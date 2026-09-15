România a semnat Acordul de aderare la ELIXIR, infrastructura europeană de referință pentru managementul și analiza datelor din științele vieții

România a semnat, prin ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, Acordul de Consorțiu ELIXIR (ECA), infrastructura europeană de referință pentru managementul și analiza datelor din științele vieții, a anunțat luni Autoritatea Națională pentru Cercetare.

„Aderarea României la ELIXIR este rezultatul unui demers instituțional început în 2023, odată cu obținerea statutului de observator, și continuat în 2024 prin inițierea formală a procesului de aderare ca membru. Este un demers important pentru cercetarea românească, pentru că oferă acces la resurse de date, servicii bioinformatice, infrastructuri și expertiză științifică europeană. Le mulțumesc ministrului Mihai Dimian și ministrului Daniel David pentru sprijinul acordat acestui parcurs și, nu în ultimul rând, colegilor din Direcția Relații Internaționale a ANC, care au susținut și coordonat acest efort instituțional”, a declarat Andrei Alexandru, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare.

Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale pentru Cercetare, semnarea acordului deschide calea către desemnarea și operaționalizarea nodului național ELIXIR, care va coordona participarea României la această infrastructură și va conecta comunitatea națională la una dintre cele mai importante rețele europene dedicate datelor din științele vieții.

Nodul național ELIXIR va reuni și conecta universități, institute de cercetare și alte organizații de profil, facilitând cooperarea în domenii strategice precum bioinformatica, genomica, analiza datelor biomedicale și medicina personalizată.

Autoritatea Națională pentru Cercetare, prin Direcția Relații Internaționale, a anunțat că va colabora îndeaproape cu reprezentanții ELIXIR pentru asigurarea participării active a tării noastre la dezvoltarea acestei infrastructuri.

Potrivit instituției, începând cu 1 ianuarie 2027, participarea la ELIXIR va oferi instituțiilor de cercetare și universităților din România acces extins la resurse științifice avansate, infrastructuri digitale de ultimă generație, expertiză europeană și oportunități sporite de colaborare internațională.

„Integrarea în ELIXIR consolidează conectarea cercetării românești la ecosistemul european al științei și creează noi oportunități pentru proiecte interdisciplinare, dezvoltarea competențelor și valorificarea datelor de cercetare la standarde europene”, mai este precizat în comunicat.

În încheiere, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Cercetare își reafirmă angajamentul pentru susținerea cercetării de excelență, dezvoltarea infrastructurilor de cercetare și o prezență mai puternică a României în Spațiul European al Cercetării.