România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, participă la Washington, în data de 4 februarie 2026, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată de administrația SUA, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în perioada 3–6 februarie, la invitația secretarului de stat Marco Rubio.
Reuniunea are ca obiectiv întărirea cooperării internaționale pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate în domeniul mineralelor critice, atât la nivel bilateral, cât și în format UE–SUA, precizează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit comunicatului, discuțiile vor viza o abordare strategică a acestui sector, urmând ca, pe parcursul anului, să fie analizate propuneri de parteneriate comerciale și investiționale în cadrul unui grup de lucru tehnic constituit la nivelul Guvernului României, cu scopul facilitării investițiilor strategice.
Consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic România–SUA și dezvoltarea oportunităților pentru investiții comune se numără printre obiectivele Guvernului României în 2026, alături de creșterea rolului României ca actor european relevant pentru autonomia strategică în domeniul mineralelor critice, se mai arată în comunicat.
Din delegația României fac parte șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete, conchide sursa citată.
Mineralele critice au devenit un dosar strategic pe axa transatlantică, în contextul eforturilor UE și SUA de a reduce dependența de furnizori externi, în special din China, și de a securiza lanțurile de aprovizionare necesare pentru tranziția energetică, industria de apărare și dezvoltarea tehnologiilor avansate.
Astfel, aproximativ 20 de țări, inclusiv state membre ale G7, vor purta discuții privind pământurile rare, în contextul unor apeluri ca Statele Unite să garanteze un preț minim. Miniștri din Statele Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Japonia, Australia și Noua Zeelandă se reunesc în această săptămână la Washington pentru a discuta formarea unei alianțe strategice în domeniul mineralelor critice.
Reuniunea, convocată de șeful diplomației americane, este percepută ca un pas pentru repararea relațiilor transatlantice, afectate de un an de conflicte cu Donald Trump, și pentru a deschide calea altor alianțe menite să ajute statele să își reducă riscurile legate de dependența de China, inclusiv o inițiativă centrată pe sectorul oțelului, relatează The Guardian.
„Consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice împreună cu parteneri internaționali este esențială pentru economia SUA, securitatea națională, leadershipul tehnologic și un viitor energetic rezilient”, a transmis Departamentul de Stat al SUA într-un comunicat publicat înaintea summitului.
Surse europene au declarat că, în cazul în care discuțiile vor avea succes, ar urma să fie adoptată o declarație comună, care ar putea fi percepută drept un moment de cotitură în relațiile cu aliații care colaborează cu Statele Unite pentru a-și reduce dependența de China, în loc să fie nevoiți să contracareze constant amenințările tarifare ale lui Donald Trump.
Germania va continua cooperare strânsă cu SUA în domeniul intelligence, transmite ministrul german de interne: „SUA sunt și rămân partenerul nostru”
Ministrul german de interne Alexander Dobrindt a declarat pentru publicația Augsburger Allgemeine că țara sa va continua cooperarea strânsă cu Statele Unite în domeniul intelligence, informează DPA, citat de Agerpres.
„SUA sunt și rămân partenerul nostru”, a menționat Dobrindt în remarcile sale pentru ziarul mai sus amintit.
Acesta a completat că acest principiu nu ar trebui schimbat „indiferent de situația politică actuală”, pe fondul criticilor la adresa SUA și președintelui american Donald Trump.
Ministrul german de interne a anunțat, în egală măsură, planuri de consolidare a serviciilor de informații ale Germaniei.
El a dezvăluit că dorește să transforme serviciul de informații interne, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV) , într-un „adevărat serviciu de informații dotat cu capacități operaționale eficiente”.
Legăturile transatlantice au fost afectate de declarațiile președintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda și de atitudinea răzbunătoare față de țările care și-au exprimat sprijinul față de suveranitatea insulei arctice și Danemarcei printre ele aflându-se și Germania.
Într-un discurs de politică externă susținut în Bundestag, cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că Europa trebuie să învețe „limbajul politicii de putere”.
Acesta a lăsat deschisă ușa cooperării cu Statele Unite, dar a trasat limitele când vine vorba de atitudinea din relație.
„Ca democrații, suntem parteneri și aliați, nu subordonați”, a declarat Merz, adăugând că Europa rămâne deschisă și către „noi alianțe”.
Mesajul său a fost în consonanță cu cel enunțat de președintele francez Emmanuel Macron, susținut în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos.
„Noi preferăm respectul în locul brutalității. Preferăm știința în locul teoriilor conspirației. Preferăm statul de drept în locul brutalității”, a arătat Macron.
Între timp, Uniunea Europeană se reorientează către încheierea de noi parteneriate, consolidându-și poziția de putere la nivel mondial.
La finalul lunii ianuarie, UE și India au deschis un nou capitol strategic, stabilind un acord comercial istoric și un parteneriat de securitate și apărare.
Tot în prima lună a acestui an, UE și Mercosur au semnat acordul comercial care a încununat cu succes cei 25 de ani de negocieri, creând oficial una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.
Nicușor Dan exclude scenariul unei alegeri forțate între SUA și UE: România are o relație strategică de securitate cu SUA și o relație preponderent economică cu UE
Președintele Nicușor Dan a declarat că Bucureștiul își dorește menținerea unei relații transatlantice cât mai armonioase între Statele Unite și Uniunea Europeană, exprimându-și optimismul cu privire la viitorul acestei relații, în pofida tensiunilor apărute în ultimul an.
„Ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință”, a afirmat Nicușor Dan într-un interviu acordat Digi24.
Șeful statului a subliniat că România exclude scenariul unei ruperi a relațiilor cu SUA sau al unei alegeri forțate între Washington și Bruxelles.
„Noi, România, avem o relație strategică de securitate cu SUA și o relație preponderent economică cu UE. Ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință. Au fost niște șocuri în ultimul an, însă ele nu au rupt această relație și ceea ce noi încercăm să facem în dezbaterile europene, pe diferite formate, este să descurajăm escaladarea tensiunilor”, a explicat președintele, în contextul tensiunilor transatlantice cu privire la Groenlanda și invitația primită de România și alte state aliate europene de a se alătura Consiliului pentru Pace condus de președintele american Donald Trump.
Nicușor Dan a adăugat că România se află „pentru moment” într-o poziție bună și și-a exprimat încrederea că relația transatlantică va rezista, având în vedere fundamentele sale solide. „Sunt optimist pentru viitor, pentru că relația asta a fost clădită în mult timp, există relații comerciale, există transfer de tehnologie. E greu să fie ruptă cu adevărat această relație”, a spus el.
Referindu-se explicit la ipoteza unei rupturi transatlantice sau a unei alegeri strategice între SUA și UE, Nicușor Dan a exclus un asemenea scenariu. „În linii mari, eu exclud acest scenariu de rupere transatlantică”, a afirmat șeful statului.
O poziție similară a fost exprimată de președinte și săptămâna trecută, la summitul extraordinar al Consiliului European de la Bruxelles, consacrat tensiunilor din cadrul relației transatlantice acutizate de intenția SUA de a prelua Groenlanda.
Întrebat de CaleaEuropeană.ro cum tratează România, din perspectiva politicii externe și de securitate, divergențele tot mai vizibile din interiorul Uniunii Europene cu privire la relația cu Statele Unite, președintele Nicușor Dan a respins ideea unei ambiguități în poziția Bucureștiului.
„Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea noastră și acționăm în consecință”, a afirmat Nicușor Dan, subliniind că această abordare nu este una izolată în cadrul Uniunii Europene.
De asemenea, în primul său discurs de politică externă în cadrul reuniunii cu ambasadorii străini acreditați la București, susținut la mijlocul lunii ianuarie, președintele a afirmat că scena internațională este marcată de crize multiple și suprapuse, de revenirea logicii sferelor de influență și de competiția dintre marile puteri, context în care România va continua să fie „un partener de încredere” pe o scenă globală „adesea haotică”, urmărind aceeași politică externă întemeiată pe triada Uniunea Europeană – NATO – Parteneriatul Strategic cu Statele Unite.
Reacția UE după amenințările lui Trump la adresa Iranului: „Regiunea nu are nevoie de un nou război”
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a declarat joi, în timp ce răspundea la o întrebare legată de informațiile potrivit cărora președintele SUA Donald Trump evaluează opțiunea unor atacuri țintite împotriva Iranului, că „regiunea nu are nevoie de un nou război”, anunță Reuters, AFP și EFE, citate de Agerpres.
„Când vine vorba de atacuri, cred că regiunea nu are nevoie de un nou război”, a afirmat Kallas, după o reuniune a miniștrilor de externe ai UE la Bruxelles.
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că o flotă navală „masivă” condusă de portavionul Abraham Lincoln se îndreaptă spre Iran, avertizând Teheranul că Statele Unite sunt pregătite să recurgă la forță dacă nu se ajunge rapid la un acord privind programul nuclear iranian.
În urmă cu câteva săptămâni, liderul american a sugerat că este vremea ca noi lideri să preia controlul în Iran, într-un mesaj ce pare o amenințare la adresa domniei de 37 de ani a ayatollahului Ali Khamenei.
Amenințările sale vin pe fondul reprimării violente a protestelor care au izbucnit în țara din Orientul Mijlociu. Numărul persoanelor decedate variază între 3000 și 22.000, potrivit The Guardian. Alte estimări furnizate de medici din afara Iranului ajung până la 33.000 sau mai mult.
Citiți și: PE condamnă represiunea brutală a protestatarilor din Iran și subliniază că normalizarea relațiilor cu autoritățile iraniene este posibilă „doar în urma unor progrese reale către democrație”
Pe acest fond, Consiliul UE a decis joi să impună măsuri restrictive în legătură cu încălcările grave ale drepturilor omului în Iran și cu sprijinul militar continuu acordat de Iran războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Măsurile restrictive vizează un număr suplimentar de 15 persoane și șase entități responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Iran, în urma reprimării violente a protestelor pașnice, inclusiv prin utilizarea violenței, a detenției arbitrare și a tacticii de intimidare de către forțele de securitate împotriva demonstranților.
UE impune în particular măsuri restrictive împotriva lui Eskandar Momeni, ministrul de interne al Iranului și șeful Consiliului Național de Securitate, precum și împotriva unor membri ai sistemului judiciar iranian, printre care Mohammad Movahedi-Azad, procurorul general, și Iman Afshari, președinte de tribunal.
În plus, listele de astăzi includ o serie de comandanți ai IRGC și ofițeri de rang înalt ai poliției și ai Forței de aplicare a legii (LEF). Toți aceștia au fost implicați în reprimarea violentă a protestelor pașnice și în arestarea arbitrară a activiștilor politici și a apărătorilor drepturilor omului.
Entitățile enumerate astăzi includ, printre altele, Autoritatea iraniană de reglementare a mijloacelor audiovizuale (SATRA), Organizația Seraj Cyberspace, Grupul de lucru pentru determinarea cazurilor de conținut penal (WGDICC) și mai multe companii de software.
Aceste entități au fost implicate în activități de cenzură, campanii de trolling pe rețelele sociale, răspândirea dezinformării și informațiilor eronate online sau au contribuit la perturbarea pe scară largă a accesului la internet prin dezvoltarea de instrumente de supraveghere și represiune.
Măsurile restrictive legate de încălcările drepturilor omului în Iran se aplică în prezent unui număr total de 247 de persoane și 50 de entități.
Acestea constau în înghețarea activelor, interdicții de călătorie în UE și interdicția de a pune la dispoziția persoanelor și entităților incluse pe listă fonduri sau resurse economice. De asemenea, este în vigoare o interdicție privind exportul către Iran de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă, inclusiv echipamente pentru monitorizarea telecomunicațiilor.
UE își exprimă solidaritatea cu poporul iranian, care își exprimă aspirațiile legitime la libertate și demnitate, precum și la un viitor în care drepturile universale ale omului și libertățile fundamentale să fie respectate, protejate și respectate.
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
