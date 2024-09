România ar putea primi 21,6 milioane de euro de la UE pentru compensarea fermierilor afectați de fenomene meteo nefavorabile în primăvară și la începutul verii

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat, joi, la Wroclaw, Polonia, un ajutor de 10 miliarde de euro din Fondul de coeziune al Uniunii Europene pentru statele membre din Europa Centrală, între care România, afectate de inundaţii.

Von der Leyen a efectuat joi o vizită în localitatea poloneză Wroclaw, afectată de inundații, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul polonez Donald Tusk, dar și cu liderii altor trei țări afectate de inundațiile puternice, respectiv premierul ceh Petr Fiala, premierul slovac Robert Fico și cancelarul austriac Karl Nehammer.

Ea a precizat că Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene poate acoperi parte din daunele cauzate de creșterea puternică a debitului apei, dar a anunțat și posibilitatea flexibilizării regulilor din cadrul politicii de coeziune.

“Putem utiliza flexibilitatea normelor existente privind politica de coeziune pentru a mobiliza până la 10 miliarde de euro și putem ajuta comunitățile din Polonia, Cehia, Slovacia, Austria și România să își revină”, a spus ea, întărindu-și mesajul: “Europa vă este alături”.

The EU Solidarity Fund can cover parts of the damage.

We can also use the flexibility of the existing cohesion policy rules to mobilise up to €10 billion.

And help communities in 🇵🇱🇨🇿🇸🇰🇦🇹🇷🇴 recover.

Europe stands by your side. pic.twitter.com/hE88RU8qBY

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2024