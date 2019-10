România ar putea beneficia de pe urma deciziei Volkswagen de amâna construirea fabricii din Turcia. Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL, PPE) confirmă că Aradul a fost locația din România luată în calcul de grupul german pentru o nouă uzină

Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL, PPE) a declarat pentru CaleaEuropeană.ro că a participat la începutul anului, din calitatea de primar al orașului Arad, la negocierile oficiale cu compania Volkswagen care a evaluat ofertele prezentate de mai multe țări pentru construirea unei noi fabrici Skoda.

Eurodeputatul român a mai spus că reprezentanții companiei auto și-au arătat interesul pentru orașul Arad, ca posibilă destinație pentru o nouă fabrică, terenul pus la dispoziție fiind de 1.100 de hectare.

”Am înaintat o locație de 1.100 de hectare. Am primit un document care confirma că ei sunt interesați și că sunt în analiză. Pot confirma că România a avut una dintre cele mai bune oferte, fiind, poate, cei mai buni în zona de logistică pentru că Aradul este conectat la tren de mare viteză (160 de km./oră), este conectat la autostradă, are conetare la Aeroportul Timișoara, în jurul Aradului, pe o rază de 150 de km., sunt majoritatea firmelor de componente auto. Am îndeplinit condițiile pentru forța de muncă.”, a declarat pentru CaleaEuropeană.ro europarlamentarul Gheorghe Falcă, care a mai menționat că a beneficiat de asistență guvernamentală.

Amintim că negocierea României cu Volkswagen revine în actualitate pe fondul deciziei grupului auto german de a amâna decizia finală privind noua sa fabrică din Europa de Est, care urma să fie situată în Turcia, pe fondul criticilor internaţionale la adresa operaţiunilor militare derulate de Ankara în Siria şi al temerilor legate de efectele potenţiale asupra imaginii VW.

Compania germană s-a decis să nu anunțe încă o decizie finală pentru investiția sa de 1,4 miliarde de euro, după ce Turcia a declanșat o ofensivă foarte criticată în nordul Siriei, împotriva kurzilor.

”Monitorizăm cu atenție situația și urmărim cu îngrijorare desfășurarea lucrurilor”, a anunțat un purtător de cuvânt al constructorului german.

La începutul lunii, Volkswagen a deschis o subsidiară în provincia turcă Manisa, deși compania anunțase că încă era în ultimul stadiu de negocieri cu autoritățile din Turcia și nu se luase o decizie finală.

Volkswagen a analizat mai multe posibile locații pentru a deschide o nouă uzină în Europa de Est, în această cursă fiind înscrisă și România, alături de Bulgaria, dar, în final grupul german a luat decizia de a construi noua fabrică în Turcia.

Anterior, mai multe surse din apropierea acestui dosar au declarat că noua uzină Volkswagen din Turcia ar urma să coste aproximativ 1.3 miliarde de euro și va produce peste 300.000 de unități pe an, printre acestea aflându-se și modelele VW Passat şi Skoda Superb, care vor fi exportate spre Europa de Est, fabrica având în jur de 4.000 de angajați.

Cancelarul german Angela Merkel a declarat duminică că i-a transmis președintelui turc Recep Tayyip Erdogan că ofensiva din Siria trebuie oprită pentru că riscă să declanșeze o criză umanitară.

Statele Unite au impus sancțiuni care vizează trei miniștri turci printr-un decret prezidențial semnat de președintele american Donald Trump care vizează să convingă Ankara ”să înceteze imediat ofensiva” în Siria.

Ofensiva turcă în nord-estul Siriei, intrată în cea de-a șaptea zi, a provocat proteste internaționale și s-a soldat cu peste 150 de morți, dintre care 50 de civili, dar și cu strămutarea a peste 130.000 de persoane.