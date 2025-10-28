România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6% pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-o conferința comună cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, că Guvernul este ferm angajat în aplicarea măsurilor necesare pentru stabilizarea situației fiscal-bugetare și atingerea țintelor convenite cu Comisia Europeană.

„Am discutat astăzi despre eforturile guvernului de stabilizare a situației fiscal-bugetare a României. Doresc să-i mulțumesc domnului comisar pentru deschiderea pe care a arătat-o în dialogul cu noi și pentru susținerea pe care ne-a acordat-o”, a afirmat premierul.

Bolojan a precizat că obiectivul României pentru acest an este un deficit bugetar de 8,4%, iar următoarele două luni vor fi decisive pentru atingerea acestei ținte.

„Dacă vom menține controlul bugetar corect și disciplina financiară, ne propunem să atingem această țintă, pentru a ne recâștiga credibilitatea atât în fața piețelor, cât și a Comisiei Europene”, a explicat el.

Premierul a anunțat că în luna noiembrie Guvernul va adopta un pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor, creșterea încasărilor și prioritizarea investițiilor, astfel încât bugetul pe 2026 să reflecte o consolidare reală a finanțelor publice.

„Ne propunem să luăm măsuri în cursul lunii noiembrie pentru reducerea cheltuielor în continuare, pentru încasarea veniturilor și pentru prioritizarea și eșalonarea investițiilor din bugetele naționale, în așa fel încât să găsim o formă de echilibru în bugetul național pe anul 2026”, a subliniat Bolojan.

El a amintit că ținta de deficit pentru anul viitor este apropiată de 6%, iar măsurile adoptate în perioada următoare vor fi determinante pentru menținerea stabilității economice.

„Guvernul își propune să adopte aceste măsuri în așa fel încât să menținem capacitatea țării noastre de a avea acces pe piețe, să menținem o stabilitate economică care, din a doua jumătate a anului, să își arate rezultatele”, a spus premierul.

În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență, Bolojan a mulțumit Comisiei Europene pentru sprijinul acordat în finalizarea procesului de revizuire.

„Această formă revizuită ne va permite să continuăm investițiile importante în infrastructură, spitale, reabilitarea școlilor și alte domenii esențiale. Avem până în august anul viitor aproximativ 10 miliarde de euro de cheltuit, care vor constitui baza investițiilor României în cursul anului viitor”, a declarat acesta.

Premierul a precizat că România va continua să se concentreze pe implementarea jaloanelor și atragerea fondurilor europene, subliniind cooperarea solidă cu executivul comunitar.

„Mulțumesc încă o dată Comisiei Europene și domnului comisar, de asemenea echipei care îl însoțește, pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat până acum”, a conchis Ilie Bolojan.

Miercurea trecută, Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde în granturi și 7,84 miliarde în împrumuturi. Noua variantă a PNRR, care trebuie să fie aprobată în reuniunea ECOFIN din noiembrie, a eliminat investițiile cu risc major și a permis mutarea a 26 de investiții cu progres solid din împrumuturi în granturi, în valoare de 5,7 miliarde de euro. De asemenea, au fost eliminate jaloanele redundante, reducându-le de la 518 la 390.

România a încasat până în prezent 10,72 miliarde de euro – aproape jumătate din alocarea totală a PNRR – și lucrează acum la cererea de plată numărul 4, urmând ca ultimele două cereri de plată, 5 și 6, să fie depuse în 2026, respectiv în luna mai și la finalul perioadei de implementare a planului.