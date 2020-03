România, ample măsuri în stare de urgență: Statul cumpără 36 de milioane de măști chirurgicale într-un efort de combatere a răspândirii coronavirusului

Guvernul a comandat luni 36 de milioane de măști chirurgicale, precum și mănuși sanitare, truse de testare și două spitale mobile, a anunțat miniștrul finanțelor publice Florin Cîțu la RFI România, precizând că este vorba despre o comandă de 1,1 miliarde de lei, într-un efort al statului de combatere a răspândirii pandemiei de coronavirus.

”Ieri, am mai făcut o comandă de 1,1 miliarde de lei, măști, mănuși, teste, chiar și două spitale mobile. Am comandat de exemplu 36 de milioane de măști. Până acum, s-au distribuit către Ministerul Sănătății în plus față de ce aveau la buget 1,7 miliarde de lei și suntem dispuși să cheltuim mai mult în această perioadă”, a spus Cîțu.

România este, începând de luni, în stare de urgență pentru o perioadă de 30 de zile în urma unui decret semnat de președintele Klaus Iohannis. Adoptarea stării de urgență presupune și simplificarea procedurilor de achiziție în domeniul sănătății, pentru medicamente și echipamente medicale, dar și posibilitatea alocării unor fonduri suplimentare Ministerului Sănătății.

Ca o măsură suplimentară, ministrul Florin Cîțu a confirmat că statul român va rechiziționa compania Hexi Pharma, închisă în urma tragediei de la Colectiv, pentru că ar fi distribuit în spitale dezinfectanţi neconformi.



Surse guvernamentale au declarat anterior pentru Europa FM că toate utilajele fostei fabrici de biocide Hexi Pharma încă există, iar cu ajutorul specialiştilor Ministerului Apărării vor fi repuse în funcţiune.

De asemenea, ministrul economiei Virgil Popescu a declarat că o companie va obține aprobare pentru a produce biocide, iar săptămâna viitoare ar putea începe şi producţia de măşti în România.

Până marți, 17 martie, ora 10:00 pe teritoriul României, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), conform platformei știrioficiale.ro, lansată special pentru informarea corectă și din surse oficiale asupra evoluției pandemiei de coronavirus.

Au fost înregistrate alte 16 noi cazuri de îmbolnăvire, după cum urmează: 7 în Iași, 2 în Suceava, 2 în Neamț și câte unul în Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița Năsăud și Vrancea. Persoanele confirmate pozitiv au vârste cuprinse între 21 și 65 de ani.

De asemenea, din cele 184 de persoane confirmate pozitiv 16 au fost declarate vindecate și externate (15 din spitalul din Timișoara și unul de la București).

În cursul acestei zile vor mai fi externate alte trei persoane de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 3282 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 16610 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.