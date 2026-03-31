România, alături de statele UE, la Kiev și Bucea: Angajament ferm pentru tragerea la răspundere a Rusiei și sprijin neclintit pentru Ucraina (Declarație comună)

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas și miniștri de externe din numeroase state europene, inclusiv România, s-au reunit la Kiev și la Bucea pentru a comemora victimele atrocităților comise în timpul ocupației ruse din 2022 și pentru a reafirma sprijinul ferm pentru Ucraina, precum și angajamentul de a asigura tragerea la răspundere a Federației Ruse pentru încălcările dreptului internațional.

„Ne-am reunit astăzi la Kiev și la Bucea pentru a comemora victimele atrocităților în masă din Bucha, comise în timpul ocupației temporare de către Rusia a unor părți din regiunea Kyiv în 2022, și pentru a ne reafirma angajamentul ferm de a asigura tragerea la răspundere deplină a Federației Ruse pentru orice încălcări ale dreptului internațional în sau împotriva Ucrainei, inclusiv pentru actul de agresiune care încalcă Carta Organizației Națiunilor Unite”, se arată în declarația comună semnată de de miniștrii de externe din statele participante, inclusiv șefa diplomației române Oana Țoiu.

Declarația comună a fost semnată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, alături de miniștrii de externe din Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia, precum și de șeful diplomației ucrainene,

„Onorăm memoria tuturor victimelor masacrului de la Bucea și din alte orașe, localități și sate din întreaga Ucraină, unde civilii au fost supuși execuțiilor în masă, torturii, violenței sexuale, deportărilor forțate și altor încălcări grave ale dreptului internațional umanitar și ale drepturilor omului. Dovezile colectate după retragerea forțelor ruse subliniază imperativul asigurării unei responsabilizări depline și cuprinzătoare”, subliniază documentul.

„Ne reafirmăm angajamentul de a asigura tragerea la răspundere deplină pentru crimele de război și alte infracțiuni dintre cele mai grave comise în legătură cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În acest context, salutăm progresele recente realizate în cadrul Consiliului Europei, cu sprijinul Uniunii Europene, în direcția operaționalizării Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei și a înființării Comisiei Internaționale pentru Cereri de Despăgubire pentru Ucraina”, se menționează în declarație.

„De asemenea, ne exprimăm sprijinul pentru investigațiile Curții Penale Internaționale privind situația din Ucraina și solicităm cooperarea deplină a tuturor statelor părți”, se mai arată în text.

„Subliniem că tragerea la răspundere este un element indispensabil al unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, precum și al respectării dreptului internațional”, se precizează în declarație.

„În acest al cincilea an al războiului de agresiune al Rusiei, ne reafirmăm sprijinul ferm și neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și ale dreptului internațional”, se arată în declarația comună.