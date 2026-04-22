România are nevoie de o coaliție pro-europeană, afirmă șefa social-democraților europeni, cerându-le forțelor politice să excludă cooperarea cu extrema-dreaptă

Un mesaj de susținere pentru România și pentru Partidul Social Democrat vine de la nivel european, unde lidera grupului Iratxe García Perez din Parlamentul European atrage atenția asupra riscurilor politice actuale și critică lipsa de coerență a dreptei europene.

Într-o declarație transmisă de Grupul Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, oficialul european subliniază că „în vremuri de incertitudine, claritatea și onestitatea contează mai mult ca niciodată” și că România este „o țară europeană puternică, construită pe alegerile democratice ale cetățenilor săi”, care trebuie respectate „pe deplin și fără interpretări selective”.

Lidera social-democraților europeni respinge ideea marginalizării Partidul Social Democrat, afirmând că acesta reprezintă „o forță centrală a reprezentării democratice, cel mai mare partid din Parlamentul României” și un actor esențial în coaliția de guvernare. Ea amintește că această realitate a fost confirmată recent printr-un sprijin intern de 98% din partea a aproape 5.000 de aleși locali și reprezentanți.

La nivel european, Iratxe García Perez reiterează sprijinul constant pentru parcursul României către stabilitate, reforme și convergență, dar avertizează că acest sprijin trebuie să fie „bazat pe adevăr, echilibru și respect pentru toți actorii democratici”. În acest context, ea critică o scrisoare recentă a liderului PPE, Manfred Weber, acuzând o lipsă de coerență politică și ignorarea realităților parlamentare. „Acest guvern nu este rezultatul unei singure forțe politice sau al unui singur politician, prin urmare nu poate reprezenta doar viziunile dreptei pro-austeritate”, se arată în mesaj.

Criticile din partea lui Iratxe García Perez vin după ce președintele Partidul Popular European și al grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, și-a arătat miercuri susținerea pentru premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, într-o convorbire telefonică pe care a avut-o cu liderul de la București și în care au fost abordate rezultatele guvernării și prioritățile viitoare la nivel național și european.

„Prim-ministrul Bolojan are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România și pentru a continua să guverneze țara într-un mod responsabil, așa cum a făcut-o până acum”, a subliniat Manfred Weber.

România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan. Drept urmare, președintele Nicușor Dan are consultări, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare.

Declarația semnată de lidera social-democraților europeni abordează și creșterea extremismului în Europa, subliniind că există principii „nenegociabile”. Liderii politici sunt chemați de Iratxe Garcia să respingă ferm orice formă de cooperare guvernamentală cu forțele extremiste și să mențină un discurs public „respectuos și lipsit de limbaj inacceptabil, dezumanizare și discriminare”.

În mod direct, Iratxe García Perez critică partidul Partidul Național Liberal, membru PPE, pentru că nu respinge sprijinul extremei drepte și pentru utilizarea unor expresii considerate inacceptabile în spațiul public. Ea afirmă că astfel de poziții „demonstrează o lipsă de bună-credință în colaborarea cu PSD România și arată similitudini cu discursul politic al extremei drepte”.

Mesajul avertizează că „tăcerea sau ambiguitatea” în fața acestor derapaje riscă să submineze încrederea publică și valorile democratice. România, se arată în declarație, are nevoie de „un climat politic bazat pe responsabilitate, dialog și respect reciproc”, unde reformele sunt nu doar implementate, ci și explicate, iar stabilitatea economică este însoțită de echitate socială.

În final, lidera social-democraților europeni reafirmă angajamentul grupului S&D de a sprijini România „ca o țară pro-europeană, democratică și unită împotriva extremismului”.

Totodată, exprimă susținerea pentru pozițiile publice ale PSD România și pentru angajamentul acestuia de a implementa toate obligațiile asumate la nivel european și internațional, „în ciuda contextului politic complicat”.