bogdan Ivan

România a obținut 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după o întâlnire la Washington cu omologul său american, Chris Wright, la care a participat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„500 milioane de dolari pentru infrastructura de gaze naturale a României. La Washington, alături de Ministrul Energiei din SUA, Chris Wright, am obținut 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii naționale de transport gaze naturale, printr-un acord World Bank Group-Ministerul de Finante-Transgaz”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.

De asemenea, Bogdan Ivan a declarat că, alături de ministrul Finanțelor, a avut un dialog substanțial la Departamentul Energiei din Statele Unite, axat pe valorificarea parteneriatului strategic dintre cele două țări, astfel încât acesta să se traducă în beneficii concrete pentru România, precum investiții, stabilitate și prețuri mai mici la gaze și energie pentru români.

„Îi mulțumesc omologului meu, Chris Wright, pentru sprijinul concret în dezvoltarea proiectelor energetice din România”, a conchis Bogdan Ivan.