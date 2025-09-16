”România are acum șansa să devină un actor activ în industria farmaceutică europeană”, mesajul Ministrului Sănătății la Copenhaga

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la Reuniunea Informală a Miniștrilor Sănătății din UE, organizată la Copenhaga, sub egida președinției daneze a Consiliului Uniunii Europene, prilej cu care oficialul a prezentat prioritățile și poziția României cu privire la creșterea accesului oamenilor la medicamente și la terapii inovatoare, reducerea inechităților dintre statele membre, precum și consolidarea și stimularea industriei farmaceutice în spațiul european.

„România are acum șansa să devină un actor activ în industria farmaceutică europeană, să își dezvolte capacități de producție moderne și să își întărească poziția în rețelele de cooperare regională. Este un drum al încrederii și al rezultatelor concrete. Încredere pentru pacienți, pentru medici și pentru societate. Rezultate pentru economie, pentru spitale și pentru România”, a transmis ministrul sănătății la Copenhaga.

De la preluarea mandatului, Alexandru Rogobete a reiterat sprijinul ministerului pentru revitalizarea industriei farmaceutice, subliniind importanța creșterii producției interne de medicamente în următorii ani: „România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică și competitivă, capabilă să producă medicamente aici, acasă. Am susținut în cadrul reuniunii că este momentul ca România să investească strategic în producția internă de medicamente și în biotehnologii medicale. Aceste direcții ne vor permite să reducem dependența de importuri și să oferim pacienților soluții rapide și sigure”, a transmis ministrul sănătății la Copenhaga.

Potrivit acestuia, pin programul Orizont Europa 2026–2027, România poate accesa până la 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea industriei farmaceutice și pentru inovare: „Sunt fonduri care pot fi canalizate către proiecte concrete, cu impact direct asupra pacienților și asupra economiei naționale.”



„Implementarea acestei strategii de relansare economică și de stimulare a industriei farmaceutice din țara noastră va contribui rapid nu doar la economia națională, ci și la îmbunătățirea accesului pacienților la terapii inovatoare, consolidarea capacității de răspuns la crize sanitare, reducerea inegalităților în sănătate dintre statele membre ale Uniunii Europene”, a mai specificat ministrul sănătății.

În urma lansării Strategiei Farmaceutice Europene în toamna anului 2020, Comisia Europeană a prezentat în aprilie 2023 un pachet de propuneri de modificare a legislației farmaceutice generale, precum și a regulamentelor privind medicamentele orfane și pediatrice. Aceste propuneri au fost analizate în cadrul Parlamentului European, care a adoptat o poziție de primă intenție pe 10 aprilie 2024, iar Consiliul UE și-a făcut cunoscut punctul de vedere în iunie 2025. După un prim trialog eșuat, care a avut loc pe 17 iunie, negocierile se reiau în această toamnă, cu obiectivul unui acord politic și al unui vot la începutul anului viitor, urmând ca implementarea să fie posibilă abia în 2029.