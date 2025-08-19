ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
România a parcurs mai bine de jumătate din drumul către OCDE, anunță Luca Niculescu: Proiectul de lege privind plata pensiilor private reprezintă o condiție a organizației pe care trebuie să o îndeplinim
Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a anunțat că țara noastră a închis 14 comite din cele 25 din acest amplu proces, reliefând că proiectul de lege privind plata pensiilor private reprezintă o recomandare prioritară a acestei organizații.
Luca Niculescu a participat la dezbaterea publică dedicată actului normativ mai sus amintit, organizată de Ministerul Muncii, informează Agerpres.
Secretarul de stat a amintit că România și-a stabilit drept bornă temporală de aderare la OCDE anul 2026, lucru ce implică faptul că toate discuțiile tehnice să fie finalizate până în luna decembrie a acestui an, cel târziu începutul anului viitor.
Luca Niculescu a explicat beneficiile aderării României la OCDE și care sunt pașii pe care țara noastră trebuie să îi parcurgă pentru a se alătura acestui club al economiilor dezvoltate.
„Procesul de aderare a României la OCDE, care după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană este cel mai important proiect al României în perioada următoare, va aduce mai multă prosperitate în România, va aduce mai multe investiții, va aduce instituții mai solide și mai credibile, va aduce o dimensiune mai largă, mai mare a României pe harta economică internațională, va însemna mai multă influență pentru România în lume. Practic, intrăm în clubul celor mai dezvoltate economii democratice ale lumii. Există o țintă fixată de clasa politică pentru aderarea la OCDE, această ținta este 2026. Ca să intrăm în 2026, trebuie să terminăm practic toate discuțiile tehnice până la finalul acestui an, deci până în decembrie 2025, hai să spunem începutul lui 2026. Calendarul este foarte strâns, suntem evaluați de 25 de comitete ale OCDE. Practic, seamănă puțin cu aderarea la Uniunea Europeană, unde aveam capitole de închis, aici avem comitete de închis și ca și cum 25 nu ar fi fost de ajuns, multe dintre ele mai au și subcomitete sau grupuri de lucru, cum este și grupul de lucru pentru pensii private. După fiecare evaluare, evaluările s-au întins pe ani de zile, procesul a început acum trei ani, și după aceste evaluări România primește recomandări, chiar recomandări prioritare. Recomandările prioritare, deși se numesc recomandări, sunt de fapt niște condiționalități fără de care nu putem adera la OCDE”, a arătat Niculescu.
Secretarul de stat a arătat că stabilirea unui cadru legal privind plata pensiilor private constituie o recomandare prioritară, așadar țara noastră trebuie să o îndeplinească.
„Atunci când ai o recomandare prioritară știi că trebuie să vii cu unele modificări de politici, de practici, câteodată de acte normative. Și noi, în echipa de coordonare, ne asigurăm că ministerele, că instituțiile din România avansează pe acest drum și până acum am avansat bine, adică din cele 25 de comitete am reușit să închidem 14 și, după cum spuneam, ne așteptăm și dorim să le închidem și pe celelalte în perioada următoare. Ministerul Muncii, de altfel, a încheiat Capitolul de muncă și afaceri sociale, a publicat raportul în urmă cu câteva săptămâni împreună cu cei de la OCDE. (…) Într-adevăr, acum există acest proiect de lege (…) Ce vreau să spun că este și ca urmare a unei recomandări prioritare din partea OCDE. Deci, când vorbim despre recomandarea prioritară, vorbim despre o condiție pe care România trebuie să o îndeplinească. Deci, din punctul nostru de vedere, al echipei de coordonare, este important ca această recomandare prioritară să fie îndeplinită”, a evidențiat Luca Niculescu nevoia îndeplinirii pașilor necesari pentru aderarea la OCDE.
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Unul din cinci tineri români nu lucrează și nu studiază (raport OCDE). Ce soluții propune Consiliul Investitorilor Străini pentru modernizarea pieței muncii
Aproape 19% dintre tinerii români cu vârste între 15 și 29 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională, potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Procentul este semnificativ mai mare decât media statelor membre OCDE, care se situează la 12,5%.
Aceste concluzii apar și în cea mai recentă ediție a Cărții Albe 2025 prezentată de Consiliul Investitorilor Străini (FIC), care subliniază că lipsa integrării acestor tineri pe piața muncii reprezintă nu doar o problemă socială, ci și o oportunitate ratată pentru economia României, mai ales în contextul deficitului de forță de muncă.
Astfel, Consiliul Investitorilor Străini (FIC) propune o serie de măsuri concrete care ar putea valorifica acest potențial:
- Modernizarea legislației muncii pentru a reflecta realitățile economice actuale — inclusiv contracte flexibile, cum ar fi contractele la cerere, cu zero ore, telemunca, cu fracțiune de normă și pe durată determinată.
- Elaborarea de programe specifice pentru sprijinirea persoanelor provenite din familii care beneficiază de asistență socială — ajutându-le să intre pe piața muncii prin formare profesională și servicii de sprijin personalizate.
- Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, recalificării și perfecționării profesionale, cu accent pe competențele digitale și competențele soft, precum gândirea analitică, adaptabilitatea și leadershipul — în conformitate cu prioritățile Forumului Economic Mondial.
- Construirea de parteneriate strategice între sectorul public, organizațiile private și universități pentru a dezvolta programe de formare și stagii de practică aliniate la nevoile pieței — inclusiv stagii obligatorii în sectoare cheie.
- Alinierea formării profesionale la cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii, integrând competențele digitale în programele școlare și universitare.
Nicușor Dan reafirmă seriozitatea României față de investitorii străini: Bugetul pentru 2026 și îndeplinirea obiectivelor pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România
Președintele Nicușor Dan a reafirmat seriozitatea României față de investitorii străini și piețele financiare în contextul menținerii ratingului suveran al țării la nivelul „BBB minus” după evaluarea făcută de agenția financiară Fitch.
Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state cu rating similar, însă punctele forte sunt contrabalansate de „deficitele gemene” mari și persistente, de creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe nete.
Fitch notează, însă, că „incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025”, după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale și formarea unei coaliții guvernamentale pro-occidentale, sprijinită de președinte.
Guvernul și președintele au introdus în iulie un pachet ambițios de consolidare fiscală, însă agenția avertizează că riscurile rămân ridicate pe termen mediu din cauza „creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice”.
Printre vulnerabilități, Fitch menționează și tensiunile din interiorul coaliției, precum și acordul politic ca în 2027 Ilie Bolojan să cedeze funcția de premier către PSD, ceea ce ar putea readuce incertitudini.
Mediul de afaceri american susține reformele economice anunțate de Guvern și sprijină aderarea României la OCDE
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Michael Dickerson, Chargé d’Affaires al Ambasadei Statelor Unite ale Americii, și cu reprezentanți ai Camerei de Comerț Americane în România (AmCham România), informează un comunicat oficial al Executivului.
La întâlnire au participat și membri ai echipei guvernamentale, respectiv Mihai Jurca, șef al Cancelariei Prim-ministrului, Dragoș Hotea, secretar de stat, și Raul Gutin, consilier de stat.
Camera de Comerț Americană în România (AmCham România), una dintre cele mai active organizații de afaceri din țară, reprezintă interesele a 600 de companii membre, active în peste 30 de sectoare economice.
Rolul întrevederii a fost acela de a identifica modalități concrete de consolidare și diversificare a cooperării economice în cadrul relațiilor bilaterale dintre România și Statele Unite ale Americii, într-un context economic și geopolitic în care parteneriatul strategic și investițiile joacă un rol important.
Reprezentanții mediului de afaceri american și-au exprimat înțelegerea față de situația fiscal-bugetară actuală a României și au subliniat nevoia ca reformele structurale profunde să fie lansate fără întârziere. Aceștia au remarcat reacțiile pozitive ale piețelor internaționale după adoptarea primului pachet de măsuri fiscale și au transmis că vor urmări cu interes următoarele etape ale procesului de reformă.
Totodată, companiile americane au subliniat importanța predictibilității și a stabilității politice pentru menținerea investițiilor existente și atragerea unora noi, precum și nevoia ca autoritățile să promoveze un plan clar și coerent de susținere a investițiilor private. Dintre domeniile cu potențial de poziționare strategică a Românei ca lider regional, reprezentanții AmCham au menționat tehnologiile de vârf, cybersecurity, stimularea cercetării-dezvoltării-inovării și printr-un sistem tip Patent Box, precum și asumarea de proiecte strategice intersectoriale, de scară mare, cum este AI Giga Factory.
Discuțiile purtate în cadrul întâlnirii au vizat o serie de domenii cheie pentru dezvoltarea economică: digitalizarea administrației, sistemul de sănătate, absorbția fondurilor europene, industria agricolă, precum și sprijinul pentru accederea României în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD): „Acest statut, alături de upgradarea pieței de capital, este esențial pentru atragerea de capital și investiții suplimentare”, mai subliniază Guvernul.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul Guvernului față de dialogul deschis cu mediul privat și a subliniat că investițiile și inițiativa antreprenorială sunt esențiale pentru creșterea economică sustenabilă. Totodată, a salutat propunerile formulate de reprezentanții companiilor americane și a asigurat că acestea vor fi luate în considerare în procesul de elaborare a politicilor publice.
AmCham a informat, de asemenea, care sunt evenimentele economice și comerciale planificate în perioada următoare, atât în România, cât și în Statele Unite, inclusiv delegații de companii americane interesate de oportunitățile de pe piața românească.
Șeful Executivului a mulțumit Camerei de Comerț și reprezentanților companiilor americane pentru susținerea lor în ceea ce privește includerea României în programul Visa Waiver, evidențiind că aceasta va avea efecte pozitive și asupra relațiilor comerciale și economice bilaterale.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
