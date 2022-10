România, aleasă în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în mandatul 2023-2025

Anexarea a patru regiuni ucrainene de către Rusia, care ar urma să fie finalizată vineri, ”nu-și are locul în lumea modernă”, a subliniat joi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în fața presei, conform AFP, citat de Agerpres.

”Așa-numitele <<referendumuri>> din Ucraina au fost organizate în zone aflate sub ocupație rusească. Nu pot fi numite o exprimare autentică a voinței poporului. Orice decizie a Rusiei de a merge mai departe va periclita perspectivele de pace”, a subliniat Guterres care și-a făcut ”datoria de secretar general de a susține Carta ONU”, citând din aceasta: ”orice anexare a teritoriului unui stat de către un alt stat care rezultă din amenințarea sau utilizarea forței reprezintă o încălcare a principiilor Cartei și a dreptului internațional”.

