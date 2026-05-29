România accelerează înzestrarea Armatei în ziua incidentului cu drona rusească: MApN semnează contracte prin SAFE de peste 5,6 miliarde de euro pentru sisteme anti-dronă, nave militare și blindate

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, vineri, în ziua în care o dronă rusească încărcată cu explozibili s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați, semnarea unor contracte majore de înzestrare a Armatei României, în valoare totală de peste 5,6 miliarde de euro, care includ achiziția de mașini de luptă pentru infanterie, sisteme anti-dronă, nave de patrulare maritimă și muniție destinată combaterii țintelor aeriene, inclusiv a dronelor.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale remis CaleaEuropeană.ro, prin Direcția generală pentru armamente au fost semnate, la 29 mai, mai multe contracte în cadrul Programului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), în condițiile aprobate de Parlamentul României.

Anunțul MApN a fost precedat de o conferință de presă a ministrului interimar al apărării Radu Miruță, în contextul incidentului cu drona rusească.

El a subliniat că România a introdus deja în programul SAFE proiectele privind achiziția sistemelor anti-dronă pentru Armata Română, însă livrările sunt estimate pentru 2027 și 2028. „Tot ceea ce spunem noi este ca, la nivel aliat, până când produsele pe care noi tocmai le-am comandat ajung să fie în înzestrarea Armatei Române, solicităm să existe un transfer, o dislocare de capabilități la nivelul României”, a afirmat ministrul interimar al apărării, precizând că NATO a aprobat încă din 6 februarie 2026 o listă de capabilități anti-dronă solicitate de România pentru flancul estic, însă până în prezent statele aliate nu au dislocat pe teritoriul național echipamentele necesare.

Potrivit acestuia, în ședința de vineri a Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a decis ca Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe să ceară oficial partenerilor NATO punerea în practică a acestei solicitări.

Contracte semnate cu companii ce aparțin gigantului german Rheinmetall

Primul contract vizează acordul-cadru pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Automecanica SRL a 298 de mașini de luptă ale infanteriei și derivate, în valoare de 3,337 miliarde de euro, fără TVA.

Potrivit MApN, programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea Armatei României cu mașini de luptă ale infanteriei pe șenile și derivate, necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către batalioanele de infanterie grea din cadrul Forțelor Terestre Române.

Ministerul a semnat, de asemenea, un contract cu Rheinmetall Italia S.p.A. pentru furnizarea sistemelor anti-dronă „Sistem artileristic dislocabil de apărare aeriană cu bază la sol cu capabilități CRAM și CUAS SKYNEX”, „Sistem mobil de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune VSR-CUAS SKYRANGER 35” și „Sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată (CIWS) Millenium”.

Valoarea contractului este de 981,95 milioane de euro, fără TVA, compania având obligația de a furniza șapte sisteme SKYNEX, două sisteme SKYRANGER 35 și două sisteme Millenium.

Conform comunicatului, cele trei proiecte SAFE au ca obiectiv dotarea Armatei României cu sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune pentru apărarea antiaeriană nemijlocită a forțelor, mijloacelor, inclusiv a navelor, și a elementelor de infrastructură din cadrul zonelor de operații sau responsabilitate.

Un alt contract a fost semnat cu compania NVL B.V.&Co. KG, parte a grupului Rheinmetall AG din Germania, pentru furnizarea produselor „Navă de patrulare maritimă” și „Vedetă de intervenție pentru scafandri”, în valoare de 920 de milioane de euro, fără TVA.

Contractul prevede achiziția a două nave de patrulare maritimă și a două vedete de intervenție pentru scafandri. Potrivit MApN, obiectivul celor două proiecte SAFE este de a întări capacitatea defensivă a României și de a contribui la stabilitatea regională și la securitatea frontierelor maritime ale Uniunii Europene și NATO.

Ministerul Apărării Naționale a mai anunțat semnarea unui contract cu compania Rheinmetall Waffe Munition GmBH pentru furnizarea produsului „Muniție cal. 35 mm AHEAD”, în valoare de 449,75 milioane de euro, fără TVA.

Contractul prevede achiziția a 401.760 de lovituri calibru 35 mm AHEAD. Potrivit MApN, proiectul SAFE are ca obiectiv asigurarea stocurilor de luptă pentru asigurarea puterii de foc în vederea combaterii țintelor aeriene, inclusiv a dronelor.

Ministerul precizează că aceste contracte de achiziție au fost semnate în cadrul Instrumentului financiar SAFE, cu respectarea termenului legal prevăzut de Regulamentul SAFE, respectiv 30 mai 2026.

„Finalizarea acestor contracte a presupus parcurgerea unor proceduri complexe și depășirea unor dificultăți de natură procedurală și comercială, în vederea respectării calendarului stabilit prin Programul SAFE, aspect deosebit de important în actualul context de securitate regională și în raport cu necesitatea accelerării procesului de modernizare a Armatei României”, se mai arată în comunicatul MApN.