România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, participă la Washington, în data de 4 februarie 2026, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată de administrația SUA, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în perioada 3–6 februarie, la invitația secretarului de stat Marco Rubio.

Reuniunea are ca obiectiv întărirea cooperării internaționale pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate în domeniul mineralelor critice, atât la nivel bilateral, cât și în format UE–SUA, precizează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Potrivit comunicatului, discuțiile vor viza o abordare strategică a acestui sector, urmând ca, pe parcursul anului, să fie analizate propuneri de parteneriate comerciale și investiționale în cadrul unui grup de lucru tehnic constituit la nivelul Guvernului României, cu scopul facilitării investițiilor strategice.

Consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic România–SUA și dezvoltarea oportunităților pentru investiții comune se numără printre obiectivele Guvernului României în 2026, alături de creșterea rolului României ca actor european relevant pentru autonomia strategică în domeniul mineralelor critice, se mai arată în comunicat.

Din delegația României fac parte șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete, conchide sursa citată.

Mineralele critice au devenit un dosar strategic pe axa transatlantică, în contextul eforturilor UE și SUA de a reduce dependența de furnizori externi, în special din China, și de a securiza lanțurile de aprovizionare necesare pentru tranziția energetică, industria de apărare și dezvoltarea tehnologiilor avansate.

Astfel, aproximativ 20 de țări, inclusiv state membre ale G7, vor purta discuții privind pământurile rare, în contextul unor apeluri ca Statele Unite să garanteze un preț minim. Miniștri din Statele Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Japonia, Australia și Noua Zeelandă se reunesc în această săptămână la Washington pentru a discuta formarea unei alianțe strategice în domeniul mineralelor critice.

Reuniunea, convocată de șeful diplomației americane, este percepută ca un pas pentru repararea relațiilor transatlantice, afectate de un an de conflicte cu Donald Trump, și pentru a deschide calea altor alianțe menite să ajute statele să își reducă riscurile legate de dependența de China, inclusiv o inițiativă centrată pe sectorul oțelului, relatează The Guardian.

„Consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice împreună cu parteneri internaționali este esențială pentru economia SUA, securitatea națională, leadershipul tehnologic și un viitor energetic rezilient”, a transmis Departamentul de Stat al SUA într-un comunicat publicat înaintea summitului.

Surse europene au declarat că, în cazul în care discuțiile vor avea succes, ar urma să fie adoptată o declarație comună, care ar putea fi percepută drept un moment de cotitură în relațiile cu aliații care colaborează cu Statele Unite pentru a-și reduce dependența de China, în loc să fie nevoiți să contracareze constant amenințările tarifare ale lui Donald Trump.