România ar putea contribui la operațiuni de deminare în pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, anunță ministrul apărării

România analizează posibilitatea de a se implica într-o nouă inițiativă de securitate pentru a ajuta la operațiuni de deminare în zona Strâmtorii Ormuz, în coordonare cu partenerii internaționali, a declarat ministrul apărării naționale, Radu Miruță.

Oficialul a subliniat că decizia de principiu privind sprijinul a fost deja anunțată la nivel prezidențial, urmând ca detaliile concrete să fie stabilite în funcție de contribuțiile celorlalte state implicate.

„Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte țări, să sprijine o astfel de situație. Președintele României a anunțat asta. Analizăm, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri, care este necesarul, raportat la disponibilitatea noastră. Am căpătat ceva experiență cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani. Putem participa cu ofițeri de stat major, eventual cu schimb de informații care pot ajuta la astfel de situații, inclusiv cu personal care a căpătat experiență în ultimii ani pe zona de deminare. Dar este o chestiune în discuție, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri. Vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menținem această disponibilitate”, a afirmat Radu Miruță, în cadrul unor declarații de presă susținute după deschiderea exercițiului militar Sea Shield 2026, în regiunea Mării Negre.

Declarația vine în contextul preocupărilor tot mai accentuate privind securitatea maritimă în regiune, unde experiența acumulată de România în operațiuni de deminare ar putea reprezenta o contribuție relevantă la eforturile comune ale aliaților.

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că România se alătură unei declarații comune semnate de mai multe state, printre care Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, privind asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru populație”, a scris șeful statului pe Facebook.

Semnatarii își exprimă disponibilitatea de a contribui la asigurarea tranzitului sigur prin strâmtoare.