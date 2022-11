România a transferat o contribuție de 100.000 de euro către Fondul ONU pentru intervenții de urgență în scopul combaterii foametei la nivel global

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat luni că toate ţările trebuie să aleagă între a colabora pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon și a condamna generaţiile viitoare la o catastrofă climatică. “Omenirea are de ales: cooperează sau piere”, a avertizat Guterres, în deschiderea Conferinței COP27 din Egipt la care iau cuvântul peste 100 de lideri mondiali, între care și președintele român Klaus Iohannis.

Prin discursul său, subliniază Reuters, Guterres a dorit să transmită o urgenţă înaintea celor două săptămâni de dezbateri privind modalităţile de evitare a celor mai grave efecte ale schimbării climei, cu toate că guvernele sunt preocupate mai ales de războiul din Ucraina, de inflaţia în creştere şi de criza energetică.

Guterres a cerut un pact între statele cele mai bogate şi cele mai sărace pentru accelerarea tranziţiei de la combustibilii fosili şi accelerarea finanţării pentru reducerea emisiilor, în timp ce unele efecte ale încălzirii globale s-au produs deja.

“Cele mai mari economii – Statele Unite şi China – au o răspundere deosebită de a se alătura eforturilor pentru a transforma acest pact în realitate”, a spus el, făcând apel la renunţarea treptată la cărbune în întreaga lume până în 2040, iar în ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) până în 2030.

Conferinţa Părţilor la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (Conference of Parties, COP) din Egipt este a 27-a, însă progresele au fost până acum insuficiente pentru salvarea planetei de la încălzirea excesivă, a susţinut Guterres, potrivit Agerpres.

“Emisiile de gaze cu efect de seră continuă să crească. Temperaturile globale continuă să crească. Iar planeta noastră se apropie rapid de puncte de inflexiune care vor face ireversibil haosul climatic. Suntem pe o autostradă către iadul climatic, cu piciorul pe accelerație“, a insistat secretarul general.

