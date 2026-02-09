România a obținut al 20-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE, în Comitetul Afaceri Fiscale: Un semnal de încredere pentru investitori și partenerii externi

Miniștrii de externe ai Marii Britanii și României, Yvette Cooper și Oana Țoiu, au agreat luni, la Londra, înființarea unui grup de lucru pentru comerț și investiții, în logica parteneriatului strategic bilateral, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Șefa diplomației române Oana Țoiu a avut luni o întrevedere cu ministrul pentru afaceri externe, Commonwealth și dezvoltare, Yvette Cooper, în cadrul vizitei pe care o efectuează la Londra, discuțiile reliefând nivelul excelent al dialogului bilateral, bazat pe relațiile politice, economice, sectoriale și de securitate dinamice, precum și pe un Parteneriat Strategic solid.

Cei doi miniștri au reconfirmat viziunea comună asupra păcii și securității, precum și angajamentul ferm față de securitatea euroatlantică, materializat inclusiv prin participarea Regatului Unit, în cadrul NATO, la misiuni desfășurate pe teritoriul României.

Totodată, a fost exprimat interesul de a continua valorificarea contribuției remarcabile la consolidarea relației bilaterale a celor peste 1,3 milioane de cetățeni români care trăiesc în Regatul Unit.

Cei doi oficiali au notat tendințele dinamice în ceea ce privește schimburile economice bilaterale, evidențiind potențialul semnificativ al cooperării în plan economic și în ceea ce privește investițiile reciproce.

“La propunerea ministrului Oana Țoiu a fost agreată înființarea unui grup de lucru pentru comerț și investiții, în logica parteneriatului strategic bilateral, acesta urmând să definească domeniile și oportunitățile prioritare de interes comun, precum și să contureze un plan de acțiune”, arată sursa citată.

Conform datelor disponibile, în primele 10 luni ale anului 2025 schimburile comerciale de bunuri s-au ridicat la valoarea de 3,48 miliarde euro, Regatul Unit ocupând locul 11 în topul investitorilor străini direcți. Inițiativa Grupului de lucru se înscrie în eforturile dedicate stimulării investițiilor strategice în domenii precum energia regenerabilă, retail, sănătate, tehnologie sau IT.

Impulsionarea cooperării economice a României cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unul dintre cei mai valoroși parteneri strategici ai României, a reprezentat o prioritate a ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, în cadrul întrevederii de la Londra, a mai transmis MAE.

Un element pozitiv important, salutat în discuția cu omologul britanic, este intrarea în vigoare a Convenției între România şi Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe câştiguri de capital. Încheierea acestei Convenții este rezultatul dorinței celor două părți de actualizare a cadrului juridic în domeniu, reprezentat de Convenția bilaterală pe această temă din 1975, în vigoare anterior.

Pentru a asigura o aplicare rapidă și transparentă a noilor reguli, ministrul Oana Țoiu a semnat pe 29 ianuarie ordinul de ministru pentru publicarea în Monitorul Oficial, finalizând astfel etapele administrative necesare pentru ca beneficiile Convenției să poată fi accesate de îndată de către mediul de afaceri și cetățeni.

Noua Convenție, care produce efecte în România din luna ianuarie 2026, oferă o multitudine de avantaje. Alinierea la standardele OCDE oferă investitorilor britanici și români stabilitate și predictibilitate fiscală sporită, reguli transparente, protecție anti-abuz, condiții esențiale pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea cooperării economice. Totodată, va constitui baza cooperării între autoritățile competente în domeniul fiscal, în vederea eliminării dublei impozitări, a realizării schimbului de informații și a asistenței în colectarea impozitelor, precum și a combaterii practicilor fiscale neloiale în relația dintre cele două state.

„Împărtășim viziunea unei Europe mai competitive, iar pentru noi, acest obiectiv înseamnă, în primul rând, parteneriate mai solide cu Regatul Unit. Parteneriatul nostru economic este unul robust, cu schimburi comerciale de peste 10 miliarde de euro și o balanță pozitivă pentru România, în timp ce colaborarea noastră ca aliați ne menține cerul și mările mai sigure. Am agreat astăzi lansarea, până în această vară, a grupului de lucru comun România-Marea Britanie pentru comerț și investiții, precum și parcursul pentru aderarea României la OCDE în 2026. Două vești excelente confirmă acțiunile noastre concrete pentru reforme prietenoase cu mediul de afaceri: astăzi am publicat în Monitorul Oficial ultimul pas pentru evitarea dublei impuneri între companiile din România și Marea Britanie — ordinul de ministru al MAE — și, tot astăzi, a fost aprobat jalonul de politică fiscală necesar pentru aderarea la OCDE. De asemenea, am discutat despre comunitățile noastre, despre siguranța cetățenilor, combaterea crimei organizate și bogăția culturală pe care aceștia o aduc ambelor societăți. Am abordat, totodată, tema cursurilor de limba engleză în România, a Lectoratului de limba română de la Oxford și extinderea accesului la cursuri de limbă română în școlile britanice.”, a declarat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.

În cadrul dialogului, ministrul Oana Țoiu a evidențiat progresele substanțiale ale României în procesul de aderare la OCDE, subliniind că țara noastră a avansat accelerat în îndeplinirea foii de parcurs, cu accent pe cele 7 jaloane critice planificate pentru prima jumătate a anului 2026. Aceste jaloane vizează direct mediul de afaceri, vizând guvernanța corporativă a companiilor de stat, digitalizarea administrației fiscale și alinierea la standardele internaționale de integritate în tranzacțiile comerciale.

Oficialul român a punctat, de asemenea, sprijinul României pentru consolidarea cooperării între Uniunea Europeană și Regatul Unit, în baza atașamentului comun față de valorile, principiile și regulile internaționale.

În contextul discuțiilor legate de securitatea europeană și euroatlantică, ministrul Oana Țoiu a punctat că România va prioritiza consolidarea capacităților, îmbunătățirea interoperabilității, stimularea producției de apărare și valorificarea inovației, cu asigurarea complementarității între procesele UE și NATO. Partea română a subliniat importanța continuării excelentei cooperări cu partenerii britanici, atât în domeniul combaterii dezinformării, cât și în consolidarea capacităților de comunicare strategică.

“Au fost evocate cele mai recente repere ale relației bilaterale, precum vizita președintelui Nicușor Dan, la Londra, în decembrie 2025, care a inclus o audiență privată cu Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, precum și desfășurarea, în octombrie 2025, la București, a primului dialog strategic româno-britanic de la semnarea Declarației Comune reînnoite privind Parteneriatul Strategic dintre România și Regatul Unit (Londra, 2023)”, a mai transmis Ministerul Afacerilor Externe.