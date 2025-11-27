România a primit avizul formal din partea Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției.

Ministerul Justiției, în colaborare cu Direcția Națională Anticorupție, a asigurat coordonarea activităților aferente procesului de evaluare a României în Grupul de lucru anti-mită, în calitate de punct focal național.

Evaluarea pozitivă în acest format de lucru al OCDE certifică progresele semnificative ale României în implementarea criteriilor de aderare și a standardelor de prevenire și combatere a corupției internaționale pentru alinierea la Convenția OCDE privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în operațiunile economice internaționale (Convenția anti-mită).

„Țara noastră a mai făcut un pas semnificativ: am primit Avizul Formal al Grupului de lucru pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale. A fost un efort de echipă coordonat de Ministerul Justiției și DNA, care au lucrat îndeaproape, ani de zile, cu experții OCDE”, a transmis Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE și responsabil pentru procesul de aderare a României la OCDE.

Potrivit acestuia, un moment important l-a reprezentat promulgarea, acum câteva săptămâni, a legii care întărește legislația privind sancționarea faptelor de corupție în operațiunile economice internaționale, „o lege cu responsabilități mai clare și cu sancțiuni mai ferme”.

„Convenția Anti-Mită a OCDE este unul dintre cele mai relevante instrumente internaționale pentru a combate corupția la nivel global. Felicitări colegilor din Ministerul Justiției, DNA, MAE si tuturor instituțiilor care au lucrat pentru obținerea acestui Aviz Formal. Avem deja 17 din 25 – adică două treimi – mergem înainte”, a adăugat Luca Niculescu.

Prin adoptarea Legii nr. 156/2025, care modifică și completează Legea nr. 319/2024, România și-a consolidat cadrul normativ pentru prevenirea și combaterea corupției în operațiunile economice internaționale prin: