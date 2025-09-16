ROMÂNIA
”România are acum șansa să devină un actor activ în industria farmaceutică europeană”, mesajul Ministrului Sănătății la Copenhaga
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la Reuniunea Informală a Miniștrilor Sănătății din UE, organizată la Copenhaga, sub egida președinției daneze a Consiliului Uniunii Europene, prilej cu care oficialul a prezentat prioritățile și poziția României cu privire la creșterea accesului oamenilor la medicamente și la terapii inovatoare, reducerea inechităților dintre statele membre, precum și consolidarea și stimularea industriei farmaceutice în spațiul european.
„România are acum șansa să devină un actor activ în industria farmaceutică europeană, să își dezvolte capacități de producție moderne și să își întărească poziția în rețelele de cooperare regională. Este un drum al încrederii și al rezultatelor concrete. Încredere pentru pacienți, pentru medici și pentru societate. Rezultate pentru economie, pentru spitale și pentru România”, a transmis ministrul sănătății la Copenhaga.
De la preluarea mandatului, Alexandru Rogobete a reiterat sprijinul ministerului pentru revitalizarea industriei farmaceutice, subliniind importanța creșterii producției interne de medicamente în următorii ani: „România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică și competitivă, capabilă să producă medicamente aici, acasă. Am susținut în cadrul reuniunii că este momentul ca România să investească strategic în producția internă de medicamente și în biotehnologii medicale. Aceste direcții ne vor permite să reducem dependența de importuri și să oferim pacienților soluții rapide și sigure”, a transmis ministrul sănătății la Copenhaga.
Citiți și: Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani
Potrivit acestuia, pin programul Orizont Europa 2026–2027, România poate accesa până la 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea industriei farmaceutice și pentru inovare: „Sunt fonduri care pot fi canalizate către proiecte concrete, cu impact direct asupra pacienților și asupra economiei naționale.”
„Implementarea acestei strategii de relansare economică și de stimulare a industriei farmaceutice din țara noastră va contribui rapid nu doar la economia națională, ci și la îmbunătățirea accesului pacienților la terapii inovatoare, consolidarea capacității de răspuns la crize sanitare, reducerea inegalităților în sănătate dintre statele membre ale Uniunii Europene”, a mai specificat ministrul sănătății.
În urma lansării Strategiei Farmaceutice Europene în toamna anului 2020, Comisia Europeană a prezentat în aprilie 2023 un pachet de propuneri de modificare a legislației farmaceutice generale, precum și a regulamentelor privind medicamentele orfane și pediatrice. Aceste propuneri au fost analizate în cadrul Parlamentului European, care a adoptat o poziție de primă intenție pe 10 aprilie 2024, iar Consiliul UE și-a făcut cunoscut punctul de vedere în iunie 2025. După un prim trialog eșuat, care a avut loc pe 17 iunie, negocierile se reiau în această toamnă, cu obiectivul unui acord politic și al unui vot la începutul anului viitor, urmând ca implementarea să fie posibilă abia în 2029.
Trei proiecte din România, sprijinite de Erasmus+, printre câștigătoarele Premiilor europene pentru predare inovatoare 2025
Un număr de 117 profesori și școli din peste 30 de țări europene și din afara UE au fost recompensați pentru excelența în predare și inovare educațională, în cadrul ediției din 2025 a Premiilor europene pentru predare inovatoare, susținute de Erasmus+, și acordate de Comisia Europeană. Printre câștigători se numără și trei proiecte din România, coordonate de cadre didactice și instituții care au integrat în activitatea lor principii de sustenabilitate, incluziune și cetățenie activă.
„Realizările laureaților Premiilor europene pentru predare inovatoare din 2025 reprezintă un exemplu al eforturilor susținute și devotamentului cadrelor didactice, cărora le sunt recunoscătoare, fiecăruia în parte. Aceste cadre didactice au oferit un exemplu demn de urmat pentru generațiile viitoare de profesori. Profesorii sunt coloana vertebrală a societăților noastre. Nu numai că le oferă copiilor și tinerilor cunoștințele de care au nevoie pentru viitoarea lor carieră, ci și, mai important, îi pregătesc pentru viața de adulți, înzestrându-i cu competențe de bază, printre care simțul civic și cunoștințele civice. Sunt convinsă că nivelul de pregătire, de competitivitate și de cultură democratică al unei societăți este strâns legat de educație. Și de uniunea noastră a competențelor. Aștept cu nerăbdare să îi întâlnesc pe acești deschizători de drumuri cu ocazia ceremoniei de decernare a premiilor din 8-9 decembrie de la Bruxelles”, a transmis Roxana Mînzatu, Vicepreședinta executivă a CE pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.
Proiectul „Be Smart, Be Green!”, coordonat de Școala Gimnazială „Vasile Conta” din Iași, a promovat educația pentru mediu și responsabilitatea civică în rândul elevilor. Prin activități creative și practice, elevii au dobândit competențe verzi și au fost inspirați să devină cetățeni activi în lupta împotriva schimbărilor climatice.
Proiectul „Rangers of Change”, coordonat de Școala Gimnazială nr. 195 din București, a îmbinat în mod inovator învățarea limbilor străine cu educația climatică, sprijinind integrarea refugiaților și dezvoltarea cadrelor didactice. Inițiativa a promovat multilingvismul, incluziunea și cetățenia responsabilă, valorificând identitățile culturale și sociale ale elevilor migranți și refugiați. Participanții au exersat limba engleză și au învățat termeni în greacă, spaniolă, portugheză, lituaniană și ucraineană.
Al treilea proiect, „Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects”, coordonat de Centrul Cultural Județean Harghita, a oferit instruire și mentorat pentru profesioniști din domeniul patrimoniului și pentru dezvoltatori comunitari din zone rurale. Accentul a fost pus pe sustenabilitate, incluziune, digitalizare și colaborare internațională, fiind elaborate două ghiduri practice care sprijină centrele culturale rurale în conceperea unor proiecte orientate spre viitor, ce valorifică patrimoniul natural și cultural local.
Prin aceste premii, Comisia Europeană oferă recunoaștere cadrelor didactice și instituțiilor care folosesc metode inovatoare, interactive și incluzive, pregătind cursanții de toate vârstele pentru a participa activ la viața publică și pentru a promova valorile Uniunii Europene, precum libertatea, solidaritatea și incluziunea.
Câștigătorii vor avea ocazia de a-și împărtăși bunele practici unui public mai larg, cu ocazia evenimentului „Premiul european pentru predare inovatoare 2025”, care va avea loc în perioada 8-9 decembrie la Bruxelles și online. Proiectele câștigătoare vor fi prezentate pe mai multe platforme: site-ul web al Premiului european pentru predare inovatoare, canalele de comunicare socială Erasmus+, portalul Spațiului european al educației și Platforma europeană pentru educația școlară
Oana Țoiu, „discuție constructivă și fructuoasă” cu secretarul american pentru Energie despre proiecte de interes reciproc și reziliența energetică
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit astăzi, la Viena, cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright.
Potrivit unui mesaj transmis pe platforma X, cei doi oficiali au avut o „discuție constructivă și fructuoasă”, schimbând opinii pe teme de interes reciproc bilateral, inclusiv proiecte în domeniul energiei nucleare și al gazelor naturale. De asemenea, ei au discutat și despre reziliența energetică.
Constructive and fruitful discussion today in Vienna with Chris Wright, Secretary for the U.S. Department of Energy. We shared views on topics of bilateral mutual interest, including nuclear energy and natural gas projects. Also discussed energy resilience.
— Toiu Oana (@oana_toiu) September 16, 2025
Șefa diplomației române a participat, alături de ministrul energiei Bogdan Ivan, la discuțiile cu partea americană privind consolidarea rolului României ca lider energetic regional prin dezvoltarea producției de energie sigură.
Met today with U.S. Energy @secretarywright — first meeting with the new Washington administration. 🇷🇴🤝🇺🇸
⚡️Romania is becoming a regional energy leader, leveraging Neptun Deep, SMRs, and pragmatic policies to ensure energy security, generate jobs, and lower prices.#IAEA #GC69 pic.twitter.com/dKg6uTfSly
— Bogdan Ivan (@BogdanGruiaIvan) September 16, 2025
Cu acest prilej, partea română a primit aprecierile partenerilor americani privind direcția strategică a Bucureștiului axată pe securitate energetică, locuri de muncă bine plătite și prețuri mai mici la energie pentru români.
Bolojan a discutat cu BERD despre Portul Giurgiulești din R. Moldova, aflat în proces de achiziție internațională, și sprijinirea conectivității pe Dunăre și la Marea Neagră
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit marți, la Palatul Victoria, o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, aflată în vizită oficială în România, unul dintre subiectele abordate fiind Portul Giurgiulești din Republica Moldova și obiectivul sprijinirii conectivității pe Dunăre și la Marea Neagră, informează un comunicat al Guvernului.
Obiectivul vizitei a fost discutarea progresului operațiunilor BERD în România, prezentarea priorităților strategice și identificarea de noi oportunități de cooperare. Au fost discutate proiectele de investiții aflate în derulare și inițiativele prioritare viitoare, sprijinul BERD pentru infrastructura municipală și pentru creșterea absorbției fondurilor europene, precum și schimbul de bune practici privind parteneriatele public-private și eficientizarea activității companiilor de stat.
Aceste inițiative urmăresc o gestionare mai bună a resurselor financiare, susținerea creșterii economice durabile și implementarea eficientă a proiectelor, în beneficiul comunităților locale și al economiei naționale.
Un alt subiect abordat a vizat Portul Giurgiulești din Republica Moldova, aflat într-un proces de achiziție internațională inițiat de BERD. Partea română a exprimat interesul pentru implicarea în acest demers, în coordonare cu Republica Moldova, cu obiectivul comun de a sprijini dezvoltarea regională și conectivitatea pe Dunăre și la Marea Neagră.
Citiți și Guvernul R. Moldova a dat undă verde României pentru achiziția Portului Giurgiulești, „un nod logistic de importanță strategică”
Prim-ministrul a salutat implicarea BERD în România de până acum și recentele investiții aprobate, printre care programul de eficiență energetică a clădirilor publice din Brașov, modernizarea sistemului de termoficare și regenerarea urbană din Timișoara și sprijinul pentru dezvoltarea energiei regenerabile prin proiecte fotovoltaice în județele Dolj și Olt.
La întrevedere au mai participat, din partea Guvernului României, Mihai Jurca, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și Ciprian-Constantin Șerban, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii.
