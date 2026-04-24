România a primit din partea Comisiei Europene contractul-cadru pentru finanțarea prin programul de apărare SAFE, în valoare de 16,6 miliarde de euro

România intră într-o nouă etapă a consolidării capacității de apărare, după ce Comisia Europeană a transmis autorităților române contractul-cadru pentru finanțarea prin programul SAFE, în valoare de aproximativ 16,6 miliarde de euro, potrivit unui anunț făcut de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

Oficialul a subliniat că acest moment confirmă validarea la nivel european a planului României și trecerea în faza de implementare, arătând că, după finalizarea procedurilor interne și semnarea contractului, autoritățile vor putea accesa rapid un avans de 15%, considerat esențial pentru lansarea investițiilor.

„Acest moment confirmă faptul că planul României este aprobat la nivel european și intră în linie dreaptă pentru implementare”, a transmis Jurca, precizând că a coordonat aplicația României în programul SAFE, în colaborare cu instituțiile implicate, pentru a ajunge la această etapă și pentru a asigura proiecte „mature, clare și aliniate cu obiectivele europene”.

Potrivit șefului Cancelariei premierului, finanțarea vizează investiții strategice în înzestrarea Armatei, infrastructură critică și securitate, dar și dezvoltarea industriei naționale de apărare, prin mecanisme care să asigure producție și valoare adăugată în România.

În perioada următoare, autoritățile române vor parcurge mai multe etape procedurale, inclusiv semnarea acordului de împrumut, aprobarea programelor în Parlament, precum și încheierea contractelor individuale până la 31 mai și a celor comune de achiziție cu alte state membre până la finalul lunii iunie.

Obiectivul este ca producția în cadrul programelor finanțate să înceapă din toamnă, astfel încât acestea să fie finalizate până în 2030, iar peste 50% din fonduri să rămână în economia națională.

În final, acesta a subliniat că programul SAFE reprezintă o oportunitate majoră pentru consolidarea securității și pentru creșterea rolului strategic al României în regiune: „Programul SAFE este o oportunitate să consolidăm securitatea țării noastre, să dezvoltăm industria de apărare și să întărim rolul României de actor strategic în regiunea noastră”.

România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. Din această sumă, 2,5 miliarde de euro reprezintă o plată de pre-finanțare.

Bucureștiul a dat publicității lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate cu 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE la finalul lunii ianuarie, acestea vizând achiziția și producția de vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, nave de patrulare, elicoptere, infrastructură de transport cu dublă utilizare și consolidarea capacităților MAI și de protecție civilă, fiind structurate pe ministere și domenii-cheie.

Această finanțare de 16,68 miliarde de euro prin credite va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret) – 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională – 2,8 miliarde euro, inclusiv 900 de milioane de euro pentru protecție civilă.

SAFE este un instrument financiar temporar al UE care sprijină statele membre care doresc să investească în producția industrială din domeniul apărării prin achiziții comune, concentrându-se pe capacitățile prioritare, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030 și oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%). Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia din 2035, într-un interval de 30 de ani. Un punct forte al accesării SAFE este acela că finanțarea va fi mai ieftină datorită ratingului de credit “AAA” al Comisiei Europene, avantajoasă pentru țări cu rating inferior, cum este România cu rating-ul “BBB-“.

Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025, ca parte a Strategiei Pregătire 2030 (Defense Readiness 2030/ ReArm Europe), un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE mecanisme financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare.