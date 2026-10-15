“România are nevoie de punți, nu de ziduri”: Luca Niculescu a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor – Bugetul pe 2027 și relansarea economiei, printre priorități

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi în Parlament programul de guvernare și lista celor 19 membri ai echipei guvernamentale propuse, formată din reprezentanți ai Partidului Social Democrat și specialiști independenți politic. Formula include două funcții de miniștri delegați, dedicate digitalizării și inteligenței artificiale, respectiv învățământului preuniversitar. Printre prioritățile anunțate pentru primele luni se numără rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului, sprijinirea persoanelor vulnerabile și relansarea economiei.

Într-o postare pe Facebook, Luca Niculescu a explicat că formula guvernamentală răspunde contextului politic și economic actual, după luni de criză politică, și urmărește formarea unui executiv capabil să ia rapid decizii.

„Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare”, a transmis premierul desemnat.

Potrivit listei depuse în Parlament, Marian Neacșu, din partea PSD, este propus viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne.

La Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este propus Ștefan-Ovidiu Popa (PSD), iar la Ministerul Finanțelor, Alexandru Nazare (independent). Portofoliul Afacerilor Externe ar urma să fie preluat de actualul ambasador al României la NATO, Dan Neculăescu (independent), în timp ce Radu Marinescu (PSD) este propus la Ministerul Justiției, iar Ștefan-Radu Oprea (PSD), la Ministerul Apărării Naționale.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului ar urma să fie condus de Daniel-Cătălin Zamfir (PSD). Pentru noua funcție de ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială este propus independentul Bogdan Costinel Dumitru. La Ministerul Energiei este propus Dumitru Chisăliță (independent).

La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este propus Florin-Ionuț Barbu (PSD), iar la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia-Elena Intotero (PSD). Portofoliul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ar urma să fie preluat de Marcel-Alexandru Stoica (PSD), în timp ce Alexandru Ghigiu (PSD) este propus ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene.

La Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale este propus Petre Florin Manole (PSD), iar la Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD). Ministerul Educației și Cercetării ar urma să fie condus de independentul Valentin-Sorin Costreie, în timp ce pentru noua funcție de ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar este propus Sorin-Gabriel Ionescu (PSD). La Ministerul Culturii este propusă independenta Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan.

Luca Niculescu a subliniat că, indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, membrii cabinetului vor lucra după aceleași obiective, termene și reguli. El a mulțumit PSD pentru decizia de a participa la guvernare, precum și reprezentanților PNL, UDMR, grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea.

„Învestirea guvernului, ca și proiectele esențiale ale țării, au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice”, a transmis premierul desemnat.

În primele luni, guvernul propus își propune să adopte o rectificare bugetară pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme. Un alt obiectiv este adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului, alături de măsuri de sprijinire a persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă.

Pe agenda executivului se mai află relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și consolidarea apărării și securității țării.

„Am spus de la început că România are nevoie de punți, nu de ziduri. Am făcut câțiva pași importanți în ultimele zile”, a afirmat Luca Niculescu, precizând că următoarele etape sunt audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare și votul de învestitură, programate pentru săptămâna viitoare.