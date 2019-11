România a predat Croației președinția la Strategia UE pentru Regiunea Dunării: MAE: Mandatul României s-a încheiat cu un bilanț pozitiv

Preşedinţia română la Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) s-a încheiat, joi, cu un bilanţ pozitiv, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe remis CaleaEuropeană.ro.

Potrivit MAE, evenimentul de încheiere a fost marcat prin organizarea Forumului Naţional SUERD, ce a avut loc luni la Palatul Parlamentului şi a reunit peste 200 de reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, societăţii civile, mediului academic şi de afaceri.

“Participanţii au dezbătut teme importante despre politicile şi proiectele concrete, prezente şi viitoare, care pot aduce valoare adăugată coeziunii regionale şi pot contribui la diminuarea disparităţilor economice şi sociale din regiunile bazinului Dunării”, susţine MAE.

În cadrul dezbaterilor au fost abordate subiecte precum corelarea obiectivelor europene cu cele naţionale de dezvoltare în contextul oferit de viitorul Cadru financiar multianual al UE 2021-2027, rolul administraţiei publice şi cel al societăţii civile în implementarea obiectivelor SUERD, precum şi evaluarea desfăşurării Preşedinţiei române a SUERD, cu propuneri de cooperare pe viitor.

“A fost subliniat faptul că implementarea Strategiei prin proiecte concrete a adus beneficii în timp, iar acest format de cooperare, sub umbrela UE şi cu finanţare, în principal, de la Uniunea Europeană, are încă un potenţial important. Tocmai din această perspectivă, România a depus eforturi susţinute şi a coordonat, în calitate de Preşedinţie a SUERD, revizuirea Strategiei UE pentru a o face mai eficientă, mai facil de implementat şi mai apropiată de interesele identificate la nivelul comunităţilor locale. Astfel, sub mandatul României, au avansat considerabil demersurile la nivelul celor 14 ţări SUERD privind revizuirea strategiei şi a planului de acţiuni aferent. Totodată, prin cele peste 50 de acţiuni derulate într-o largă paletă tematică în mandatul României la SUERD, a fost posibilă sporirea vizibilităţii strategiei şi avansarea acesteia pe un loc proeminent pe agenda politică a Uniunii Europene”, conform MAE.

La eveniment au participat, ca vorbitori, secretarul de stat pentru Afaceri Europene, Melania-Gabriela Ciot, coordonatorul naţional SUERD, Răzvan Rab, secretarul de stat Virgil-Alin Chirilă (MDRAP), secretarul de stat Sirma Caraman (MDRAP), secretarul de stat Victor Alexeev (MRP), ministrul demis al Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, şi ministrul demis al Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu.

Forumul s-a încheiat cu ceremonia de predare a Preşedinţiei Strategiei UE pentru Regiunea Dunării către Croaţia, la eveniment fiind prezentă o delegaţie a Ministerului Dezvoltării Regionale şi al Fondurilor UE din această ţară.

Preşedinţia română a SUERD a debutat anul trecut pe 1 noiembrie, fiind preluată de la Bulgaria. Asemenea României, care a deținut președinția SUERD și în timpul asigurării primei sale președinții la Consiliul UE, Croația va deține președinția Strategiei Dunării și în contextul în care în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020 exercită prima sa președinție la Consiliul Uniunii Europene.

SUERD este o iniţiativă politică a României şi Austriei, fiind un instrument comunitar de cooperare macro-regională al statelor riverane, destinat dezvoltării sociale, economice şi teritoriale a macroregiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor şi legislaţiei Uniunii Europene. SUERD este a doua strategie macroregională a Uniunii Europene, după Strategia UE pentru Marea Baltică, la ora actuală mai existând şi Strategia UE pentru regiunea Adriatico-Ionică şi Strategia UE pentru regiunea Munţilor Alpi.